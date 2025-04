Hornau im Flow: Dritter Hessenliga-Sieg in Serie

Kelkheim. Standesgemäßes Ende einer perfekten Woche für die TuS Hornau. Dem Auswärtssieg beim SV Steinbach und dem Finaleinzug im Kreispokal ließen die TuS mit dem 2:0 gegen Mitaufsteiger (und vermutlich auch Mitabsteiger) TSV Steinbach Haiger II den dritten Hessenliga-Sieg in Serie folgen. Einen mehr, als die TuS in den gesamten 25 Spielen zuvor geholt hatten.

"Ich gewöhne mich langsam dran. Es macht mehr Spaß als Niederlagen. Wir können gerne die nächsten Wochen so weitermachen. So langsam scheinen wir in der Liga angekommen zu sein. Nur leider wohl etwas zu spät", freute sich Hornaus Trainer Andreas Klöckner. Es war eine Partie, die den Reifeprozess dokumentierte, den die Hornauer in dieser Saison hinter sich haben. Der Gegner mühte sich, doch am Ende agierten die Gastgeber abgezockter und erzielten nach zwei Standards die entscheidenden Tore. Oft genug war es aus Hornauer Sicht andersherum. Selbst gut mitgehalten, ohne dann am Ende mit etwas Zählbarem dazustehen, dieses ernüchternde Fazit zog sich bislang wie ein roter Faden durch die Saison.