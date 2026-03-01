Hornau mit starker Leistung zum Wiederauftakt

Gleich zum Wiederauftakt die weite Auswärtsfahrt nach Battenberg: Die Partie beim FC Ederbergland hatte für die ersatzgeschwächten TuS Hornau durchaus "Stolperstein-Charakter". Zumal die Gastgeber nach einer verunglückten Flanke, die sich ins Tor senkte, früh in Führung gingen. Doch letztlich sorgte ein klasse Leistung dafür, dass der Verbandsliga-Tabellenführer seine Hausaufgaben machte, nachdem der Hauptkonkurrent bereits am Vorabend vorgelegt hatte.
Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.
Nach dem Rückstand haben wir eine super Reaktion gezeigt", freute sich Hornaus Trainer Andreas Klöckner. Schon nach fünf Minuten kamen die Hornauer zum Ausgleich: Roan Heller dribbelte sich stark über außen durch, passte nach innen zu Niklas Kern, der auf Leon Krönert gab - 1:1. Per Standard stellten die TuS auf 2:1: Heller flankte, Branimir Matic, der beim Abschlusstraining am Freitag noch Ladehemmung nach Standards hatte, köpfte zur Führung ein. Ehe ein doppelter Doppelpass zwischen Maxim Andreutti und Krönert an der Basis zum 3:1 stand. Weil Ederberglands Eric Fuchs kurz vor der Halbzeit nur den Innenpfosten traf und Roan Heller wenige Minuten nach dem Seitenwechsel auf 4:1 stellte, konnten die TuS anschließend in den "Verwaltungsmodus" schalten, wie es Coach Klöckner ausdrückte. Der verwandelte Foulelfmeter von Fuchs zum Endstand konnte er da verschmerzen.
Zumal vor dem Auftakt der englischen Woche mit dem schweren Pokal-Viertelfinale bei TuRa Niederhöchstadt die Personalien in der Teamleitung vollumfänglich geklärt sind. Andi Klöckner wird als Trainer weitermachen, ebenso die beiden Co-Trainer Adrian Göttfried und Jan Schmitt. Dazu wird der bisherige Vize-Kapitän Samuel Baltes ab Sommer kürzer treten und stattdessen in der sportlichen Leitung einsteigen. Bereits jetzt ist Baltes in die Gespräche mit den Spielern involviert. Als Bindeglied zwischen Mannschaft und Vorstand sowie bei Bedarf als Aushilfe im Trainerteam sieht Klöckner die TuS damit künftig breiter aufgestellt.