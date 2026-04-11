 2026-04-10T07:15:08.667Z

Der Spieltag

Horgen verschafft sich Luft im Strichkampf

2. Liga, Gruppe 1: 16. Runde

von Christian Mathea · Heute, 19:55 Uhr · 0 Leser
Horgen gewinnt in Einsiedeln und schiebt sich in der Tabelle am Gegner vorbei
Horgen gewinnt in Einsiedeln und schiebt sich in der Tabelle am Gegner vorbei – Foto: Pavlina FC Einsiedeln

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Frühlingsanfang, Zeitumstellung, Ostern - alles längst vorbei - die Rückrunde nimmt wieder Fahrt auf und startet die 16. Runde mit einer Partie. Dabei verliert Einsiedeln gegen Horgen mit 0:1.

Strichkampf ist lanciert
Klar hat der FC Einsiedeln noch ein Spiel weniger (die Partie gegen Unterstrass wird am 23.04. nachgeholt), aber um nicht noch tiefer in den Abstiegskampf reingezogen zu werden, musste im Heimspiel gegen den FC Horgen ein Sieg her. Für die Seebuben war die Reise zum Aufsteiger ebenfalls mit der Mission "Drei Punkte einfahren" geplant. Mit einem Erfolg im Kanton Schwyz würde der FCH kurzfristig tabellarisch am Gegner vorbeiziehen und sich selbst ein wenig Luft am Strich verschaffen. Eine spannende Ausgangslage also vor dem Anpfiff.

Die erste Hälfte endete torlos, aber nicht ereignislos. Mindestens das Heimteam hätte kurz vor dem Pausenpfiff die Führung erzielen können, aber Jan Auf der Maur scheiterte in der 44. Minute am Aluminium und traf nur die Latte.

Der zweite Durchgang war geprägt von Wechseln auf beiden Seiten und weiterhin der Suche nach dem ersten Treffer der Partie. In der 78. Minute war es dann soweit. Engjëll Limani besorgte mit seinem 7. Saisontor die Gästeführung.

Dabei blieb es. Die Gäste brachten den knappen Vorsprung über die Zeit und holen drei wichtige Zähler im Abstiegskampf. Das Heimteam trauert der verpassten Grosschance kurz vor der Pause nach und muss sich vom heutigen Gegner in der Tabelle überholen lassen. Zudem kassierte Marko Prskalo in der Nachspielzeit wegen einer Tätlichkeit noch die Rote Karte.

Hart umkämpftes Spiel zwischen Einsiedeln und Horgen.
Hart umkämpftes Spiel zwischen Einsiedeln und Horgen. – Foto: Pavlina FC Einsiedeln


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