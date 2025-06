Horremer SV stärkt Kader mit drei Neuzugängen

Vom Landesligisten Grün-Weiß Brauweiler stößt der Flügelspieler Luca Noll zur Horremer Offensive. Der 20-Jährige kann beide Außenbahnen sowie die Sturmspitze besetzen. In seiner Premierensaison bei den Senioren kam er auf sechs Landesliga-Einsätze. Seine Ausbildung erhielt Noll unter anderem bei Borussia Lindenthal-Hohenlind und in der U19-Mittelrheinliga der Brauweiler A-Jugend.

Linksfuß für die Defensive

Für Stabilität in der Abwehr soll Yannis Zechmeister sorgen. Der linke Verteidiger wechselt aus der U23 des Mittelrheinligisten SpVg Frechen 20, deren Kapitän er in der vergangenen Spielzeit war. Zuvor absolvierte der 1,83 Meter große Defensivakteur 39 Verbandsliga-Partien für die SpVgg Neckarelz. In seiner Jugend stand Zechmeister beim früheren Zweitligisten SV Sandhausen in der U17-Bundesliga unter Vertrag und bringt somit höherklassige Ausbildung in den Defensivverbund.