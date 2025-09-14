Hornau mit Statement an die Verbandsliga: 4:2 nach 0:2 im Topspiel

Haiger. Ein Sieg als Statement: Egal wie widrig die Umstände sein mögen, die TuS Hornau sind in der Lage, auch die ganz hoch eingeschätzten Teams der Verbandsliga zu besiegen. Nach dem 4:2 nach 0:2-Rückstand beim TSV Steinbach Haiger II sagte Co-Trainer Jan Schmitt: „Es war ein Zeichen, dass wir da sind in dieser Saison“.

Im Duell der beiden Hessenliga-Absteiger, die beide die Ambition hegen, sofort wieder aufsteigen zu wollen, legten die anfangs besseren Gastgeber vor. Kim Bellinghausen vernaschte Nikola Schulze Solano und traf zur Führung. Nach einer halben Stunde erhöhte Jan Wontka per Kopf nach einer Ecke auf 2:0. „Ab diesem Zeitpunkt haben wir das Spiel komplett gedreht“, kommentierte Schmitt die Leistungssteigerung der Gäste. Die noch vor der Pause den wichtigen Anschlusstreffer erzielten.

Luca Morlac, wenige Minuten zuvor noch bei einer Großchance gescheitert, erlief einen zu kurz geratenen Rückpass der Steinbacher und schob zum 1:2 ein. Bei Hornau ein Deja-vu-Erlebnis zum 4:2 der Vorwoche gegen den SV Wiesbaden, als sie ebenfalls einen zwischenzeitlichen 2:0-Vorsprung verspielt hatten. Nur dass sie es waren, die diesmal den Vorsprung aufholten. „Wir waren die komplette zweite Halbzeit die dominantere Mannschaft“, sagt Schmitt.

Drei TuS-Tore ab Minute 87

Doch erst drei Minuten vor dem regulären Ende fiel nach einigen vergebenen Großchancen der Ausgleich: Nach einer Ecke stand Karim Bounour am zweiten Pfosten goldrichtig und traf zum 2:2. „Aber selbst das Unentschieden war uns zur wenig, schließlich waren wir 70 Minuten des Spiels am Drücker“, resümierte Schmitt. Dann schlug die Stunde des wenige Minuten zuvor eingewechselten Felix Erbe. Nach einer Flanke von Leon Krönert stand Erbe im Zentrum goldrichtig. Annahme mit links, Schuss mit rechts – 3:2 aus Sicht der Hornauer (90.). Und Erbe wurde kurz vor dem Ende noch zum Zulieferer, machte nach einem Einwurf den Ball fest, legte in die Mitte auf Luca Morlac, der mit seinem Doppelpack den Endstand herstellte. „Wenn er reinkommt merkt man, dass er vorangeht“, lobte Schmitt den entscheidenden Joker Erbe, der in den vergangenen Jahren meist als Bankspieler im Kader ist. Und doch immer wieder wichtig wird.

Und möglicherweise im nächsten Topspiel zum Faktor wird, wenn die Hornauer am Freitagabend den FV Biebrich empfangen.