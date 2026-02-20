Horremer SV will nach Umbruch-Lite den Angriff auf Platz zwei anstoßen

Der HSV peilt Platz zwei an. – Foto: Christian Kreuer

Seit dem Aufstieg in die Bezirksliga tummelt sich der Horremer SV zuverlässig unter den Top-Teams. Die damit auch gestiegenen Erwartungshaltung - auch von eigener Seite - konnte der HSV jedoch nicht zuverlässig erfüllen. Umfassende Kaderveränderungen, hartnäckige Verletzungssorgen und ein besonders unangenehmes Auftaktprogramm sorgen schon für frühe Ernüchterung.

Danach musste der HSV das Feld von hinten aufräumen, was in gewisser Hinsicht auch gelang. Neben der einzigen weiteren Pleite gegen Dominator TSV Düren (1:2), fuhr Horrem stets Punkte ein - und das trotz hartnäckigen personellen Schwierigkeiten: "Wir hatten viele Ausfälle, haben auch Hausaufgaben gehabt bezüglich der Integration neuer Spieler. Man muss hier aber auch ganz klar sagen, das es uns nicht ganz gelungen ist." Von anfangs zehn Zugängen im Sommer verlässt die Hälfte davon den Verein nun schon wieder.

Auf ein 0:2 gegen Hilal-Maroc Bergheim folgte zum dritten Spieltag eine 0:3-Niederlage gegen den SC Elsdorf. Der Auftritt gegen den Vorjahres-Vizemeister hinterließ sogar einen bleibenden Eindruck. Laut Horrems Chefcoach Oliver Lehrbach war die Pleite gegen Elsdorf nämlich "das wirklich einzige von unseren 15 Hinrundenspielen, wo wir komplett chancenlos waren", rekapituliert er. "An dem Tag waren wir einfach nicht gut. Elsdorf hat es aber auch sehr gut gemacht und das Ding ganz klar und verdient gewonnen."

Nottbeck kehrt aus dem fußballerischen Ruhestand zurück

Tabellarisch hält sich der Schaden dafür weiter in Grenzen. Auf Platz fünf scheint zwar die Meisterschaft enteilt, doch Platz zwei ist fast schon in greifbarer Nähe. Dass der HSV sich überhaupt in dieser Ausgangssituation befindet, macht Lehrbach am Engagement seiner Schützlinge fest: "Trotz der personellen Situation hat die Mannschaft da wirklich noch mal eine Schippe draufgelegt. Die Jungs haben alle versucht, das Optimum rauszuholen."

Für die Rückrunde sind die Blicke ganz klar auf eben jenem zweiten Platz gerichtet: "Das ist unser Ziel", betont Lehrbach. Für den Weg dorthin haben die Horremer personell an so mancher Stelle noch einmal nachjustiert. Ex-Profi Lukas Nottbeck schiebt das Ende seiner Laufbahn noch einmal auf und wird dem HSV als erfahrene Säule helfen können. Dazu verstärkt sich der Verein mit Außenstürmer Daniel Mayola (Viktoria Arnoldsweiler) und Mathias Fasoli (Ausland, zuvor U19 von Borussia Lindenthal-Hohenlind). Für Lehrbach stoßen damit noch "zwei wirklich junge Spieler mit Qualität zum Kader."

Personell hat Horrem vor der Rückrunde als aufgeräumt, um bestenfalls einen ähnlichen Fehlstart zu vermeiden. Ein damit auch neu gewonnener Pluspunkt könnte mittelfristig vielleicht den Unterschied machen: "Ich glaube, wir haben jetzt ein bisschen Ruhe reinbekommen", sagt Lehrbach. "Auch wieder in den Kader. Damit können wir den ein oder anderen Prozentpunkt, den wir vielleicht durch individuelle Klasse verloren haben, dann wieder durch mannschaftliche Geschlossenheit rausholen."