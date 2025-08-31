Hornau verliert erstmals: 1:2 in Hadamar

Limburg. Sie wussten was auf sie zukommt und waren am Ende doch knapp unterlegen. Die TuS Hornau haben ihr erstes Saisonspiel verloren. Beim Aufstiegsmitfavoriten SV Rot-Weiß Hadamar mussten sich die Turn- und Sportfreunde mit 1:2 knapp geschlagen geben. Nach strittigem Platzverweis spielten die Gäste lange in Unterzahl, letzten Endes besiegelte ein Traumtor und inkonsequente Chancenverwertung die Niederlage.
Für Hadamar war es gleichzeitig ein wichtiger Sieg, schließlich dürfte nach schwachem Saisonstart und einigen Derby-Niederlagen ordentlich Druck auf dem Kessel bei den Rot-Weißen gewesen sein. "Von der Intensität her war es das Spiel, das wir unseren Jungs vorhergesagt hatten. Von unserer Seite war es ein Ticken zu wenig Bereitschaft und Wille heute", sagte Hornaus Co-Trainer Jan Schmitt.
Nach nicht mal einer Spielminute verpasste es Luca Morlac freistehend nach Vorarbeit von Meron Teku, den Gastgebern die kalte Dusche zu verpassen. Dann luden die Gäste ein und ließen sich nach einem eigenen Freistoß eiskalt auskontern - Thomas Brewer traf zur Führung für Hadamar.
Noch vor der Pause glichen die Hornauer aus. Zunächst vergaben Maxim Andreutti und Niklas Kern, dann war es soweit (32.): Nach schönem Chipball von Leon Krönert setzte sich Niklas Kern durch und traf zum 1:1.
Nach der Halbzeit schlug das Pendel dann zugunsten der Hadamarer aus, die sich selbst einige Chancen erspielten und hinten keins mehr bekamen. Strittig und spielentscheidend war aus Hornauer Sicht der Platzverweis gegen Karim Bounour, der in der 54. Minute mit Ampelkarte runtermusste. Aus Sicht von Co-Trainer Schmitt eine zu kleinliche Entscheidung. "Auf der Gegenseite gab es in einer vergleichbaren Situation für einen eingewechselten Hadamar-Spieler noch die letzte Ermahnung", beklagte Schmitt fehlende Linie seitens des Unparteiischen.
Hadamar fast eine Halbzeit in Überzahl
In Überzahl schaltete Rot-Weiß einen Gang hoch und kam durch ein Traumtor von Marc Fichtner, der den Ball aus über 20 Metern mit links in den Winkel jagte, zum 2:1. Wobei kurz zuvor sogar Noah Constantin Schlaht die Hornauer hätte in Führung bringen können, doch er scheiterte im Eins-gegen-Eins am eingewechselten Hadamar-Keeper Luka Tom Schumacher.
Nach Flanke von Roan Heller köpfte Niklas Kern noch vorbei, ehe Heller nach einem Missverständnis in der RW-Hintermannschaft beinahe ausglich, doch ein Hadamar-Spieler rettete vor der Linie. Und besiegelte somit die erste Niederlage der Hornauer im sechsten Spiel. Kommenden Mittwoch geht es im Derby-Rückspiel zum SV Zeilsheim (20 Uhr).