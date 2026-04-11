Horgen verschafft sich Luft im Strichkampf

Horgen gewinnt in Einsiedeln und schiebt sich in der Tabelle am Gegner vorbei – Foto: Pavlina FC Einsiedeln

Strichkampf ist lanciert

Klar hat der FC Einsiedeln noch ein Spiel weniger (die Partie gegen Unterstrass wird am 23.04. nachgeholt), aber um nicht noch tiefer in den Abstiegskampf reingezogen zu werden, musste im Heimspiel gegen den FC Horgen ein Sieg her. Für die Seebuben war die Reise zum Aufsteiger ebenfalls mit der Mission "Drei Punkte einfahren" geplant. Mit einem Erfolg im Kanton Schwyz würde der FCH kurzfristig tabellarisch am Gegner vorbeiziehen und sich selbst ein wenig Luft am Strich verschaffen. Eine spannende Ausgangslage also vor dem Anpfiff.



Die erste Hälfte endete torlos, aber nicht ereignislos. Mindestens das Heimteam hätte kurz vor dem Pausenpfiff die Führung erzielen können, aber Jan Auf der Maur scheiterte in der 44. Minute am Aluminium und traf nur die Latte.



