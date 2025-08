Horrorstart perfekt: Landesliga-Absteiger VfR verliert erneut

Nach zwei Abstiegen in Serie möchte der VfR Garching einfach nur zur Ruhe kommen, aber die Realität ist eine andere. Mit dem bitteren 0:3 (0:1) gegen die SpVgg Kammerberg ist der Fehlstart in die Fußball-Bezirksliga fürs Erste perfekt. Nach zwei Spielen wartet man weiter auf den ersten Punkt der Saison.

Dazu kam, dass die Garchinger die Tore erschreckend einfach herschenkten. „Eigentlich war das so ein 0:0-Spiel, aber wir haben die Fehler gemacht und der Gegner hat sie dann eben ausgenutzt“, sagt Trainer Mike Niebauer. In der ersten Hälfte wurde die gähnende Langeweile auf dem Platz nur von zwei Kammerberger Chancen unterbrochen und eine davon war das frühe Tor. Direkt nach dem Seitenwechsel nutzte der Gästestürmer ein Missverständnis in der VfR-Abwehr zum 2:0 und dann war der Ofen aus. Niebauer sah auch, dass sein junges Team nach diesem Tiefschlag nicht mehr zurückkam und Kammerberg den verdienten Sieg problemlos nach Hause spielte. In Moosinning waren noch gute Ansätze zu sehen, aber nun braucht der VfR Garching schnell große Steigerungen, um einen großen Fehlstart und neuerlichen Abstiegskampf zu vermeiden. (nb)

VfR Garching – SpVgg Kammerberg 0:3 (0:1). VfR: Schmid, Eicke, Eisl, Stefanovic, Sostaric, Monetti (78. Vogel), D. Niebauer, Kardum (68. Huang), Landler (61. Krautner), James (68. Wollny), Fellner (52. Agbavon). Tore: 0:1 Reindl (7.), 0:2 Kaiser (46.), 0:3 Stanic (51.). Schiedsrichter: Yanic Schlicker (Ingolstadt) – Zuschauer: 100.