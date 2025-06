Horrem gewinnt Topspiel und zerstört Hilal-Marocs Aufstiegschancen

Horrem befindet sich durch die Big Points in einer exzellenten Ausgangsposition, doch selbst bei makelloser Ausbeute in den verbleibenden beiden Spielen könnte die Tordifferenz über den Aufstieg entscheiden.

Ein gewinnbringendes Aufbäumen fand entsprechend auch nicht mehr statt, wie im vergangenen Jahr scheint Hilal-Maroc den Aufstieg erneut nur denkbar knapp zu verpassen. Denn selbst wenn das Team gegen den SC Fliesteden am kommenden Spieltag unverhofft gewinnen sollte, müssten in diesem Szenario alle drei direkten Konkurrenten mindestens einmal patzen. In diesem Falle ginge der fünfte Aufstiegsplatz nämlich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit an die Bezirksliga-Staffel 1.

Es sah alles so rosig für Hilal-Maroc. Ausgerechnet der zurückgehkehrte Ilias Afkir brachte das Team von Josef Pfeifer früh im Topspiel in Führung (12.), zu diesem Zeitpunkt durften die Gäste nicht nur auf das Ende der Sieglosserie gegen Horrem, sondern auch auf einen ungemein wichtigen Dreier im Aufstiegskampf hoffen.

Wenig überraschend riss der SCF die Spielkontrolle schon früh an sich. Bilal Chanaa belohnte den dominanten Auftritt des Tabellenführers mit der Führung (16.). Danach blieben die Hausherren auch am Drücker, nach punktgenauer Flanke von Chanaa stand Marcus Wilsdorf goldrichtig um die Kugel im Tor unterzubringen (35.). Wißkirchen leistete anders als in der Vorwoche gegen Hilal-Maroc nur wenig Gegenwehr. Und als nach einem feinen Pass von Manuel Glowacz auch noch Lukas Kremer ins Schwarze traf (40.), stellte sich die Frage nach dem Sieger schon nicht mehr.

Der erhofft Turnaround ist letztlich ausgeblieben. Auch mit der Veränderung auf der Trainerbank kann geht der Kerpener Absturz weiter. Mit der Pleite gegen Langerwehe ist der Gang in die A-Liga rechnerisch besiegelt.

Zunächst hielten die Blau-Weißen auch recht ordentlich mit, Mark Wacschk zwang Alexander Monath auch zu einer ersten Parade (18.), doch die erste Hälfte war vielmehr von fußballerischem Stückwerk dominiert. Nach dem Seitenwechsel nahm der TuS zunächst das Heft des Handelns in die Hand und schaltete nach einem Ballgewinn eiskalt um. Almin Becirevic setzte Julian Neuss in Szene – 1:0 (55.). Langerwehe war eigentlich am Drücker und spielte auf den Knockout-Treffer, doch die Gäste zeigten mit dem Rücken zur Wand noch einmal Moral. Patrick Straßfeld ließ Monath mit einem Distanzschuss keine Chance, plötzlich durfte Kerpen auch wieder hoffen. Und beide Chancen meldeten sich in der Folge durchaus wieder im jeweils gegnerischen Strafraum an.

Das notwendige Spielglück bei der Chancenwertung war letztlich jedoch auf Seiten des TuS. Nach starker Vorarbeit von Kevin Zander fand dieser mit seiner Hereingabe Ardian Beqiri, der den Schädel zum 2:1-Siegtreffer hinhielt (76.). Der drastische Formeinbruch der Kerpener hält auch mit der zwölften Niederlage in Folge an. Nach acht Jahren Bezirksliga kann man sich nun also auf Kreisebenen neu aufstellen. Doch noch ist die Saison nicht zu Ende: Ausgerechnet jetzt könnte das Team von Thomas Gasper noch Zünglein an der Waage im Abstiegskampf spielen. Es geht in der Folgewoche gegen den SV Bessenich, danach gegen SW Nierfeld.

TuS Langerwehe – SV Blau-Weiß Kerpen 1919 2:1

TuS Langerwehe: Alexander Monath, Kevin Zander (87. Mert Bayindir), Kaan Ediz Kertüs, Noah Dresia (50. Joel Teichert), Brian Sklorz, Max Blinne (46. Julian Martin Neuss), Ardian Beqiri, Leon Wantke, Max Bremen, Yannik Böhr, Almin Bečirević - Trainer: Björn Salger

SV Blau-Weiß Kerpen 1919: Lucas Thiel, Kevin Klein, Philipp Heinrich, Jan Berkle, Mark Waschk, Lukas Weisweiler, Marvin Hartl, Niklas Phillip Kaulisch (74. Mehmet Sahin), Lovre Grbesa, Jerome Akim Rogers, Patrick Straßfeld - Trainer: Thomas Gasper

Schiedsrichter: Dennis Baumann - Zuschauer: 85

Tore: 1:0 Julian Martin Neuss (55.), 1:1 Patrick Straßfeld (63.), 2:1 Ardian Beqiri (76.)

Die weiteren Partien vom 28. Spieltag