Hornau gegen Zeilsheim: "Werden große Show liefern"

Kelkheim/Frankfurt. Wer an diesem Donnerstag noch nicht weiß, wie er seinen Abend gestalten will, für den hat der Trainer von Verbandsligist TuS Hornau eine klare Empfehlung parat: Das Derby gegen den SV Zeilsheim verfolgen- egal ob ab 20 Uhr vor Ort oder an den Bildschirmen im VRM-Livestream. „Wer sich das Spiel nicht anschauen will, ist selbst schuld. Beide Teams werden eine große Show liefern, da bin ich mir sicher“, sagt Andreas Klöckner.

Der sich auf das Spiel besonders freut, schließlich trifft er auf seinen ehemaligen Verein, für den er als Aktiver das Tor hütete. Der Coach kennt Zeilsheim, dessen langjährige Ambitionen und Möglichkeiten gut. Den SVZ stuft er daher vom Potenzial hinter Hessenligist FC Eddersheim als „zweitbeste Mannschaft" des Main-Taunus-Kreises ein. „Sie sind ein wenig das Borussia Dortmund aus dem Kreis", zieht Klöckner Parallelen zur Bundesliga. Seine Hornauer sieht Klöckner in der Rolle von Bayer Leverkusen. Denn in der jüngeren Vergangenheit haben die Hornauer mit einer jungen, hungrigen Mannschaft Beeindruckendes bewegt. Von der Gruppenliga waren die Turn- und Sportfreunde bis in die Hessenliga durchmarschiert, aus der sie aus im Sommer allerdings wieder abgestiegen sind.

Niklas Kern und Roan Heller setzen in der Offensive Akzente Die TuS wollen nach Möglichkeit direkt wieder aufsteigen. Bei diesem Vorhaben sollen neben dem aus Wallau stammenden Torhüter Brandon Dorth, der momentan die Nummer eins ist, unter anderem die neu verpflichteten Offensivkräfte Niklas Kern (zuvor beim SV Wallrabenstein) und Roan Heller (kam vom FC Bierstadt) mithelfen. Bislang klappt es gut: Heller traf im ersten Ligaspiel nach seiner Einwechslung zum 1:1-Endstand gegen Ederbergland. Kern steuerte je einen Treffer beim 2:2 in Limburg und dem 3:2-Auswärtssieg in Breidenbach bei. Der hart erkämpfte Erfolg in Breidenbach am Sonntag soll für Hornau der ersehnte Brustlöser gewesen sein. „Das war ein erster Schritt. Jetzt werden die nächsten zwei Spiele zeigen, wohin die Reise geht“, sagt Klöckner.