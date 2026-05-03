Horstedt krönt perfekte Saison mit frühem Aufstieg in die Kreisliga

Athanasios Kogias, Trainer des SV Horstedt – Foto: Carsten Vogt

Der SV Horstedt hat sich in der 1. Kreisklasse Rotenburg Süd vorzeitig die Meisterschaft gesichert und damit den Aufstieg in die Kreisliga perfekt gemacht. Fünf Spieltage vor Schluss steht das Team uneinholbar an der Tabellenspitze. Bislang gewann Horstedt jedes Ligaspiel und will diese Serie auch in den verbleibenden Partien fortsetzen.

Der Aufstieg hat für den SV Horstedt eine große Bedeutung über die Mannschaft hinaus. Er steht für die Arbeit im gesamten Verein und das Engagement vieler Beteiligter. „Man sieht, was möglich ist, wenn alle gemeinsam an einem Strang ziehen und hart an sich arbeiten“, so Kogias.

Trainer Athanasios Kogias sieht den frühen Titelgewinn als Resultat einer konstanten Entwicklung über die gesamte Saison. „Die Erleichterung ist natürlich riesig. Wir haben die ganze Saison über sehr konstant gearbeitet und uns diesen Aufstieg als Mannschaft verdient“, erklärte Kogias. Dass die Entscheidung bereits so früh gefallen ist, unterstreicht aus seiner Sicht die Entwicklung des Teams. „Besonders freut mich, wie geschlossen das Team aufgetreten ist auf und neben dem Platz“, betonte der Trainer.

Gleichzeitig ist dem Trainer bewusst, dass der Schritt in die Kreisliga neue Anforderungen mit sich bringt. Die Mannschaft will den eingeschlagenen Weg fortsetzen und sich weiterentwickeln, ohne dabei die Bodenständigkeit zu verlieren.

Auch in der Personalplanung setzt Horstedt auf Kontinuität. Nach aktuellem Stand haben alle Spieler ihre Zusage gegeben. Dennoch bleibt Kogias realistisch, da sich Situationen im Fußball schnell verändern können.

„Grundsätzlich ist es aber unser klares Ziel, den Kader zusammenzuhalten, weil das für uns extrem wichtig ist. Die Jungs haben sich als Team gefunden und gemeinsam etwas aufgebaut“, stellte Kogias klar. Ergänzend laufen Gespräche über punktuelle Verstärkungen. „Mir ist es wichtig, dass die Neuzugänge nicht nur sportlich, sondern auch menschlich zur Mannschaft und zum Verein passen“, ergänzte er.

Trotz der vorzeitigen Meisterschaft bleibt die Zielsetzung für die verbleibenden Spiele klar. Die Mannschaft will ihre Spielidee beibehalten und weiterhin mit hoher Intensität auftreten. „Wir wollen weiterhin attraktiven und offensiven Fußball spielen und nach Möglichkeit versuchen, auch die restlichen Spiele zu gewinnen“, kündigte Kogias an.

Der Anspruch, die Saison ohne Punktverlust zu beenden, ist weiterhin präsent. „Das wäre für den Verein historisch und gleichzeitig eine besondere Belohnung für die starke Saison“, fügte er hinzu.

Feierlichkeiten begleiten den Erfolg

Parallel zum sportlichen Fokus wird der Titelgewinn bereits gefeiert. „Ehrlich gesagt kommen wir aus dem Feiern aktuell gar nicht mehr raus“, sagte Kogias. Die ersten Emotionen entluden sich direkt nach dem entscheidenden Spiel in Rüspel, gemeinsam mit Fans und Umfeld.

Auch im Anschluss nutzte der Verein die Gelegenheit, den Erfolg gemeinsam zu feiern, unter anderem beim letzten Heimspiel mit Unterstützern und Helfern. Ein besonderer Höhepunkt steht ebenfalls fest. „Die Krönung für die Mannschaft wird dann sicherlich der Mallorca-Trip direkt nach dem letzten Punktspiel sein. Darauf freuen sich die Jungs natürlich jetzt schon riesig“, berichtete Kogias.