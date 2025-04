Hornau nach roter Karte mit spätem Rückschlag

Kelkheim. Es war eine Niederlage, die auch sinnbildlich für die Hornauer Saison ist: Lange gut mitgehalten, teilweise die bessere Mannschaft gewesen, sich auch von Widrigkeiten wie einem Platzverweis und halbstündiger Unterzahl nicht unterkriegen lassen - um dann am Ende mit leeren Händen dazustehen. Insofern fügt sich die 0:1-Heimniederlage gegen Aufstiegsaspirant SV Darmstadt 98 II ein in die Sammlung bitterer (Heim-)Niederlagen in dieser Hornauer Hessenliga-Spielzeit.

Nach dem Seitenwechsel vergab Samuel Baltes nach einem Freistoß von Hendrik Sexauer aus zwei Metern per Kopf die Führung. In der 57. Minute gab Jan Neukum seinem Gegenspieler Markus Ballmert im Zweikampf einen Gehfehler ohne Chance auf den Ball, was der Referee als Nachtreten und nicht als taktisches Foul wertete. Glatt Rot statt Gelb war so die Folge für Neukum, gleichbedeutend mit einer 35-minütigen Unterzahl für den Rest der Partie. "Das kam aus dem Nichts und war auch ein Schlag für uns. Aber die Jungs haben sich auch von diesem Rückschlag gut erholt", war Klöckner mit Kampfgeist und Moral seiner Jungs zufrieden.

Gatamura trifft nur Alu

Zehn Minuten vor Ende der regulären Spielzeit lief gar ein Hornauer Konter, an dessen Ende Ren Gatamura nur das Aluminium traf. Und so kam es, wie es häufig kommt: Das Top-Team nahm dank einer gelungenen Offensiv-Aktion am Ende doch noch den Sieg mit. Der zuvor erst eingewechselte Marcel Kuhlmann schlenzte den Ball genau ins Eck und traf zum Tor des Tages (86.). Winkel. Doch selbst da gaben sich die TuS nicht auf, bei einem Freistoß verlängerte Karim Bounour das Leder in Richtung Felix Erbe, der einen halbe Schritt zu spät kam. Mit dem Abpfiff traf Hendrik Sexauer den Ball am Fünfer nicht richtig und schoss knapp drüber.

Eine Bericht aus Sicht von Darmstadt lest ihr hier.

So blieb es beim 0:1 und die Hornauer saßen mal wieder "bedröppelt auf dem Boden", wie es Klöckner formulierte. Angesichts der Situation in Dritter Liga und Regionalliga geht der Hornauer Trainer von fünf Direktabsteigern aus der Hessenliga aus. Was bedeutet, dass der Einzug in die Relegationsrunde theoretisch noch immer möglich, angesichts von 13 Punkten Rückstand in den verbleibenden fünf Spielen allerdings utopisch ist.

Silas Gerstberger ist der dritte Neuzugang

Doch die TuS wappnen sich schon seit Monaten für die kommende Saison in der Verbandsliga und habe im polyvalenten Defensivspieler Silas Gerstberger (SV Zeilsheim) ihren nächsten Zugang verkündet. "Er kann Innenverteidiger in der Dreierkette, Linksverteidiger und Sechser spielen. Solche Spieler sind natürlich Gold wert", freut sich Klöckner über die Verpflichtung des 24-Jährigen, der in der Jugend bereits mal in Hornau kickte.