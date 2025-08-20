Hornau gegen Zeilsheim: "Werden große Show liefern"

Kelkheim/Frankfurt. Wer an diesem Donnerstag noch nicht weiß, wie er seinen Abend gestalten will, für den hat der Trainer von Verbandsligist TuS Hornau eine klare Empfehlung parat: Das Derby gegen den SV Zeilsheim verfolgen- egal ob ab 20 Uhr vor Ort oder an den Bildschirmen im VRM-Livestream. „Wer sich das Spiel nicht anschauen will, ist selbst schuld. Beide Teams werden eine große Show liefern, da bin ich mir sicher“, sagt Andreas Klöckner.
Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.
Der sich auf das Spiel besonders freut, schließlich trifft er auf seinen ehemaligen Verein, für den er als Aktiver das Tor hütete. Der Coach kennt Zeilsheim, dessen langjährige Ambitionen und Möglichkeiten gut. Den SVZ stuft er daher vom Potenzial hinter Hessenligist FC Eddersheim als „zweitbeste Mannschaft“ des Main-Taunus-Kreises ein. „Sie sind ein wenig das Borussia Dortmund aus dem Kreis“, zieht Klöckner Parallelen zur Bundesliga. Seine Hornauer sieht Klöckner in der Rolle von Bayer Leverkusen. Denn in der jüngeren Vergangenheit haben die Hornauer mit einer jungen, hungrigen Mannschaft Beeindruckendes bewegt. Von der Gruppenliga waren die Turn- und Sportfreunde bis in die Hessenliga durchmarschiert, aus der sie aus im Sommer allerdings wieder abgestiegen sind.
Niklas Kern und Roan Heller setzen in der Offensive Akzente
Die TuS wollen nach Möglichkeit direkt wieder aufsteigen. Bei diesem Vorhaben sollen neben dem aus Wallau stammenden Torhüter Brandon Dorth, der momentan die Nummer eins ist, unter anderem die neu verpflichteten Offensivkräfte Niklas Kern (zuvor beim SV Wallrabenstein) und Roan Heller (kam vom FC Bierstadt) mithelfen. Bislang klappt es gut: Heller traf im ersten Ligaspiel nach seiner Einwechslung zum 1:1-Endstand gegen Ederbergland. Kern steuerte je einen Treffer beim 2:2 in Limburg und dem 3:2-Auswärtssieg in Breidenbach bei. Der hart erkämpfte Erfolg in Breidenbach am Sonntag soll für Hornau der ersehnte Brustlöser gewesen sein. „Das war ein erster Schritt. Jetzt werden die nächsten zwei Spiele zeigen, wohin die Reise geht“, sagt Klöckner.
Selbiges gilt beim Gegner aus Zeilsheim. Der SVZ hatte auf der Zielgeraden der Vorsaison fast schon dramatisch den sicher geglaubten Aufstieg in die Hessenliga verspielt, dabei einen Vorsprung von zwischenzeitlich elf Punkten eingebüßt. „Das war schon brutal und das hatte ich in der Form bislang auch noch nicht erlebt“, erinnert sich Zeilsheims Trainer Alexander Konjevic. Im Sommer gab es einen Umbruch. 17 Spieler gingen, die Mehrheit aus der zweiten Reihe. Dafür holte der sportliche Leiter Sadik Can zahlreiche höherklassig Erfahrene wie Amar Zildzovic, Tolga Demirbas oder Dominique Jourdan sowie vielversprechende junge Spieler nach Zeilsheim, wie zum Beispiel den einstigen Biebricher Jugendspieler Said Askar Said Sadah oder Abdoulaye Junior Touré, der mal in Wörsdorf und Niedernhausen gespielt hat. „Das, was uns vergangene Saison genommen wurde, wollen wir uns wiederholen“, will Konjevic wieder oben mitspielen.
Gelingt Zeilsheim Wiedergutmachung für 0:8-Debakel?
Der Kader gibt das Potenzial dafür her, scheint sich jedoch noch finden zu müssen. Nach zwei Siegen zum Saisonstart setzte es am Sonntag beim TSV Steinbach Haiger II eine 0:8-Klatsche, die man in Zeilsheim in dieser Höhe selten erlebt hat. „Ich erwarte von den Jungs nun eine Reaktion“, fordert der Trainer. Im Derby bietet sich die ideale Möglichkeit zur Wiedergutmachung - zumal die vergangenen drei Vergleiche in Kreispokal und Liga allesamt an Hornau gingen.