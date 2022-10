Horgen und Witikon setzen sich ab 2. Liga, Gruppe 1: 8. Spieltag

Horgen und Witikon weisen erst zwei Verlustpunkte auf und setzen sich in der Tabelle ab. Bülach entzaubert Seefeld und Wollishofen gelingt der erste Saisonsieg. Kilchberg-Rüschlikon verbessert seine Lage damit nicht, bleibt aber wenigstens noch in Tuchfühlung im Dunstkreis der Gefährdeten, zu denen auch die Interregio-Absteiger zählen.

Bülach zerlegt Seefeld in Einzelteile

Aufsteiger Bülach zerlegte ein schwaches Seefeld wie ein Hochwildjäger seine Beute und siegte undiskutabel 6:1. In der 4. Minute konnte Bischofberger aus 10 Metern abziehen, Bülachs Goalie Mabiongo vereitelte die Chance mit unfassbarem Reflex. Es sollte dies die letzte Möglichkeit bleiben für über eine Stunde für das Heimteam! Praktisch im Gegenzug gelang Texeira der Führungstreffer der Gäste, die über die gesamte erste Hälfte mehr Präsenz zeigten und völlig zurecht mit dieser Führung zur Pause schritten. Die Gardinenpredigt von Felix Bollmann zeigte auch nach dem Seitenwechsel keine Wirkung, im Gegenteil: Nach 50 Minuten legte Teixeira auf für Kessler, der im zweiten Versuch in die entfernte Ecke traf. Nach 67 Minuten flog Bischofberger im Fünfmeterraum einem weiten Ball entgegen und überlistete den gegnerischen Torwart. Die Initialzündung blieb aber aus. Diese zündete Leandro Texeira mit einem Doppelschlag eindrücklich: Erst nützte er die ihm gewährten Freiheiten und schob am Goalie vorbei zum 3:1 ein, dann veredelte er einen Theijse-Bock zum 4:1 und damit zu seinem 11. Saisontreffer. Der warme Applaus bei seiner Auswechslung war mehr als gerechtfertigt. Sein Ersatz Nemanja Petrovic fügte sich aber bestens ein und setzte die Maschinerie mit dem 5:1 unverzüglich fort: Die Verteidigung Seefelds offenbarte weiterhin eklatante Abwehrschwächen - Torhüter Sokolovic ausgenommen. So auch beim 1:6, wiederum durch Petrovic. Die Gäste überzeugten vorbehaltslos, das Heimteam muss über die Bücher.

Oerlikon/Polizei drehte wiederum ein Spiel

Oerlikon/Polizei konnte im Spiel gegen Urdorf in der 2. Spielhälfte die Wende einleiten und dank dem 2:1-Sieg bis auf einen Punkt zu den Limmattalern aufschliessen. Diese gingen dank einem Tor von Kevin Da Silva in der 22. Minute mit einem Vorsprung in die Kabine. Vier Minuten nach dem Seitenwechsel ging dieser aber flöten, denn Eralp konnte ausgleichen. Die Einwechslung von Ex-Profi Schönbächler nährte die Hoffnung der Gäste, welche sich dann aber nicht erhärtete, im Gegenteil: In der 82. Spielminute erzielte der ebenfalls eingewechselte Bajrami den Siegtreffer für das Heimteam. Zu reden gab auch die Kartenflut, nicht weniger als zehnmal, inklusive Bank, musste der Unparteiische zur Brustkarte greifen.

Horgen bleibt unbezwingbar

Auch Wiedikon fand kein Rezept gegen das imposante Horgen und kassierte trotz harter Gegenwehr eine 2:4-Niederlage. Nach 25 Minuten nahm das Spiel endgültig Fahrt auf, als Gajsek einen Penalty verwertete. Nur zwei Minuten später glich Wiedikons Captain Fabio De Tommasi aber aus. Aber der kecke Aufsteiger konnte reagieren und eroberte sich die Führung durch Bonsu in Kürze umgehend zurück. Fünf Minuten nach dem Seitenwechsel erhöhte Robi Gajsek gar auf 3:1. Eine Viertelstunde vor Spielende musste Horgens Bujar Kraniqi den engen Kunstrasen nach der Ampelkarte verlassen. Prompt konnte Wiedikon in der 83. Minute durch den eine Minute zuvor eingewechselten Geiger verkürzen. Damit war die Schlussphase dann lanciert: In der 3. Minute der Nachspielzeit und dem Gegentor von Tolaj war aber Ende Feuer für Wiedikon, Horgens Märchen geht mit der Verteidigung der Tabellenführung eine Runde weiter.

