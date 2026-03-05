Hornau wirft Niederhöchststadt aus dem Pokal

Spielentscheidender Faktor für die TuS Hornau: Leon Krönert (links) entschied das Pokal-Viertelfinale spät mit einem Doppelpack. – Foto: Marcel Lorenz (Archiv)

Wiesbaden. In der Viertelfinalpartie zwischen TuRa Niederhöchstadt und TuS Hornau stand es bis weit in die zweite Halbzeit unentschieden. Am Ende machten die Einwechselspieler der TuS Hornau gemeinsam mit einer Gelb-Roten Karte für einen Niederhöchstadt-Spieler den Unterschied.

Die Mannschaft aus Niederhöchstadt startete mutig und lieferte dem Favoriten vor allem in der ersten Halbzeit ein intensives Duell. Hornau-Trainer Andreas Klöckner sagte: „Niederhöchstadt war giftiger und galliger in den Zweikämpfen und hatte in der ersten Halbzeit mehr Spielanteile.“

Niederhöchstadts Abteilungsleiter Carsten Ache sah eine ausgeglichene erste Halbzeit. Er berichtete, dass der Ballbesitz etwa 50:50 verteilt und das Spiel von vielen Mittelfeldaktionen geprägt war. Nur eine Großchance für Hornau ließ das Team aus Niederhöchstadt zu, die Torwart Frederick Hiebinger stark parierte.

Nach dem Seitenwechsel steigerte sich Hornau deutlich. „In der zweiten Halbzeit waren wir besser“, erklärte Klöckner. Trotzdem hatten die Gäste um die 70. Minute eine gute Gelegenheit durch Philipp Nocht, der im Eins-gegen-eins am Torhüter scheiterte. Entscheidend für den Ausgang der Partie war schließlich die Gelb-Rote Karte für Daniel Kruske in der 82. Minute auf Seiten von TuRa und vor allem die Einwechslung von Leon Krönert bei den TuS. Krönert traf in der 85. Minute mit einem sehenswerten direkten Freistoß zum 1:0 und legte in der Nachspielzeit nach einer Vorlage von Felix Erbe (ebenfalls eingewechselt) zum 2:0 nach.

Trotz der Niederlage zeigte sich Ache zufrieden: „Die Mannschaft hat sich gut präsentiert.“ Nun richtet Niederhöchstadt den Blick wieder auf die Liga, wo am Wochenende ein wichtiges Spiel gegen den Tabellenvierten SC Offheim wartet. Nach einem durchwachsenen Start in die Restrunde hofft Ache, dass die positive Leistung aus dem Pokalspiel mitgenommen wird.

Auch für Hornau bleibt die Saison spannend: Das Team steht in der Liga weiterhin an der Tabellenspitze, die Konkurrenz ist groß – jeder Punkt könnte entscheidend sein. Klöckner meint, dass vor allem die kommenden Spiele gegen Heuchelheim und das Heimspiel gegen den Tabellenvierten Rot-Weiß Hadamar (Livestream beim Wiesbadener Kurier) richtungsweisend für den restlichen Saisonverlauf werden. Weiter erklärte der Coach von Hornau: „Wenn man im Halbfinale steht, will man den Pokal natürlich auch gewinnen, gleichzeitig wissen wir, dass es gegen Zeilsheim ein schweres Spiel wird.“ Im anderen Halbfinale treffen Eddersheim und Marxheim aufeinander; Eddersheim hat den Pokal in den vergangenen vier Saisons hintereinander gewonnen.