Der FC Unterföhring schwimmt aktuell nur vor sich hin. Nur eins der letzten sechs Spiele konnte man für sich entscheiden. – Foto: Markus Nebl

Horror-Verletzung in Kastl – FCU-Boot sinkt weiter Richtung Abgrund Fußball Bayernliga Verlinkte Inhalte Landesliga Südost Unterföhring TSV Kastl

Burhan Bahadir fällt mit Gehirnerschütterung aus – der FCU rutscht nach der Niederlage beim TSV Kastl näher an die Abstiegszone.

Unterföhring – Fußball ist ein Ergebnissport, und wenn man die eigene Leistung nicht auf die Anzeigetafel bringt, dann helfen die besten Ansätze nichts. Der FC Unterföhring machte beim TSV Kastl ein richtig gutes Spiel, unterlag am Ende aber 0:3 (0:0). Und bei nur noch einem Pünktchen Abstand zur Abstiegsrelegation wird die Luft immer dünner. Die Unterföhringer hätten es so einfach haben können, wenn sie in der ersten Halbzeit auf vier hundertprozentigen Chancen ein bis drei Tore gemacht hätten. Direkt in der ersten Viertelstunde standen die Gäste dreimal komplett blank vor dem Tor. Wenn man aus der Krise herauskommen möchte, muss man einfach eine dieser Gelegenheiten nutzen.

Fr., 31.10.2025, 19:30 Uhr TSV Kastl TSV Kastl FC Unterföhring Unterföhring 3 0 Abpfiff Die Gastgeber hatten ihre erste richtig gute Möglichkeit zum Ende der ersten Hälfte und mussten mit dem torlosen Remis sehr zufrieden sein. Unterföhring hatte eine halbe Stunde Spiel und Gegner im Griff. Der FCU hatte wegen zahlreichen Kranken und Verletzten nur noch ein Mini-Aufgebot mit vier Ersatzspielern dabei, und es gab sogar das Gedankenspiel, dass Co-Trainer Sebastian Fritz als Ersatztorwart ebenso wie als Feldspieler eingesetzt werden kann. In Kastl verschärfte sich die personelle Situation durch einen Zusammenprall von zwei Unterföhringern, bei dem sich Burhan Bahadir eine schwere Gehirnerschütterung zuzog. Der Führungsspieler wird nun auch auf die immer länger werdende Ausfallliste gesetzt.