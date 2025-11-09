Hornauer Herbstmeister siegen glücklich in Marburg

Luca Morlac traf doppelt beim Auswärtssieg in Marburg für die TuS Hornau. – Foto: Marcel Lorenz - Archiv

Ein Spieltag wie gemalt für Verbandsliga-Tabellenführer TuS Hornau: Die Verfolger Türkischer SV und Hadamar nehmen sich mit eine Remis gegenseitig die Punkte weg und Ederbergland strauchelt in Waldbrunn, dazu der eigene 3:1-Sieg bei den Sportfreunden Blau-Gelb Marburg. Dass dieser ausgesprochen glücklich zustandekam, störte die Hornauer nach Abpfiff nicht mehr sonderlich.

Am Ende zählte Hornaus Trainer Andreas Klöckner acht Chancen für die Gastgeber und fünf für Hornau. Doch die TuS, die über weite Strecken des Spiels ihrem Gegner unterlegen waren, agierten einfach effizienter im Abschluss. Und nahmen trotz ausbaufähiger Leistung die volle Ausbeute aus Marburg mit, im Stile einer echten Spitzenmannschaft. "Blau-Gelb hat ein sehr gutes Spiel gemacht. Wir waren die effektivere Mannschaft. Außer unseren zwei Toren hat in der ersten Halbzeit gefühlt nur Marburg gespielt. Wir hatten auf deren Mittelfeld gar kein Zugriff", resümierte Klöckner das Spiel.

Krönert und Morlac nutzen einzige Chancen vor der Pause In dem Leon Krönert nach einem langen Einwurf von Tristan Hein die Unsortiertheit der Defensive der Gastgeber eiskalt ausnutzte und aus 16 Metern satt unter die Latte traf. Mit der zweiten Gäste-Chance erzielte Luca Morlac nach Vorlage von Niklas Kern dann das 2:0. Sonst war Marburg am Drücker, ließ jedoch ganz früh eine Mega-Chance aus, als Clemens Landau und Sascha Huhn hintereinander an TuS-Klärungsaktionen auf der Linie scheiterten.