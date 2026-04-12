Horst rettet Punkt in Rönnau – Reaktion nach schwacher erster Hälfte Aufsteiger steigert sich nach der Pause deutlich und belohnt sich zumindest teilweise von ck · Heute, 17:59 Uhr · 0 Leser

– Foto: Reiner Stöter

Der VfR Horst hat sich beim SC Rönnau ein 1:1 erarbeitet – und musste dafür vor allem eine deutliche Leistungssteigerung nach der Pause hinlegen. Nach einer schwachen ersten Halbzeit lief der Aufsteiger lange einem Rückstand hinterher, ehe er sich noch den Ausgleich verdiente.

„Die erste Halbzeit war von uns richtig schwach“, stellte Trainer Thorben Reibe klar. Auf dem großen Platz habe seine Mannschaft große Probleme gehabt, „immer wieder mit dem Ball in den Gegner gelaufen“ und dadurch einfache Ballverluste produziert. Die Folge: gefährliche Umschaltmomente für SC Rönnau, die jedoch zunächst ungenutzt blieben. Auch offensiv fand der VfR Horst kaum Lösungen. „Wir waren zu unruhig und hektisch, sind kaum ins Spiel gekommen“, so Reibe. Dass es zur Pause noch 0:0 stand, war aus seiner Sicht eher schmeichelhaft: „Da konnten wir uns bei unserem Torwart bedanken.“ Kurz nach dem Seitenwechsel folgte dann die Quittung: Janick Loose traf in der 50. Minute zur Führung für die Gastgeber – begünstigt durch einen eigenen, nicht sauber ausgespielten Angriff.

Wechsel bringen Wende Die Reaktion ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Ein Dreifachwechsel brachte neuen Schwung, der VfR Horst übernahm zunehmend die Kontrolle. „Wir haben mehr Kontrolle übernommen, den Ausgleich verdient erzielt“, erklärte Reibe. Nach einer guten Stunde war es Simeon Duwensee (68.), der den verdienten Ausgleich markierte. In der Folge drängten die Gäste auf mehr, erspielten sich mehrere gefährliche Szenen und hatten die Partie nun klar im Griff. „In der letzten halben Stunde haben wir mehrere gefährliche Szenen kreiert“, so Reibe, der sogar einen möglichen Sieg in Reichweite sah. „Aufgrund der Schlussphase wäre ein Sieg möglich gewesen.“ Am Ende blieb es jedoch beim 1:1 – ein Ergebnis, das der Trainer nüchtern einordnete: „Über die gesamten neunzig Minuten betrachtet geht das Unentschieden in Ordnung.“