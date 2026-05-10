Hornaus später Punkt könnte Gold wert sein

Herborn-Burg. Sie wollten aus der extrem bitteren und dramatischen Niederlage im Kreispokal-Finale vom Mittwochabend eigentlich Kraft schöpfen und Stärke ziehen - doch das hat für die TuS Hornau nicht ganz funktioniert. Nach kräftezehrenden 97 Minuten inklusive spätem Ausgleich in der Nachspielzeit und Niederlage im Elfmeterschießen vom Endspiel, reichte es auch im Auswärtsspiel beim SSC Juno Burg nicht zu einem Sieg. Jedoch bewies der Verbandsliga-Tabellenführer Moral, kam nach drei Rückständen noch jeweils zum Ausgleich und könnte in der 90. Minute durch Aushilfs-Stürmer Karim Bounour einen Treffer erzielt haben, der noch Gold wer sein kann.
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Denn momentan führen die Hornauer die Verbandsliga mit drei Zählern Vorsprung vor Rot-Weiß Hadamar an, können sich also aus den verbleibenden Partien gegen den Türkischen SV, in Dietkirchen und gegen Marburg noch ein Remis erlauben. Bei Punktgleichheit hätte Hadamar aufgrund des gewonnenen, direkten Vergleichs die Nase vorne.
"Der Mittwoch steckte noch in den Köpfen und Körpern, wir haben es auch trotz ein paar Wechseln in der Startelf nicht ganz rausgeschüttelt gekriegt. Dazu war es ein Holperacker des Grauens, der deren Spielweise deutlich mehr entgegen kam", resümierte Hornaus Trainer Andreas Klöckner die Partie.
Jann Lotz nicht zu halten
Dazu bekamen die TuS vor allem Burgs Jann Lotz überhaupt nicht in den Griff, der pfeilschnelle Rechtsaußen war mit zwei Treffern und einem Assist Man of the Mach für die Gastgeber, die sich mit dem Remis den noch nötigen Punkt für den sicheren Klassenerhalt holten und dementsprechend nach Abpfiff in Feierlaune waren. Auch bei Hornau war der Trainer ob es Spielverlaufs mit dem Punkt nicht unglücklich: "Es ist nicht das, was wir wollten, aber der Punkt kann sehr wertvoll sein. Wir haben mit schweren Beinen immer gefightet", sagt Klöckner.
Der guten Leistung von Lotz stand Hornaus Luca Morlac kaum nach, erzielte die ersten beiden Hornauer Treffer selbst. Beim 3:3 kurz vor Schluss köpfte der nach vorne beorderte Abwehrspieler Karim Bounour den Ausgleich. Ansonsten hatten die TuS auf dem großen Platz trotz dreier zentraler Mittelfeldspieler ihre Mühe, die Löcher zuzukriegen, luden den SSC bei Gegentreffern durch "dumme Fehler im Aufbau" zu gnadenlosen Kontern ein.
Für Hornau endet somit die letzte englische Woche der regulären Saison. Sieben Punkte aus drei schweren Partien trennen die TuS vom Ziel Meisterschaft und Wiederaufstieg in die Hessenliga. Dann könnte auch Branimir Matic, Maxim Andreutti und Lukas Wintermeier nach auskurierten Verletzungen wieder eine Option sein. Redai, Teku, Matic