Hornaus später Punkt könnte Gold wert sein Verbandsliga-Tabellenführer gleicht beim SSC Juno Burg dreimal nach Rückstand noch aus +++ Aufsteiger ist gerettet, TuS noch drei Zähler Vorsprung von Philipp Durillo · Heute, 20:47 Uhr · 0 Leser

Karim Bounour sorgte für den späten Hornauer Ausgleich beim SSC Juno Burg. – Foto: EC Fotografie (Archiv)

Herborn-Burg. Sie wollten aus der extrem bitteren und dramatischen Niederlage im Kreispokal-Finale vom Mittwochabend eigentlich Kraft schöpfen und Stärke ziehen - doch das hat für die TuS Hornau nicht ganz funktioniert. Nach kräftezehrenden 97 Minuten inklusive spätem Ausgleich in der Nachspielzeit und Niederlage im Elfmeterschießen vom Endspiel, reichte es auch im Auswärtsspiel beim SSC Juno Burg nicht zu einem Sieg. Jedoch bewies der Verbandsliga-Tabellenführer Moral, kam nach drei Rückständen noch jeweils zum Ausgleich und könnte in der 90. Minute durch Aushilfs-Stürmer Karim Bounour einen Treffer erzielt haben, der noch Gold wer sein kann.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Denn momentan führen die Hornauer die Verbandsliga mit drei Zählern Vorsprung vor Rot-Weiß Hadamar an, können sich also aus den verbleibenden Partien gegen den Türkischen SV, in Dietkirchen und gegen Marburg noch ein Remis erlauben. Bei Punktgleichheit hätte Hadamar aufgrund des gewonnenen, direkten Vergleichs die Nase vorne.

"Der Mittwoch steckte noch in den Köpfen und Körpern, wir haben es auch trotz ein paar Wechseln in der Startelf nicht ganz rausgeschüttelt gekriegt. Dazu war es ein Holperacker des Grauens, der deren Spielweise deutlich mehr entgegen kam", resümierte Hornaus Trainer Andreas Klöckner die Partie. Jann Lotz nicht zu halten