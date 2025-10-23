Hornau will im Topspiel wieder einen Gang hochschalten

Wiesbaden. Topspiel in der Verbandsliga: Eins gegen Zwei, Aufsteiger gegen Absteiger. Viele Augen dürften am Sonntag auf die Partie am Wiesbadener Niederfeld gerichtet sein. Die türkische Offensivmaschine spielt gegen die Hornauer Pressingmaschinen, da scheint ein intensives, hochtouriges Spektakel scheint garantiert, sofern beide Teams ihre PS auf den Platz bekommen.

Nicht nur beim Türkischen SV, auch im Lager der TuS Hornau ist die Vorfreude aufs Topspiel groß. Vor fast genau drei Jahren gab es ein 8:0 in der Gruppenliga für die TuS, das Rückspiel wurde aufgrund eines Spielverbots gegen den TSV nicht ausgetragen. Für den TSV ging es anschließend eine Liga runter und dann zwei nach oben. Für Hornau ging es zunächst zwei Ligen nach oben und im Sommer wieder eine runter. Und so treffen sie sich am Sonntag an der Spitze der Verbandsliga wieder, unter anderen Vorzeichen.

"Es ist eine Top-Mannschaft mit einer hessenliga-würdigen Offensive", beschreibt Hornaus Coach Andreas Klöckner den kommenden Gegner. Doch auch die Hornauer gehen selbstbewusst ins Spiel: "Sie haben in der Saison vermutlich noch nicht gegen einen Gegner gespielt, der so gut presst wie wir." Etwas anderes bleibt den Hornauern auch bei den offensivstarken Türken nicht üblich. "Für abwartende, defensive Spielweise sind wir nicht geschaffen. Wenn wir nicht pressen, werden wir zu passiv", sagt der Coach.

Zuletzt war bei Hornau Sand im Getriebe

Allerdings: Für Hornau war zuletzt beim 2:2 gegen Aufsteiger SSC Juno Burg etwas Sand im Getriebe, auch im vorherigen Heimspiel gegen Okriftel sah Klöckner seine Mannschaft nicht in Bestform. "Das war nicht das Gelbe vom Ei. Wir sind nicht richtig im Flow. Aber vor diesem Spiel sollten unsere Sinne geschärft sein. Es wird nicht verkehrt sein, wenn meine Jungs wissen, dass sie 100 Prozent geben müssen", sagt Klöckner.

Denn wer gegen den TSV nachlasse, werde brutal bestraft. Da helfe es auch nicht, nur einen Spieler versuchen, aus dem Spiel zu nehmen. "Vorne haben sie ja ein dreiköpfiges Monster", sagt Klöckner mit Blick auf Daniel Rudi, Ilias Amallah und Mohammed Tahiri, die zusammen bereits 28 Tore erzielt haben.

Eine Vorschau aus Sicht des Türkischen SV lest ihr hier.

Fehlen werden Hornau am Sonntag nur die Langzeitverletzten Adrian Schulze Solano, Jafet Redai und Samuel Baltes. Jan Neukum (nach Urlaub) und Karim Bounour (nach Sperre) kehren in den Kader zurück. Ob Jakob Archut oder Brandon Dorth im Tor steht, ist noch nicht sicher.