Horst Hülß ist gestorben Ehemaliger Spieler und Trainer von Mainz 05 wurde 84 Jahre alt +++ Bei zahlreichen Vereinen der Region als Trainer gewirkt

„Diese Nachricht macht uns sehr traurig, das ist für uns ein sehr großer Verlust. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie, bei seinen Freunden und Wegbegleitern. Horst Hülß ist eine Ikone von Mainz 05, weil er die sportliche Entwicklung des Vereins in den 1960er- und 1970er-Jahren maßgeblich beeinflusst hat und auch über seine Vertragszeit hinaus immer ein enger Begleiter und ein Gesicht des Vereins war. Er hat zudem den Fußball unserer Region über Jahrzehnte geprägt. Mainz 05 wird ihm ein ehrendes Andenken bewahren“, sagt Vereins- und Vorstandsvorsitzender Stefan Hofmann.

Auch Studiendirektor und Pressereferent

Stammgast bei 05er-Heimspielen

Horst Hülß, 1938 in Rossach/Oberfranken geboren, kam nach seinem Sportstudium in Köln und seinem Engagement als Spieler des SC Viktoria Köln 1965 als Vertragsspieler zu den 05ern, für die er bis 1968 in der Regionalliga spielte - der damals zweithöchsten deutschen Spielklasse. "In Mainz fand er seine neue Heimat und wurde eine der prägenden Figuren der regionalen Fußballszene", so der Verein in der Mitteilung. Nach dem Ende seiner aktiven Karriere trainierte Hülß ab 1968 ein Dutzend Vereine im Rhein-Main-Gebiet, darunter den VfR Nierstein, Hassia Bingen, den SV Wiesbaden, SV Wehen, die SG Walluf und auch Mainz 05 in der Zweiten Bundesliga, Amateurliga sowie Oberliga (1976-80) und erneut in der Zweiten Bundesliga (1988). Unter ihm wurden die 05er Südwestmeister (1978) und dreimal Südwestpokal-Sieger (1977, 1979 und 1980).Im Hauptberuf war er Studiendirektor am Mainzer Schloßgymnasium, dann zudem von 1996 bis 2012 Pressereferent des Bundes Deutscher Fußball-Lehrer. Bei den Heimspielen der 05er, insbesondere im Medienbereich und bei den Pressekonferenzen, war Hülß über viele Jahre Stammgast. Seinen Lebensabend verbrachte Hülß in einem Mainzer Pflegeheim. "Eine private Initiative aus der Fanabteilung des Vereins hatte ihm so lange wie möglich den Besuch der Heimspiele von Mainz 05 ermöglicht", ergänzt der Verein. Einen ausführlichen Nachruf mit Blick auf sein Wirken in Wiesbaden und der Region lest ihr in diesem plus-Artikel des Wiesbadener Kurier.