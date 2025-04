Horrem patzt, Hilal-Maroc und Fliesteden nun gefordert

Die hauchzarte Tabellenführung des SC Fliesteden steht am Tag der Arbeit wieder akut in Gefahr. Es geht gegen den Tabellenvierten SC Elsdorf. Die 08er dürften sich weiterhin Hoffnungen auf den Sprung in die Landesliga machen, idealerweise braucht es dafür Bigpoints gegen die direkte Konkurrenz.