Leon Krönert lieferte beide Assists zu den Hornauer Treffern gegen Heuchelheim. – Foto: Marcel Lorenz - Archiv

Hornau zeigt Moral und springt auf Platz zwei Verbandsligist dreht Partie gegen Aufsteiger Heuchelheim in der Endphase und bleibt ungeschlagen

Kelkheim. Wechselbad der Gefühle mit Happy End für Verbandsligist TuS Hornau: Zweimal einen Elfmeter verschossen, trotz Dominanz in Rückstand geraten - um am Ende durch Tore in der Endphase der Partie doch noch 2:1 gegen den guten Aufsteiger TSF Heuchelheim zu gewinnen. "Dieses Spiel", da ist sich Hornaus Trainer Andreas Klöckner sicher, "hätten wir zu Saisonbeginn noch nicht gezogen."

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Gegen einen kompakten und laufstarken Gegner taten sich die Gastgeber, bei denen Kapitän Maxim Andreutti nach überstandenen Oberschenkelproblemen wieder in den Kader zurückkehrte, zunächst schwer, gute Chancen zu kreieren. Das änderte sich in der zweiten Halbzeit, als es nach einem Foul an Steven Bruni Elfmeter für die TuS gab. Doch Niklas Kern, am Donnerstag noch sicherer Vollstrecker im Derby gegen Zeilsheim, scheiterte an Heuchelheims Schlussmann Dorian Balser. Doch weil der Keeper sich zu früh bewegt hatte, wurde der Strafstoß wiederholt. Kern trat erneut an - und traf diesmal nur die Latte.

Heute, 14:30 Uhr TuS Hornau TuS Hornau TSF Heuchelheim TSF Heuchelheim 2 1 Abpfiff Es kam noch dicker aus Hornauer Sicht: Nach einem Freistoß aus dem Halbfeld senkte sich eine Kopfball-Bogenlampe von Jannik Groß über den chancenlosen Jakob Archut, der sein Saisondebüt in der Liga gab, ins Eck. "Wir wollten das Tempo hochhalten, haben spekuliert, dass sie aufgrund ihrer kräftezehrenden Spielweise noch müde werden", sagte Klöckner, der nach dem Rückstand mit Roan Heller, Felix Erbe und Noah Constantin Schlaht sein restliches Offensiv-Personal aufs Feld beorderte. Mit Erfolg: Nachdem eine Chance von Luca Morlac auf der Linie geklärt wurde, köpfte Schlaht eine Ecke von Leon Krönert am lange Pfosten zum Ausgleich ein. Zwei Minuten später stand Karim Bounour nach Flanke von Krönert goldrichtig und nickte zum 2:1-Endstand für Hornau ein (87.). "Am Ende war Heuchelheim stehend K.O. Wir haben sie mit ihren eigenen Waffen geschlagen. Der Sieg war letztlich verdient", sagte Klöckner.