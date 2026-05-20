Horremer SV schraubt am Kadergerüst für die kommende Saison Der Horremer SV macht Fortschritte in der Kaderplanung für die kommende Spielzeit. von red/Horremer SV · Heute, 17:24 Uhr · 0 Leser

Auch Florian Welter bleibt dem Horremer SV erhalten. – Foto: Christian Kreuer

Mit dem aktuell siebten Tabellenplatz wird für den Horremer SV für den weiteren Saisonverlauf nach oben wie oben wohl nicht mehr besonders viel möglich sein. Als mittlerweile etablierte Kraft in der Bezirksliga, schaut der Verein schon auf die kommende Spielzeit.

Mit Noah Retterath bleibt dem Verein ein echtes Gesicht des Teams erhalten. Seit Jahren prägt er das Spiel des HSV und steht sinnbildlich für Einsatz und Identifikation.

Auch Max Arndt hat verlängert – nach seinem Wechsel schnell angekommen, ist er aus der Defensive mittlerweile nicht mehr wegzudenken. In der Offensive setzt der Horremer SV weiterhin auf junge, dynamische Kräfte: Mats Flock und Alexander Holl haben ebenfalls ihre Verträge verlängert. Beide haben sich schnell zu wichtigen Bestandteilen des Teams entwickelt und sollen auch künftig für frische Impulse sorgen.

Auch Maurice Baumbusch und Yannis Zechmeister bleiben dem HSV erhalten. Beide kamen im Sommer aus Frechen nach Horrem und haben sich direkt hervorragend integriert. Sowohl sportlich als auch menschlich sind sie schnell zu wichtigen Bausteinen der Mannschaft geworden. Für Torgefahr bleiben ebenfalls zwei wichtige Namen an Bord:

Florian Welter, bester Torschütze der vergangenen beiden Saisons, geht weiterhin für den HSV auf Torejagd. Auch Dominic Moll, der konstant seine Scorerpunkte liefert, bleibt dem Team erhalten und sorgt für zusätzliche Qualität im Offensivspiel.