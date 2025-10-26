Hornau im Topspiel effektiv wie sonst der Türkische SV

Während die Gastgeber durch Tahiri und Ilias Amallah ihre Möglichkeiten ausließen. Die eigenen vergebenen Chancen und das schnelle 0:2 nach der Pause waren für TSV-Coach Gökhan Caliskan Knackpunkte: „Sonst wäre es sicher anders gelaufen. Wobei Hornau schon stark und abgezockt war. Aber das Leben geht weiter. Wir werden das Spiel analysieren und eine Trotzreaktion zeigen.“

Gelb-Rot gegen Dawda Njie kam am gebrauchten Tag für den Aufsteiger, dessen Offensive ausnahmsweise mal ohne Tor blieb, noch dazu. Wobei Caliskan die zweite Gelbe, die zum Platzverweis führte,, als nicht unbedingt notwendig erachtete. Auf den TSV wartet nun die Partie bei TSF Heuchelheim (So., 15 Uhr), zuvor das Pokalspiel beim SV Hajduk (Mi., 19.30 Uhr).

Hochstimmung dagegen bei den Gästen, die mit dem Sieg wieder die Tabellenführung zurückeroberten. Die Szenen kurz vor der Pause - verschossener Elfmeter und eigene Führung - bewertete TuS-Trainer Andreas Klöckner auch als mitentscheidend für das Spiel. "Die Türken haben sich vor allem mit unserem Pressing schwergetan, nach vorne kam bis zum Elfmeter eigentlich nichts. Spätestens mit dem 2:0 haben wir es dann souverän runtergespielt, auch weil die Türken dann hektischer wurden und nicht mehr so zielführend agiert haben", sagte Klöckner.

Hornau erwachsen zum Sieg

Der Coach attestierte seinem Team nach dem Ausrutscher gegen Aufsteiger Burg in der Vorwoche nun eine "erwachsene Leistung" und hob in den Reihen seiner "bis in die Haarspitzen motivierten" Mannschaft vor allem Silas Gerstberger hervor. Der Außenverteidiger bot diesmal im Abwehrzentrum eine blitzsaubere Partie. Dazu überzeugte Niklas Kern in vorderster Front mit unermüdlichem Laufeinsatz. Auch für die TuS wartet nun eine englische Woche. Am Dienstag besteht beim Auswärtsspiel beim FC Türk Kelsterbach Ausrutscher-Potenzial, ehe das Heimspiel gegen den TuS Dietkirchen ansteht. "Die Leistung von heute muss da der Maßstab sein", appelliert Klöckner an sein Team.

Tore: 0:1 Hein (37.), 0:2 Wintermeier (54.), 0:3 Krönert (67./Foulelfmeter), 0:4 Kern (74.). – Zuschauer: 250.





