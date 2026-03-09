Hordel verliert und bleibt oben - Horsthausen gewinnt Verfolgerduell

Die DJK TuS Hordel kassierte die zweite Niederlage in Folge. Gegen den schlecht ins Jahr gestarteten SV Vestia Disteln setzte es eine überraschende 0:1-Heimpleite, weil erst Schultze einen Foulelfmeter verschoss (40.) und danach Rudolph mit Gelb-Rot vom Platz flog (51.). Hordel war in Unterzahl trotzdem das aktivere Team, präsentierte sich bei den vielen Angriffen aber einfach nicht zwingend genug.
Der DSC Wanne-Eickel verpasste den Sprung auf Platz 1 durch die 0:2-Niederlage bei der SpVgg Horsthausen, die ihrerseits auf einen Punkt an Hordel herangerückt ist. Der wieder mal von der Bank gekommene frühere Oberliga-Torjäger Stefan Oerterer (37) war der entscheidende Mann und bereitete in der Schlussphase beide Treffer vor. „Es hat heute nicht die bessere Mannschaft gewonnen, sondern die abgezocktere", resümierte DSC-Coach David Basile in der Lokalpresse "WAZ".
Im weiteren Topspiel trennten sich der Holzwickeder SC und der TuS Erndtebrück torlos und bleiben in der fünfköpfigen Spitzengruppe aussichtsreich im Rennen. Der HSC verpasste es, mit Spitzenreiter Hordel an Punkten gleichzuziehen. Coach Kurtulus Öztürk sagte gegenüber der Lokalpresse "Hellweger Anzeiger": „Wir haben gegen eine Topmannschaft gespielt. Die haben gut losgelegt. Wir standen ein bisschen tiefer und haben nicht so hoch verteidigt wie sonst. Die Intensität war insgesamt nie richtig hoch. Es war kein gutes Spiel, muss ich sagen. Aber kämpferisch haben sich beide Mannschaften nichts geschenkt.“
Der BSV Schüren (2:0 gegen den SV Wacker Obercastrop) und der FC Iserlohn (2:1 gegen den RSV Meinerzhagen) festigten ihre Positionen im oberen Mittelfeld. Während Schüren mit zwei Niederlagen gestartet war, hatte Obercastrop zuletzt wichtige sechs Zähler im Abstiegskampf geholt und u. a. Tabellenführer Hordel geschlagen. Schürens Routinier Kevin Brümmer merkte daher in der Lokalpresse "Ruhr Nachrichten" auch an: "„Ich habe ein bisschen mehr von Wacker erwartet. Wir haben ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Wir können schon zur Halbzeit mit ein, zwei Toren führen." Für Meinerzhagen setzte sich eine Negativ-Serie von jahresübergreifend jetzt sechs Niederlagen fort. Ein spätes Gegentor durch einen Konter sorgte für den Iserlohner Heimsieg und das Abrutschen des RSV auf einen Abstiegsplatz.
Diesen verließt die SSV Buer durch den 3:2-Heimerfolg gegen den SC Westfalia Herne. Schon nach 23 Minuten führten die Gelsenkirchen mit drei Toren und brachten den Sieg nach dem Herner Doppelschlag (63./68.) über die Zeit. Westfalias Neu-Coach Kamil Bednarski zog das Positive aus dem vierten Sieglos-Pflichtspiel in seiner Ära gegenüber der Lokalpresse "WAZ": "Nach der Pause haben wir uns nicht nur ergebnismäßig verbessert, sondern auch die Art und Weise, wie wir aufgetreten sind, hat mir gefallen. Schade, dass wir uns nicht belohnt haben. In der ersten Halbzeit waren wir allerdings nicht gut genug für die Westfalenliga.“
Ebenfalls einen Befreiungsschlag landete die SpVg Hagen 11, die einen turbulenten 4:3-Last-Minute-Sieg beim SC Obersprockhövel. Nach einer Führung holte der SCO einen 1:3-Rückstand in der 88. Spielminute auf und spielte risikoreich auf Sieg. Ein Fehlpass in der gegnerischen Hälfte lud die Hagener jedoch zu einem Konter ein. Bodenröder traf mit einem sehenswerten Lupfer aus etwa 25 Metern über den weit vor dem Tor stehenden SCO-Keeper Zölzer zum 4:3 für die Gäste.
Im Kellerduell kam Schlusslicht FC Brünninghausen nicht über ein 0:0 gegen Concordia Wiemelhausen hinaus und hat nun fünf Punkte Rückstand auf das rettende Ufer. "Wir sind sehr enttäuscht. Wenn man gegen den Tabellenletzten in Hin- und Rückspiel nur einen Punkt holt, dann ist das einfach zu wenig. Zwar waren wir deutlich öfter im gegnerischen Drittel als der FCB, allerdings haben wir dann zu häufig falsche Entscheidungen getroffen“, berichtete Concordia-Coach Jürgen Heipertz der Lokalpresse "WAZ".
