Hornauer Traum vom Wiederaufstieg ist geplatzt

Die TuS Hornau haben auch das Rückspiel in Kassel verloren und steigen nicht in die Hessenliga auf. – Foto: RSCP Photo (Archiv)

Kassel. Der Traum vom Wiederaufstieg ist für die TuS Hornau geplatzt. Der Vizemeister der Verbandsliga Mitte schaffte es in Nordhessen nicht, die 3:5-Hinspielniederlage wettzumachen. Im Gegenteil: Auch das Rückspiel ging mit zwei Toren Unterschied verloren. Der CSC hat nach dem 3:1 wiederum die Chance im Relegations-Endspiel am Mittwoch (19 Uhr, in Friedberg) gegen die SG Bornheim/Grün-Weiß den Klassenerhalt zu schaffen.

"Über beide Spiele gesehen hat es nicht gereicht und Kassel ist der verdiente Sieger. Es war auch heute einfach zu wenig und wir haben hinten zu einfache Gegentore kassiert", analysierte Hornaus Co-Trainer Jan Schmitt nach Abpfiff.

Im 4-3-3 wollten die Hornauer "mehr Präsenz im Mittelfeld und Überzahl" schaffen. Das gelang jedoch nur in der Anfangsphase auf schwierigem Geläuf auf der Kasseler Jahnkampfbahn. Doch nach zehn Minuten gab es den ersten Rückschlag, als Toni Lecke nach Flanke von Jan Iksal traf. Vor allem zwischen der 30. und 40. Minute boten sich dem CSC weitere Gelegenheiten auf einen Treffer, während für Hornau Karim Bounour eine Riesenchance neben statt ins Tor köpfte.

Schulze Solano muss verletzt raus

Verletzungsbedingt kam Silas Gerstberger für Nikola Schulze Solano in die Partie, konnte jedoch auch nicht verhindern, als Jon Mogge nach "dilettantischem Verteidigen" (Schmitt) auf 2:0 für Kassel stellte. Hornau zeigte Moral, kam durch Meron Teku zum Anschluss und durch den eingwechselten Niklas Kern (Lattentreffer) beinahe sogar zum Ausgleich.

Trotz verpasstem Aufstieg: "Können stolz auf uns sein"

18 Minuten vor dem Ende hätte ein 2:2 womöglich bei Kassel nochmal Nervosität ausgelöst und bei Hornau zusätzliche Kräfte freigesetzt. "Bitter, das hätte der Turnaround werden können", sagte Schmitt. Stattdessen stellte der ebenfalls eingewechselte Nico Schrader quasi mit dem Abpfiff auf 3:1. Auf der Heimfahrt im Bus herrschte bei den Hornauern aber die Gewissheit vor, trotz des verpassten Aufstiegs eine mehr als ordentliche Saison gespielt zu haben.

"Wir können trotzdem stolz auf uns sein, was wir als Absteiger geleistet haben. Nun trinken wir noch ein Bierchen zusammen, vor allem auf Steven Bruni und Felix Erbe, die heute ihr letztes Spiel für uns absolviert haben", sagte Schmitt. Es dürften nicht die letzten Kaltgetränke gewesen sein: Kommende Woche geht es zur Abschlussfahrt an den Goldstrand.