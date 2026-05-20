Horremer SV schraubt am Kadergerüst für die kommende Saison

Mit dem aktuell siebten Tabellenplatz wird für den Horremer SV für den weiteren Saisonverlauf nach oben wie oben wohl nicht mehr besonders viel möglich sein. Als mittlerweile etablierte Kraft in der Bezirksliga, schaut der Verein schon auf die kommende Spielzeit.
Mit Noah Retterath bleibt dem Verein ein echtes Gesicht des Teams erhalten. Seit Jahren prägt er das Spiel des HSV und steht sinnbildlich für Einsatz und Identifikation.
Auch Max Arndt hat verlängert – nach seinem Wechsel schnell angekommen, ist er aus der Defensive mittlerweile nicht mehr wegzudenken.
In der Offensive setzt der Horremer SV weiterhin auf junge, dynamische Kräfte: Mats Flock und Alexander Holl haben ebenfalls ihre Verträge verlängert. Beide haben sich schnell zu wichtigen Bestandteilen des Teams entwickelt und sollen auch künftig für frische Impulse sorgen.
Auch Maurice Baumbusch und Yannis Zechmeister bleiben dem HSV erhalten. Beide kamen im Sommer aus Frechen nach Horrem und haben sich direkt hervorragend integriert. Sowohl sportlich als auch menschlich sind sie schnell zu wichtigen Bausteinen der Mannschaft geworden.
Für Torgefahr bleiben ebenfalls zwei wichtige Namen an Bord:
Florian Welter, bester Torschütze der vergangenen beiden Saisons, geht weiterhin für den HSV auf Torejagd. Auch Dominic Moll, der konstant seine Scorerpunkte liefert, bleibt dem Team erhalten und sorgt für zusätzliche Qualität im Offensivspiel.
Mit Lukas Nottbeck verlängert zudem ein Spieler, der mit seiner Erfahrung aus der 3. Liga sowie der Regionalliga dem Team enorm guttut und sowohl auf als auch neben dem Platz eine wichtige Rolle einnimmt.
Zwei weitere Spieler stehen exemplarisch für Beständigkeit im Verein:
Jan Schulz, eine verlässliche Größe in der Defensive, sowie Marvin Merkens, der als Nummer zwei im Tor und als absoluter Teamplayer eine zentrale Rolle im Kadergefüge einnimmt.
Auch Mohamed Bousfia bleibt dem HSV erhalten. Der Winter-Neuzugang hat sich in kurzer Zeit zum festen Bestandteil der Mannschaft entwickelt und unterstreicht mit seiner Verlängerung seine positive Entwicklung im Verein.
Mit Leon Soszynski verlängert zudem eine absolute Konstante im Team. Ob in der Defensive oder im zentralen Mittelfeld – seine Vielseitigkeit und Verlässlichkeit machen ihn zu einem unverzichtbaren Baustein im Spiel des Horremer SV.
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