Hornau II und De Melo gehen getrennte Wege Der Kreisoberligist trennt sich vom Aufstiegstrainer +++ Auch Co-Trainer Dirk Schröpfer verlässt die TuS

Hornau. Nach der Hinrunde und damit mitten in der Saison muss Roger De Melo die TuS Hornau verlassen. Aus sportlicher Sicht ein großer Rückschlag für Hornau II, die als Aufsteiger aktuell Platz acht in der Kreisoberliga Main-Taunus belegen und nur acht Punkte Abstand auf Platz zwei haben. Wie es zu dem plötzlichen Abschied kam, lest ihr hier.

"Ich bin Hornau für die Chance sehr dankbar"

Roger De Melo hatte die zweite Mannschaft der Hornauer 2020 in der Kreisliga A übernommen. Nach der abgebrochenen Corona-Saison schaffte seine Mannschaft als Vize-Meister den Aufstieg in die KOL. De Melo selbst lief in seiner Jugend ebenfalls für die TuS auf und ist mit dem Verein bereits über 20 Jahre verbunden. "Für mich war es immer ein Hobby und hat immer viel Spaß gemacht. Der Abschied macht mich schon ein bisschen emotional und es ist ein komisches Gefühl. Ich bin Hornau für die Chance die, ich hier erhalten habe, sehr dankbar", sagt De Melo.

So kam es zur Trennung

Schlussendlich wurde De Melo am vergangenen Samstag vom Verein entlassen. Am Dienstag hätte er mit seinem Team statt Training die Kabine streichen sollen, doch De Melo wollte vor dem wichtigen Spiel gegen Viktoria Kelsterbach kein Training ausfallen lassen "Die Mannschaft war extrem heiß auf das Spiel gegen Kelsterbach und ich hätte es ihr sicherlich nicht verkaufen können, dass wir die Kabine streichen, anstatt zu trainieren", erklärt De Melo. Nachdem De Melo auch den Alternativtermin (Dienstags um 12Uhr) aus zeitlichen Gründen absagen musste, wurde in einem Gespräch mit dem Vorstand entschieden, dass beide Parteien getrennte Wege gehen. De Melos Co-Trainer Dirk Schröpfer entschied sich in der Folge dazu, den Verein ebenfalls zu verlassen. Dennoch gab es sicherlich noch andere Gründe, die zum Rauswurf geführt haben, als die Absage der Kabinenstreichung.

Hornaus sportlicher Leiter und Trainer der ersten Mannschaft Andreas Klöckner bestätigt diese These: "Als Trainer wollte Roger mehr, und TuS Hornau konnte ihm das nicht bieten. Sportlich war alles sehr gut und für seine Leistungen als Trainer kann man ihn nicht nur einmal auf die Schulter klopfen."

De Melo hingegen findet: "Ich habe nur das gefordert, was im Sinne des Vereins legitim ist und nicht mehr. Ich konnte mich immer sehr gut einordnen was das angeht. Deshalb wollte ich auch eigentlich bleiben. Dass es jetzt anders gekommen ist, ist natürlich schade. Ich bin auch absolut überwältigt von dem Feedback das ich von den Spielern der Zweiten, als auch der Ersten, erhalten habe und wollte mich auch hierfür explizit bedanken"