Die Partien des 19. Spieltags im Überblick:
SpVgg Horsthausen – DSC Wanne-Eickel 2:0
SpVgg Horsthausen: Benjamin Carpentier, Caspar Biebersdorf, Deniz Ergüzel, Plamen Peychev, Niklas Schröder, David Schroven, Lennard Kurt Isensee, Mahmud Siala (86. Toni Anto Petrovic), Güngör Kaya (58. Diyar Dilek), Ali Al Hussein (61. Stefan Oerterer), Abid Yanik (75. Michael Borin (geb. Lier)) - Trainer: Marc Gerresheim
DSC Wanne-Eickel: Paul Apel, Yunus Emre Ayaz, Luca Robert (71. Luca Heiner Pasche), Florian Trachternach, Felix Marciniak (61. Leonardo Jurisic), Gerard Lubkoll, Justin Lubkoll, Fatih Gönül, Ozan Simsek (86. Nils Buchwalder), Marius Speker (71. Xhino Kadiu), Tim Hilligloh - Trainer: Davide Basile - Trainer: Alexander Schlüter
Schiedsrichter: Alexander Wensing - Zuschauer: 400
Tore: 1:0 Michael Borin (geb. Lier) (83.), 2:0 Diyar Dilek (90.)
Holzwickeder SC – TuS Erndtebrück 0:0
Holzwickeder SC: Felix Hacker, Jan Nielinger, Michael Vrljic, Maurice Majewski, Efe Bozaci (46. Seydi Keskin), Nils Bartke, Nick Adamski, Luis Weiß (46. Kerem Keskin), Nazarii Kovalenko (69. Wesley Uche David Ojiodu-Ambrose), Lokman Erdogan, Maurice Modrzik - Trainer: Kurtulus Öztürk
TuS Erndtebrück: Oliver Schnitzler, Tobias Hombach, Julian Wienold, Shion Ueno, Kevin Krumm (64. Marc Uvira), Levin Leandro D'Aloia (85. Are Wolzenburg), William Wolzenburg, Simon Mack (69. Justin Huber), Elmin Heric, Clemens Tartan (80. Kaito Nakamura), Lars Schardt - Trainer: Christian Hartmann - Trainer: Christian Behle
Schiedsrichter: Thomas Endberg (Essen) - Zuschauer: 168
Tore: keine Tore
BSV Schüren – Wacker Obercastrop 2:0
BSV Schüren: Muhammed Acil, Jannik Marth, Florian Marth, Lukas Homann, Wilhelm Sassenberg, Marcel Münzel, Tim Kallenbach (68. Cem-Ali Dogan), Max Maßmann, Murat Keskinkilic, Philippos Selkos (90. Damjan Ilic), Kevin Brümmer (87. Philipp Rosenkranz)
Wacker Obercastrop: Jaimy Niclas Wientzek, Niklas Malchrowitz, Mick Nabrotzki (66. Stefan Siepmann), Lukas Steinrötter, Efecan Akin (61. Jeremi Hagenau), Kamil Nugajev, Serhat Can, Kevin Meckel (61. Florian Gerding), Luca Erdelkamp, Lance Karl Demski (80. Bekem Saglam), Elvis Shala (80. Ouadie Barini) - Trainer: Antonio Molina
Schiedsrichter: Christian Liedtke - Zuschauer: 108
Tore: 1:0 Kevin Brümmer (53.), 2:0 Cem-Ali Dogan (70.)
SSV Buer 07/28 – Westfalia Herne 3:2
SSV Buer 07/28: Matthias Kuscha, Leon Schleking, Alper Özgen, Liam Benan Unkel, Ali Seklawi (62. Timur Karagülmez), Florian Weber, Kjetil Thorin Heinsen, Cenk Mustafa Güney (80. Max Fleer), Marius Heck (78. Muhammed-Ali Karkar), Tarkan Yerek (61. Bartosz Piotr Odolinski), Hakan Gökdemir (84. Emre Gökkaya) - Trainer: Oktay Güney
Westfalia Herne: Daniel Dudek, Jeron Al-Hazaimeh, Matej Rajic, Felix Gunnar Sauer (44. Damasy Daniel), Aleksandar Gjorgjievski (17. Mahir Kaya), Christian Silaj, Christo Galagoussis, Salih Olgunsoy, Phil Knop, Florian Tonye, Andre Taiki Kinjo - Trainer: Kamil Bednarski
Schiedsrichter: Jonas Grütter (Havixbeck) - Zuschauer: 200
Tore: 1:0 Ali Seklawi (9.), 2:0 Ali Seklawi (11.), 3:0 Cenk Mustafa Güney (23.), 3:1 Florian Tonye (63.), 3:2 Phil Knop (68.)
