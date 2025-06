Horremer SV rüstet Offensive weiter auf

Alexander Holl: NLZ-Ausbildung und Flexibilität

Der 1,83 Meter große Holl stammt aus dem Nachwuchs von Fortuna Düsseldorf, für dessen U17 und U19 er in der Junioren-Bundesliga auflief. In der vergangenen Spielzeit traf der Rechts- wie Linksfuß sechsmal in 16 Bezirksliga-Einsätzen für Frechen 20 II und sammelte zwei Kurzeinsätze in der Mittelrheinliga. „Alex ist durch seine langjährige NLZ-Ausbildung für uns ein absoluter Gewinn. Mit seiner beidfüßigen Abschlussstärke und Robustheit wird er eine echte Verstärkung für unsere Mannschaft“, erklärt Lehrbach.