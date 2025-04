Das Führungstor von Robin Hofmann war für die TuS Hornau letztlich zu wenig. Nach dem 1:4 gegen Wolfhagen stehen die Zeichen endgültig auf Abstieg. – Foto: Marcel Lorenz

Hornauer Wiederabstieg ist so gut wie besiegelt 1:4-Heimniederlage im Kellerduell gegen Wolfhagen lässt die Minimalhoffnungen der TuS auf das Wunder Hessenliga-Klassenerhalt jäh zerplatzen

Kelkheim. Vor dem Spiel gegen Wolfhagen lag die Chance auf den Hessenliga-Klassenerhalt für die TuS gefühlt bei einem Prozent. Nach der fünften Spielminute bei zwei Prozent. Und nach Abpfiff dürfte sie auf 0,1 Prozent abgesunken sein. Denn durch die 1:4-Niederlage im Kellerduell gegen den FSV Rot-Weiß dürfte der Abstieg für die TuS nach menschlichem Ermessen nicht mehr zu vermeiden sein. „Der letzte Sargnagel ist drauf“, sagte Hornaus Trainer Andreas Klöckner nach Abpfiff.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Dabei fing nach zuletzt zehn Punkten aus vier Partien auch gegen den FSV alles vielversprechend an für die Hornauer: Nach Steckpass von Hendrik Sexauer, der die TuS wie berichtet im Sommer verlassen wird, traf Robin Hofmann zur Führung für den Vorletzten. In der imaginären Blitztabelle waren die Hornauer damit bis auf einen Punkt an den Drittletzten Wolfhagen und bis auf zwei Zähler an den Viertletzten SV Steinbach (diese Platzierung reicht unter Umständen für den Einzug in die Relegationsspiele) herangerückt. Maxim Andreutti verpasste gar das 2:0, während den Gästen aus Nordhessen bis auf lange Bälle eigentlich wenig einfiel.

Wolfhagen „hat uns aufgefressen“ Das änderte sich jedoch im zweiten Abschnitt grundlegend. Gegen die körperliche Herangehensweise der Wolfhagener fanden die TuS kein Mittel mehr. „Sie haben uns aufgefressen und niedergekämpft. Sie waren in jedem Zweikampf präsenter. Und wir kamen damit gar nicht zurecht, waren ihnen komplett unterlegen, zu lieb, zu naiv“, musste Klöckner eingestehen. Es war ein Rückfall in eigentlich schon überwunden geglaubte Muster. Was zwischen Minute 46 und 90 passierte, beschrieb der Trainer als „schlechteste zweite Halbzeit der ganzen Saison.“