SC Obersprockhövel – SpVg Hagen 11 3:4
SC Obersprockhövel: Paul Achim Zölzer, Jan-Niklas Budde, Florian Mrosek, Yannik Eversberg, Lars-Noah Szewczyk (87. Julius Phil Rabes), Moritz Schrepping, Nico Jahnke (56. Sidney Rast), Pascal Fabritz (56. Tim Wasserloos), Patrick Adam Dytko, Mick Steffens, Pascal Zippel - Trainer: Sebastian Westerhoff
SpVg Hagen 11: Tim Helmdach, Fabio Hengesbach, Mats Frederik Endt-Knauer, Kevin Leifels, Joelle Cavit Tomczak (90. Daris Smajic), Jan Niklas Jacoby (73. Tim Bodenröder), Mert Muzak, Rodi Mohammad (81. Cagatay Demirtas), Maximilian Morawietz (71. Ermin Jukic), Joshua-Troy Klöckner (74. Anas Lemrini), Ramin Roodbareki Shabani - Trainer: Christoph Pajdzik
Schiedsrichter: Sebastian Strube (Dortmund) - Zuschauer: 200
Tore: 1:0 Pascal Zippel (18.), 1:1 Kevin Leifels (22.), 1:2 Fabio Hengesbach (26.), 1:3 Joelle Cavit Tomczak (32.), 2:3 Tim Wasserloos (72.), 3:3 Julius Phil Rabes (85.), 3:4 Tim Bodenröder (90.+3)
FC Iserlohn – RSV Meinerzhagen 2:1
FC Iserlohn: Torben Simon, Julian Hunecke, Jonas Hollmann, Justin Mitrovic, Eldin Ljesnjanin, Anil Pirincoglu (90. Jeremy Aboagye), Abdelaziz Slimi (88. Luc Ekokole), Maurice Castel Branco, Robin Korpp (79. Leon Tenkhoff), Leonit Tahiri (92. Can Bayer), Edin Grosonja (62. Pablo Perez Carriazo) - Trainer: Simon Naujoks
RSV Meinerzhagen: Arda Polat, Simon Weber (62. Kevin Oleschuk), Jonah Sasse, Jan Germann (36. Steven Sordi), Ismail Alushi (67. Jannik Selter), Niklas Eckstädt, Richard Dissing, Daniel Barch, Erlon Sallauka (55. Max Kolberg), Muhammed Akar, Nikolaos Mavroudakis - Trainer: Nils Langwald
Schiedsrichter: Niklas Erkeling - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Maurice Castel Branco (41.), 1:1 Jonah Sasse (76.), 2:1 Pablo Perez Carriazo (88.)
DJK TuS Hordel – SV Vestia Disteln 0:1
DJK TuS Hordel: Sven Möllerke, Marcel Erdelt, David Schürmann (57. Jarno Aboko Bültmann), Paul Jona Kalkoff, Patrick Rudolph, Robin Schultze (69. Ledion Shefketi), Oguzhan Can, David Christian Gatawis, Fynn Albers (88. Hayate Nishimura), Justin Sarpong, Philip Agbado (46. Dorian Joel Batbayli) - Trainer: Mirko Talaga
SV Vestia Disteln: Jonas Weeke, Kevin Gola, Daniel Koseler (90. Rijad Ibric), Luis Barlage, Aaron Kloth, Mohamedi Mohamedi Assattouti, Sven Hahnenkamp, Alexander Zuk (65. Thomas Jonathan Kühlkamp), Tom Röttger, Dennis Ben Kurtoglu, Louis Pogrzeba (78. Niklas Trakowski) - Spielertrainer: Daniel Koseler
Schiedsrichter: Dominic Stock - Zuschauer: 200
Tore: 0:1 Luis Barlage (25.)
Gelb-Rot: Patrick Rudolph (51./DJK TuS Hordel/)
Besondere Vorkommnisse: Robin Schultze (DJK TuS Hordel) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Jonas Weeke (40.).
FC Brünninghausen – Concordia Wiemelhausen 0:0
FC Brünninghausen: Kerim Senderovic, Melih-Akay Celik, Marc Radusch, Jonathan Schäfer (46. Halil Tok) (75. Yasin Akman), Hakan Safa Tüysüz, Benedict Mbuku (75. Vincent Holthaus), Ole Danszczyk, Karim Belhilali, Jongmin Park, Mounir Azzam, Amin Azzofri (46. Branko Vasic) - Trainer: Carsten Droll
Concordia Wiemelhausen: Thorben Schmidt, Burak Yerli, Armel-Aurel Nkam, Dennis Gumpert, Eduardo Hiller (58. Yannick Severloh), Felix Eickholt, Collin Weihmann, Marc Andre Gotzeina, Alessandro Marino (84. Karam Shalal Kaso Kaso), Caleb Godswill Danso (58. Mohammed Hassouni), Ibrahim Lahchaychi (68. Yannik Kellner) - Trainer: Marvin Rehder - Trainer: Jürgen Heipertz
Schiedsrichter: Marcel Voß - Zuschauer: 214
Tore: keine Tore
Rot: Felix Eickholt (90./Concordia Wiemelhausen/)
Gelb-Rot: Hakan Safa Tüysüz (93./FC Brünninghausen/)