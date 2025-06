Horrem und Elsdorf gewinnen deutlich – und spielen nun den Titel aus

Durch den späten Ausgleichstreffer von Mehmet Apaydin rutschte der SC Fliesteden von der Tabellenführung auf Platz drei. Am letzten Spieltag muss gegen Viktoria Birkesdorf nun unbedingt ein Sieg her. Wenn eines von zwei Szenarien eintrifft, darf das Team von Matthias Scherz dann auf den letzten Metern doch noch den Landesliga-Aufstieg bejubeln: Dafür müssen Horrem und Elsdorf sich mit einem Remis trennen oder in der Parallel-Liga muss der SV Schönenbach dem dort Zweitplatzierten Blau-Weiß Köln mindestens einen Punkt abzwacken. Allzu große Fantasie braucht es für keinen der beiden Fälle, diese liegen aber nicht mehr in der Hand des SCF. Theoretisch könnte Fliesteden auch bei einem Sieg von Elsdorf noch auf Platz eins springen, müsste dafür aber Birkesdorf mit mindestens sechs Treffern Unterschied abschießen.

Für den HSV drohte bis zum Saisonschluss ein Fernduell über die Tordifferenz mit der Bezirksliga 1 um den begehrten fünften Aufstiegsplatz. Entsprechend begann die Partie wie ausgemalt für das Team von Oliver Lehrbach. Nach einem Ballverlust der Hausherren schaltete Lukas Nottbeck schnell und schloss eiskalt zur frühen Führung ab (4.). Der TSV wollte für die Aufstiegsambitionen der Horremer jedoch nicht einfach Spalier stehen. Nach überzeugendem Antritt vollendete Sandro Frugaborsi für seinen zehnten Saisontreffer und den Ausgleich (28.). Vor dem Halbzeitpfiff fanden die Gäste aber noch die passende Antwort. Nottbeck nickte nach einem Kopfball zur erneuten Führung ein (37.).

Nach dem Seitenwechsel geriet die Partie für die Dürener aus den Fugen. Top-Knipser Florian Welter per Abstauber (50.) und Dominic Moll am Ende einer feinen Kombination (58.) schraubten das Ergebnis in die Höhe. Zwar durften die Hausherren nach einem langen Freistoßtreffer von Emin Eren (61.) kurzzeitig auf das Comeback hoffen, doch nach der erneuten Antwort von Noah Retterath (76.) war der Sack zu.

In der Schlussphase durften sich beide Seiten noch in die Torschützenliste eintragen, wodurch der HSV mit dem 7:3-Erfolg insgesamt souverän drei Punkte mitnimmt und und die Tabellenspitze erklimmt. Am letzten Spieltag geht es nun ausgerechnet gegen den Tabellenzweiten SC Elsdorf. Der Gewinner der Partie wird in die Landesliga aufsteigen, bei einem Remis müsste Horrem auf einen Patzer von Fliesteden oder von Blau-Weiß Köln in der Bezirksliga, Staffel 1, hoffen.

SG Türkischer SV Düren – Horremer SV 1919 3:7

SG Türkischer SV Düren: Morttha Abd Alkheder, Micael Nbongo, Gabriel Nbongo, Yasar Tolga Ermis, Raschid Zaalouki, Tayi Akbay, Jawad Karnib, Emin Eren, Koray Örgün, Sandro Frugaborsi, Mahmut Temür - Trainer: Mahmut Temür

Horremer SV 1919: Tim Nickstadt, Christoph Albrecht, Jan Schulz, Sebastian Golz, Noah Retterath (78. Christian Dreiling), Lukas Nottbeck, Stefan Weitz, Leon Soszynski (33. Alexander Kochs), Florian Welter, Mehmet-Kaan Lal, Dominic Moll (74. Muhammed Aslan) - Trainer: Oliver Lehrbach

Schiedsrichter: Michael Erken - Zuschauer: 111

Tore: 0:1 Lukas Nottbeck (4.), 1:1 Sandro Frugaborsi (28.), 1:2 Lukas Nottbeck (37.), 1:3 Florian Welter (50.), 1:4 Dominic Moll (56.), 2:4 Emin Eren (61.), 2:5 Noah Retterath (76.), 3:5 Gabriel Nbongo (86.), 3:6 Jan Schulz (87.), 3:7 Muhammed Aslan (90.+4)

Nierfeld gerät gegen Elsdorf unter die Räder