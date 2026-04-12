Horst rettet Punkt in Rönnau – Reaktion nach schwacher erster Hälfte

Der VfR Horst hat sich beim SC Rönnau ein 1:1 erarbeitet – und musste dafür vor allem eine deutliche Leistungssteigerung nach der Pause hinlegen. Nach einer schwachen ersten Halbzeit lief der Aufsteiger lange einem Rückstand hinterher, ehe er sich noch den Ausgleich verdiente.
„Die erste Halbzeit war von uns richtig schwach“, stellte Trainer Thorben Reibe klar. Auf dem großen Platz habe seine Mannschaft große Probleme gehabt, „immer wieder mit dem Ball in den Gegner gelaufen“ und dadurch einfache Ballverluste produziert. Die Folge: gefährliche Umschaltmomente für SC Rönnau, die jedoch zunächst ungenutzt blieben.
Auch offensiv fand der VfR Horst kaum Lösungen. „Wir waren zu unruhig und hektisch, sind kaum ins Spiel gekommen“, so Reibe. Dass es zur Pause noch 0:0 stand, war aus seiner Sicht eher schmeichelhaft: „Da konnten wir uns bei unserem Torwart bedanken.“ Kurz nach dem Seitenwechsel folgte dann die Quittung: Janick Loose traf in der 50. Minute zur Führung für die Gastgeber – begünstigt durch einen eigenen, nicht sauber ausgespielten Angriff.
Die Reaktion ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Ein Dreifachwechsel brachte neuen Schwung, der VfR Horst übernahm zunehmend die Kontrolle. „Wir haben mehr Kontrolle übernommen, den Ausgleich verdient erzielt“, erklärte Reibe. Nach einer guten Stunde war es Simeon Duwensee (68.), der den verdienten Ausgleich markierte. In der Folge drängten die Gäste auf mehr, erspielten sich mehrere gefährliche Szenen und hatten die Partie nun klar im Griff.
„In der letzten halben Stunde haben wir mehrere gefährliche Szenen kreiert“, so Reibe, der sogar einen möglichen Sieg in Reichweite sah. „Aufgrund der Schlussphase wäre ein Sieg möglich gewesen.“ Am Ende blieb es jedoch beim 1:1 – ein Ergebnis, das der Trainer nüchtern einordnete: „Über die gesamten neunzig Minuten betrachtet geht das Unentschieden in Ordnung.“
Mit nun 38 Punkten behauptet der VfR Horst Rang fünf und bleibt im oberen Tabellendrittel – auch wenn diesmal mehr drin gewesen wäre.
SC Rönnau – VfR Horst 1:1
SC Rönnau: Tim Hamann, Lasse Koth (10. Mirco Schultz) (86. Mats Lukas Glodeck), Torge Willhoeft, Nicolai Steffen (52. Mats Hamann), Marvin Heckler, Matti Ole Heßmer, Janick Loose, Ruven Seydel (77. Konstantin Reimpell), Thore Dohm, Tim Bedei (46. Melvin Jöns), Jonte Christoph Frommhagen - Trainer: Pascal Lorenz
VfR Horst: Norman Baese, Simeon Duwensee (85. Malte Rathjen), Dominik Bubat, Ronny Steven Müller (56. Lennart Dora), Tim Moritz, Mika Handzel (56. Matthes Haack), Patrick Meyer, Paris Bruhn, Marvin Stegers (56. Jannik Arnold), Mattis Lüchau, Tim Jeske - Trainer: Thorben Reibe
Schiedsrichter: Tim Hohmann - Zuschauer: 80
Tore: 1:0 Janick Loose (50.), 1:1 Simeon Duwensee (68.)