Horgau und Ziemetshausen setzen sich durch

Bis in die Schlussphase durfte der TSV Kammlach hoffen. Durch das Tor Traumtor von Omar Samouwel aus der 28. Minute lag der FC Horgau lange Zeit nur knapp mit 1:0 in Führung. Allerdings waren die Horgauer vor allem in der zweiten Halbzeit die bessere Mannschaft, doch Kammlachs Keeper Alexander Mayer ließ sich erst in der Schlussphase noch zweimal überwinden. Mit einer starken Einzelleistung stellte der eingewechselte Noah Hagner auf 2:0 und versetzte Kammlach damit den K. o. Das 3:0 von Fabian Tögel in der Nachspielzeit war aus FCH-Sicht noch das Sahnehäubchen.

Schiedsrichter: Patrick Beutmiller (Pfaffenhofen) - Zuschauer: 429 (in Wiesenbach)

Tore: 1:0 Omar Samouwel (28.), 2:0 Noah Hagner (83.), 3:0 Fabian Tögel (90.+2)