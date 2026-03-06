Horst vor schwerer Auswärtsprüfung in Ahrensburg

– Foto: Reiner Stöter

Am 21. Spieltag reist der VfR Horst zum Tabellenvierten SSC Hagen Ahrensburg. Nach dem 3:1-Auftaktsieg gegen Fetih-Kisdorf geht der Aufsteiger mit Rückenwind in die Partie, trifft jedoch auf einen Gegner, der seit Monaten zur Spitzengruppe zählt.

Das Hinspiel endete 1:1 – ein intensives Duell, an das Reibe sich gut erinnert: „Von daher hoffen wir, dass wir die Partie wieder offen gestalten können, unsere Chancen nutzen und am Ende etwas Zählbares mitnehmen.“

Horsts Trainer Thorben Reibe blickt erwartungsvoll, aber realistisch auf das Auswärtsspiel. „Nach dem gelungenen Auftakt ins Jahr 2026 wollen wir natürlich gerne nachlegen. Uns ist aber auch bewusst, wie schwer die Aufgabe wird. Ahrensburg steht nicht ohne Grund weit oben in der Tabelle.“

Sorge bereitet die Personalsituation. „Eine Erkältungswelle hat uns erwischt, einige Spieler sind angeschlagen oder krank. Wir werden sehen, wer am Ende zur Verfügung steht.“ Dennoch zeigt sich der Trainer optimistisch: „Ich bin aber zuversichtlich, dass wir eine konkurrenzfähige Mannschaft auf den Platz bringen werden.“

Ahrensburg heiß auf den verspäteten Rückrundenstart

SSC-Trainer Aydin Taneli musste vergangene Woche noch zuschauen: Das geplante Spiel bei Eichede II fiel aus. „Wir hätten gerne gespielt, aber der Platz war nicht bespielbar. Umso mehr freuen wir uns jetzt auf den Start“, so Taneli.

Die Stimmung beim Tabellenvierten sei hervorragend: „Die Jungs sind gut im Trainingsflow. Wir freuen uns sehr, wieder auf die Plätze gehen zu können und richtig Fußball trainieren zu können. Die Vorfreude ist sehr groß.“ Sein Team will vor heimischem Publikum direkt angreifen: „Wir werden alles daran setzen, unsere Punkte am Wochenende zu Hause zu holen. Dafür werden wir kämpfen und unseren Einsatz geben.“

Der SSC Hagen Ahrensburg steht mit einunddreißig Punkten auf Tabellenplatz vier und hält Anschluss an das obere Drittel. Der VfR Horst hat sich mit dem Sieg über Fetih-Kisdorf auf achtundzwanzig Punkte verbessert und liegt weiterhin auf Rang neun. Die Partie verspricht erneut ein enges Aufeinandertreffen zweier formstarker Mannschaften.