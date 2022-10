Horneburg holt sich die Punkte aus Fredenbeck 2. Kreisklasse: Stade, Bliedersdorf und Himmelpforten souverän - Mulsum/Kutenholz weiter Letzter

1:30 Tore in drei Spielen, dazu einmal nicht angetreten und ein Spielabbruch mangels Spieler auf dem Platz. Der VfL Horneburg stand förmlich vor dem Aus in der 2. Kreisklasse. Da kommt so ein Sieg in Fredenbeck und dann gleich mit 7:3 überraschend deutlich, sehr gelegen. Somit zeigte das Team von Trainer Pascal Kühn ein starkes Signal im Abstiegskampf. Auf dieses Signal wartet Schlusslicht Mulsum/Kutenholz III noch. Dem FC fehlt noch der ersehnte Sieg. Beim FSV Bliedersdorf/Nottensdorf II ging man mit 0:5 unter. Im Aufstiegskampf musste der TuS Harsefeld III in Himmelpforten ohne Torjäger Sebastian Allers eine schmerzliche 1:4-Niederlage hinnehmen und hat vorerst den Kontakt zum Tabellenführer Stade verloren hat. Der VfL Güldenstern III gewann 5:2 in Hagen und damit zum 8. Mal im 8. Spiel.

In der Torschützenliste führt Corvin Schumann (VfL Güldenstern Stade III) mit 15 Treffern vor Himmelpfortens Jan Schlüter mit 9 Treffern.