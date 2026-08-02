Hornauer Traumstart in die Saison

Karim Bounour traf für die TuS Hornau zum zwischenzeitlichen 2:0 gegen Dietkirchen. – Foto: RSCP Photo (Archiv)

Kelkheim. Traumstart für die TuS Hornau in die Verbandsliga-Saison: Der Vizemeister des Vorjahres besiegte dank einer starken Leistung den TuS Dietkirchen mit 3:0. Dabei bestachen die Hornauer defensiv mit einer blitzsauberen und offensiv mit einer effektiven Leistung. Dazu feierte ein Youngster gleich seine Startelf-Premiere im Aktivenbereich. Dementsprechend angetan war der Trainer nach dem Spiel.

„Das war ein super Start, gegen Dietkirchen werden andere noch Probleme bekommen. Das Ergebnis fühlt sich sensationell gut an. Es war ein erwachsener Auftritt meiner Mannschaft“, sagte Hornaus Coach Andreas Klöckner nach Abpfiff.

Bereits nach wenigen Minuten brachte der regionalligaerfahrene Neuzugang Linus Dahl die TuS in Führung, als er nach Ablage von Niklas Kern aus dem Rückraum einschweißte. Beim 2:0 nickte Karim Bounour eine Ecke von Roan Heller in die Maschen. Dietkirchen kam offensiv kaum zur Geltung, was auch an Innenverteidiger Jan Drosdek lag. Der Youngster entstammt dem eigenen Nachwuchs, zeigte zur Ligapremiere ein super Debüt und bestätigte die starken Eindrücke aus der Vorbereitung. „Es gab keine Grund, ihn nicht spielen zu lasse, es freut uns, dass wir aus der Jugend solch eine Soforthilfe rausgekriegt haben“, sagt Klöckner.

Do., 06.08.2026, 20:00 Uhr TuS Hornau TuS Hornau FV Biebrich FV Biebrich 20:00 PUSH

Ein Dietkircher Vierwechsel zur Pause half den Gästen auch kaum weiter, dazu erwies Kevin Kratz seinem Team mit einer Roten Karte wegen Nachtretens einen Bärendienst. In Überzahl machte Niklas Kern nach Zuspiel von Luca Morlac den Deckel drauf. Nun wartet bereits am Donnerstag ein kleines Gipfeltreffen, wenn der ebenfalls ambitionierte und mit einem 3:0 im Auftaktspiel gestartete FV Biebrich in Hornau gastiert. Mit im Kader werden dann auch Nico Hernandez (nach Urlaub) und Leon Krönert (Aufbau nach Verletzung) stehen.