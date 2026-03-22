Hornaus Heller überzeugt gegen den Lieblingsgegner

Ein Tor, zwei Assists für Roan Heller beim 3:1-Sieg der TuS Hornau beim SV Wiesbaden. – Foto: T. Metz (Archiv)

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Das von Aidan Harney erzielte 1:0 (5.) ließ den SVW nur kurz auf einen positiven Spielverlauf hoffen. Bereits in der zehnten Minute glich der Ex-Bierstadter Roan Heller aus, trat bei den weiteren Toren von Luca Morlac und Meron Teku als Vorbereiter in Aktion. „Unser Problem ist, dass wir eine Leistung nicht konsequent und konzentriert durchziehen“, konnte sich SVW-Sportchef Yildirim Sari das Nachlassen im Verlauf der ersten Hälfte nach gutem Start nicht erklären. Der Spitzenreiter, der zuvor 0:3 gegen Hadamar verloren hatte, münzte Freiräume in Effizienz um. Zudem fiel beim Sportverein das Fehlen von insgesamt neun Spielern ins Gewicht. Es folgt das Gastspiel in Heuchelheim (So., 15.15 Uhr). Ferner will der SVW im kommenden Jahr wieder eine A-Jugend stellen und bietet Sichtungstrainings an. "Ich selbst werde das an die Hand nehmen und versuchen, eine ambitionierte Truppe auf die Beine zu stellen", teilt Sportchef Yildirim Sari mit.