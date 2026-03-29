Hornau in Überzahl nur remis: "Sind momentan keine Spitzenmannschaft" TuS kommen im Duell der Hessenliga-Absteiger trotz bester Chancen nicht über ein 2:2 hinaus von Philipp Durillo · Heute, 18:31 Uhr · 0 Leser

Knapp vorbei: Die TuS Hornau um Leon Krönert vergaben allerbeste Chancen und spielten "nur" 2:2 gegen den TSV Steinbach Haiger II. – Foto: Marcel Lorenz

Vorne nicht konsequent genug, hinten zu anfällig: Die TuS Hornau haben an der Tabellenspitze der Verbandsliga erneut Federn gelassen, kamen trotz langer Überzahl nicht über ein 2:2 gegen den TSV Steinbach Haiger II hinaus. Weil der ärgste Verfolger, Rot-Weiß Hadamar kurz vor Schluss noch den Sieg gegen Breidenbach klarmachte, ist der Vorsprung an der Spitze auf nur noch zwei Zähler zusammengeschmolzen. Gewinnen die Hornauer auch im schweren Auswärtsspiel in Waldbrunn am Gründonnerstag nicht, wäre die Tabellenführung vorerst futsch. "Wir müssen langsam mal in die Puschen kommen, sonst brauchen wir nicht von der Hessenliga reden", wählt Hornaus Trainer Andreas Klöckner klare Worte.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. In der Partie der beiden Hessenliga-Absteiger war der frühe Pfostentreffer durch Marcel Kuhlmann ein früher Aufreger (5.). Leon Krönert vergab auf der Gegenseite alleine vor dem Keeper, ehe Andreas Busik unbedrängt flanken konnte und Top-Stürmer Benit Dinaj mutterseelenallein zum 20. Saisontor einköpfte. "Das war dilettantisch verteidigt", sagte Klöckner. Immerhin: Postwenden gelang durch Kapitän Maxim Andreutti per Fernschuss der Ausgleich.

Die TuS waren nun tonangebender, waren nach der Ampelkarte gegen Busik (wiederholtes Foulspiel) auch in Überzahl. Doch trotz bester Chancen - Marko Matic traf die Latte, Leon Krönert und Luca Morlac scheiterten im Eins-gegen-Eins - sprang "nur" der zwischenzeitliche Führungstreffer durch den eingewechselten Niklas Kern, nach Flanke von Leon Krönert heraus. Die Gäste kamen mit zehn Mann noch einmal gefährlich vors Tor - und glichen durch Kim Bellinghausen in der Schlussphase noch aus. Silas Lemmer flog nach grobem Foulspiel noch kurz vor dem Ende runter, somit beendeten die Gäste die Partie sogar zu neunt. Es reichte zum Remis.