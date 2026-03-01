Hornau mit starker Leistung zum Wiederauftakt

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.

Nach dem Rückstand haben wir eine super Reaktion gezeigt", freute sich Hornaus Trainer Andreas Klöckner. Schon nach fünf Minuten kamen die Hornauer zum Ausgleich: Roan Heller dribbelte sich stark über außen durch, passte nach innen zu Niklas Kern, der auf Leon Krönert gab - 1:1. Per Standard stellten die TuS auf 2:1: Heller flankte, Branimir Matic, der beim Abschlusstraining am Freitag noch Ladehemmung nach Standards hatte, köpfte zur Führung ein. Ehe ein doppelter Doppelpass zwischen Maxim Andreutti und Krönert an der Basis zum 3:1 stand. Weil Ederberglands Eric Fuchs kurz vor der Halbzeit nur den Innenpfosten traf und Roan Heller wenige Minuten nach dem Seitenwechsel auf 4:1 stellte, konnten die TuS anschließend in den "Verwaltungsmodus" schalten, wie es Coach Klöckner ausdrückte. Der verwandelte Foulelfmeter von Fuchs zum Endstand konnte er da verschmerzen.