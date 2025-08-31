Hornau verliert erstmals: 1:2 in Hadamar

– Foto: Marcel Lorenz

Limburg. Sie wussten was auf sie zukommt und waren am Ende doch knapp unterlegen. Die TuS Hornau haben ihr erstes Saisonspiel verloren. Beim Aufstiegsmitfavoriten SV Rot-Weiß Hadamar mussten sich die Turn- und Sportfreunde mit 1:2 knapp geschlagen geben. Nach strittigem Platzverweis spielten die Gäste lange in Unterzahl, letzten Endes besiegelte ein Traumtor und inkonsequente Chancenverwertung die Niederlage.

Für Hadamar war es gleichzeitig ein wichtiger Sieg, schließlich dürfte nach schwachem Saisonstart und einigen Derby-Niederlagen ordentlich Druck auf dem Kessel bei den Rot-Weißen gewesen sein. "Von der Intensität her war es das Spiel, das wir unseren Jungs vorhergesagt hatten. Von unserer Seite war es ein Ticken zu wenig Bereitschaft und Wille heute", sagte Hornaus Co-Trainer Jan Schmitt. Heute, 15:30 Uhr SV Rot-Weiß Hadamar Hadamar TuS Hornau TuS Hornau 2 1 Abpfiff

Nach nicht mal einer Spielminute verpasste es Luca Morlac freistehend nach Vorarbeit von Meron Teku, den Gastgebern die kalte Dusche zu verpassen. Dann luden die Gäste ein und ließen sich nach einem eigenen Freistoß eiskalt auskontern - Thomas Brewer traf zur Führung für Hadamar. Noch vor der Pause glichen die Hornauer aus. Zunächst vergaben Maxim Andreutti und Niklas Kern, dann war es soweit (32.): Nach schönem Chipball von Leon Krönert setzte sich Niklas Kern durch und traf zum 1:1.