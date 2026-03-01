 2026-02-20T12:29:42.904Z

Spielbericht

Hornau mit starker Leistung zum Wiederauftakt

TuS drehen frühen Rückstand beim FC Ederbergland in einen 4:2-Auswärtssieg +++ Samuel Baltes unterstützt künftig in der sportlichen Leitung

von Philipp Durillo · Heute, 19:15 Uhr · 0 Leser
Der Türkische SV hatte am Vorabend vorgelegt, Tabellenführer Hornau dann nachgezogen: Die TuS siegten beim FC Ederbergland mit 4:2.
Der Türkische SV hatte am Vorabend vorgelegt, Tabellenführer Hornau dann nachgezogen: Die TuS siegten beim FC Ederbergland mit 4:2. – Foto: RSCP Photo (Archiv)

Verlinkte Inhalte

VL Hessen Mitte
TuS Hornau
Ederbergland
Leon Krönert
Leon Krönert
Branimir Matic
Branimir Matic
Roan Heller
Roan Heller

Gleich zum Wiederauftakt die weite Auswärtsfahrt nach Battenberg: Die Partie beim FC Ederbergland hatte für die ersatzgeschwächten TuS Hornau durchaus "Stolperstein-Charakter". Zumal die Gastgeber nach einer verunglückten Flanke, die sich ins Tor senkte, früh in Führung gingen. Doch letztlich sorgte ein klasse Leistung dafür, dass der Verbandsliga-Tabellenführer seine Hausaufgaben machte, nachdem der Hauptkonkurrent bereits am Vorabend vorgelegt hatte.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.

Nach dem Rückstand haben wir eine super Reaktion gezeigt", freute sich Hornaus Trainer Andreas Klöckner. Schon nach fünf Minuten kamen die Hornauer zum Ausgleich: Roan Heller dribbelte sich stark über außen durch, passte nach innen zu Niklas Kern, der auf Leon Krönert gab - 1:1. Per Standard stellten die TuS auf 2:1: Heller flankte, Branimir Matic, der beim Abschlusstraining am Freitag noch Ladehemmung nach Standards hatte, köpfte zur Führung ein. Ehe ein doppelter Doppelpass zwischen Maxim Andreutti und Krönert an der Basis zum 3:1 stand. Weil Ederberglands Eric Fuchs kurz vor der Halbzeit nur den Innenpfosten traf und Roan Heller wenige Minuten nach dem Seitenwechsel auf 4:1 stellte, konnten die TuS anschließend in den "Verwaltungsmodus" schalten, wie es Coach Klöckner ausdrückte. Der verwandelte Foulelfmeter von Fuchs zum Endstand konnte er da verschmerzen.

Gestern, 14:30 Uhr
FC Ederbergland
FC EderberglandEderbergland
TuS Hornau
TuS HornauTuS Hornau
2
4
Abpfiff

Zumal vor dem Auftakt der englischen Woche mit dem schweren Pokal-Viertelfinale bei TuRa Niederhöchstadt die Personalien in der Teamleitung vollumfänglich geklärt sind. Andi Klöckner wird als Trainer weitermachen, ebenso die beiden Co-Trainer Adrian Göttfried und Jan Schmitt. Dazu wird der bisherige Vize-Kapitän Samuel Baltes ab Sommer kürzer treten und stattdessen in der sportlichen Leitung einsteigen. Bereits jetzt ist Baltes in die Gespräche mit den Spielern involviert. Als Bindeglied zwischen Mannschaft und Vorstand sowie bei Bedarf als Aushilfe im Trainerteam sieht Klöckner die TuS damit künftig breiter aufgestellt.