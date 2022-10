Horst Schepputat, Freiburger FC II:"Es wird keine Panikaktionen geben" Bei der U23 des Freiburger FC blickt man trotz des überraschenden Trainerwechsels gelassen nach vorne

"Wir sind schon enttäuscht vom Verhalten der Trainer", kommentiert Horst Schepputat die Entscheidung des Trainerduos, das erst vor der Saison das Ruder beim FFC II übernommen hatte. Angebahnt habe sich diese Entwicklung nicht. Vergangenen Dienstag hatten Niederprüm und Ketterer die Mannschaft über ihren Rücktritt informiert: Sie hätten das Gefühl, das Team nicht mehr zu erreichen, so die Begründung. "Aber das klang eher nach einer Plattitüde. Da hätte ich mehr Rückgrat erwartet. Auch die Jungs waren enttäuscht über die Entscheidung. Das war für sie ein Tritt in den Hintern", so Schepputat.

Vor allem hätte sich der sportliche Leiter des FFC eines gewünscht: mehr Geduld. Natürlich sei die sportliche Situation in der Landesliga II alles andere als einfach gewesen. Mittlerweile steht die FFC-Reserve nach drei Niederlagen in Serie wieder auf einem Abstiegsplatz. Aber man dürfe eben nicht die Bedingungen außer Acht lassen, unter denen die Freiburger auflaufen. "Wir hatten im Sommer wieder einen Riesenumbruch in unserem Kader und haben viele Spieler aus der U19 hochgezogen. Eigentlich sind wir eher eine U21 als eine U23." Eine solch junge Mannschaft brauche Zeit, Geduld und Vertrauen. "Aber diese Ansicht beruhte anscheinend nicht auf Gegenseitigkeit", sagt Schepputat, der sich den Sinneswandel der Ex-Trainer rational nicht erklären kann.

Interimsweise übernimmt nun zunächst Kapitän und Abwehrchef Jonas Janz das Kommando beim Tabellendreizehnten. Der 23-jährige ist seit Jahren Jugendtrainer im Klub und "innerhalb der Mannschaft komplett akzeptiert." Als Spielertrainer wird Janz weiterhin auch auf dem Platz stehen. Die Entscheidung, das Traineramt vorübergehend zu übernehmen, sei ihm nicht schwer gefallen. "Er hat sofort gesagt: 'Ich mach's, weil ihr mich braucht'", zeigt sich Schepputat beeindruckt vom "Charakter und Mut" des Innenverteidigers.