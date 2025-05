Horst Steffen beendet seine Trainer-Zeit bei der SVE

Als Horst Steffen am 29. Oktober 2018 als Trainer in Elversberg vorgestellt wurde, war die SVE in der Regionalliga Südwest Tabellenelfter und den Abstiegsrängen nah. Unter Steffen spielte die SVE dann aber die beste Regionalliga-Rückrunde der Vereinsgeschichte und beendete die Saison auf dem vierten Platz. In den beiden Folgejahren schrammte die SV Elversberg als Tabellendritter und Tabellenzweiter knapp an der anvisierten Drittliga-Rückkehr vorbei. Was ab 2021/2022 folgte, ist bekannt. Am 14. Mai 2022 feierte die SVE mit Trainer Horst Steffen die Regionalliga-Meisterschaft und stieg zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte in die 3. Liga auf. 2022/2023 überraschte Elversberg in der dritthöchsten Spielklasse, feierte entgegen aller Erwartungen erneut die Meisterschaft und den Durchmarsch in die 2. Bundesliga. Vor zwei Jahren beendete der Verein die Premieren-Saison in der 2. Bundesliga als Tabellenelfter. In der jetzt abgelaufenen Spielzeit, in der die SVE zwischenzeitlich sogar Spitzenreiter war, war Tabellenplatz drei und das Erreichen der Relegation um den Erstliga-Aufstieg der bislang größte Vereinserfolg. In 2.404 Tagen als SVE-Trainer hat Horst Steffen mit dem Verein Historisches erreicht.

„Horst hat die erfolgreichsten Jahre unseres Vereins wesentlich mitgeprägt. Er hat unsere Werte nach innen und außen vorbildlich repräsentiert“, sagt SVE-Sportvorstand Ole Book: „Wir respektieren seinen Wunsch, in die Bundesliga zu wechseln und wünschen ihm alles Gute in Bremen.“ Horst Steffen sagt: „Ich hatte in Elversberg eine wunderbare Zeit und möchte mich bei allen Menschen bedanken, die uns unterstützt haben und die ich kennenlernen durfte. Ich werde die vergangenen Jahre immer in guter Erinnerung und im Herzen behalten.“