Hornby soll die Wolfsburger Offensive beleben VfL verpflichtet schottischen Angreifer von Darmstadt 98 – Vertrag bis 2030 unterschrieben von red · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser

Mit Fraser Hornby hat der VfL Wolfsburg einen weiteren Baustein für den Neuaufbau nach dem Bundesliga-Abstieg verpflichtet. Der 26 Jahre alte Stürmer wechselt vom SV Darmstadt 98 zu den Niedersachsen und unterschreibt einen langfristigen Vertrag bis zum 30. Juni 2030.

Die Verantwortlichen sehen in Hornby einen Spieler, der sofort helfen und zugleich langfristig Perspektive bieten soll. Der 1,95 Meter große Angreifer bringt neben seiner körperlichen Präsenz auch Erfahrung aus verschiedenen europäischen Ligen mit. Sportdirektor Pirmin Schwegler betonte, dass der Schotte trotz anderer Optionen bewusst den Weg nach Wolfsburg gewählt habe. Besonders seine Dynamik, technische Qualität und Führungsqualitäten hätten den Verein überzeugt. Zudem kennt Hornby die Anforderungen der 2. Bundesliga bereits aus seiner Zeit in Darmstadt.

Starke Zahlen in Darmstadt Nach seiner Ausbildung beim englischen Traditionsklub Everton FC führte Hornbys Karriere über Stationen bei KV Kortrijk, Stade Reims, Aberdeen FC und KV Oostende nach Deutschland. Im Sommer 2023 schloss er sich dem SV Darmstadt 98 an. Nach einer von Verletzungen beeinträchtigten Bundesliga-Saison entwickelte sich Hornby in der 2. Liga zu einem wichtigen Leistungsträger. In den vergangenen beiden Spielzeiten erzielte er 23 Tore und bereitete zehn weitere Treffer vor. Auch auf internationaler Ebene machte er auf sich aufmerksam: Für Schottlands U21-Nationalmannschaft gelangen ihm in 17 Einsätzen zehn Tore.