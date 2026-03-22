Hornaus Heller überzeugt gegen den Lieblingsgegner

Wiesbaden. Verbandsligist SV Wiesbaden verlor nach früher 1:0-Führung 1:3 gegen Tabellenführer TuS Hornau und muss aufpassen, nicht weiter abzusacken.
Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.
Das von Aidan Harney erzielte 1:0 (5.) ließ den SVW nur kurz auf einen positiven Spielverlauf hoffen. Bereits in der zehnten Minute glich der Ex-Bierstadter Roan Heller aus, trat bei den weiteren Toren von Luca Morlac und Meron Teku als Vorbereiter in Aktion. „Unser Problem ist, dass wir eine Leistung nicht konsequent und konzentriert durchziehen“, konnte sich SVW-Sportchef Yildirim Sari das Nachlassen im Verlauf der ersten Hälfte nach gutem Start nicht erklären. Der Spitzenreiter, der zuvor 0:3 gegen Hadamar verloren hatte, münzte Freiräume in Effizienz um. Zudem fiel beim Sportverein das Fehlen von insgesamt neun Spielern ins Gewicht. Es folgt das Gastspiel in Heuchelheim (So., 15.15 Uhr). Ferner will der SVW im kommenden Jahr wieder eine A-Jugend stellen und bietet Sichtungstrainings an. "Ich selbst werde das an die Hand nehmen und versuchen, eine ambitionierte Truppe auf die Beine zu stellen", teilt Sportchef Yildirim Sari mit.
Bei den TuS herrschte Freude über den Sieg und die Moral. "Das Tor für Wiesbaden war ein Geschenk von uns im Aufbau. Mit ihrem hohen Pressing haben sie uns am Anfang überrascht und auch die Führung erzwungen", sagte TuS-Trainer Andreas Klöckner. Doch dann sah Maxim Andreutti den startenden Roan Heller, der für den schnellen Ausgleich sorgte. Und danach auch an den beiden Treffern von Luca Morlac und Meron Teku als Assistgeber entscheidend involviert war. "Roan hat ja in der Vorsaison mal vier Tore gegen den SVW erzielt, er scheint Experte für diesen Gegner zu sein", attestierte Klöckner seinem Offensivspieler eine starke Leistung.
Startelfdebüt für Adrian Schulze Solano
Nach der Halbzeit stand das TuS-Bollwerk sicher, Nikola Schulze Solano zeigte nach Hereinnahme für den gelb-rot-gefährdeten Samuel Baltes eine super Vorstellung hinten. Und eine Reihe weiter vorne feierte im zentralen Mittelfeld sein Bruder Adrian das lang ersehnte Startelf-Debüt, spielte knapp eine Stunde. "Er hatte einen super Impact aufs Spiel", lobte Klöckner. Stürmer Niklas Kern kam erst von der Bank, wurde geschont. "Er arbeitet immer wie ein Berserker. Ihn brauchen wir in den kommenden Wochen mit maximaler Frische", erklärt Klöckner die Schaffenspause für den zentralen Stürmer.
Tore: 1:0 Harney (5.), :1 Heller (10.), 1:2 Morlac (20.), 1:3 Teku (29.). – Zuschauer: 150.