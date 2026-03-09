Hordel verliert und bleibt oben - Horsthausen gewinnt Verfolgerduell

In einer umkämpften Partie trennten sich Brünninghausen und Wiemelhausen torlos. – Foto: Harald Szczygiol

Die DJK TuS Hordel kassierte die zweite Niederlage in Folge. Gegen den schlecht ins Jahr gestarteten SV Vestia Disteln setzte es eine überraschende 0:1-Heimpleite, weil erst Schultze einen Foulelfmeter verschoss (40.) und danach Rudolph mit Gelb-Rot vom Platz flog (51.). Hordel war in Unterzahl trotzdem das aktivere Team, präsentierte sich bei den vielen Angriffen aber einfach nicht zwingend genug.

Der DSC Wanne-Eickel verpasste den Sprung auf Platz 1 durch die 0:2-Niederlage bei der SpVgg Horsthausen, die ihrerseits auf einen Punkt an Hordel herangerückt ist. Der wieder mal von der Bank gekommene frühere Oberliga-Torjäger Stefan Oerterer (37) war der entscheidende Mann und bereitete in der Schlussphase beide Treffer vor. „Es hat heute nicht die bessere Mannschaft gewonnen, sondern die abgezocktere", resümierte DSC-Coach David Basile in der Lokalpresse "WAZ".

Im weiteren Topspiel trennten sich der Holzwickeder SC und der TuS Erndtebrück torlos und bleiben in der fünfköpfigen Spitzengruppe aussichtsreich im Rennen. Der HSC verpasste es, mit Spitzenreiter Hordel an Punkten gleichzuziehen. Coach Kurtulus Öztürk sagte gegenüber der Lokalpresse "Hellweger Anzeiger": „Wir haben gegen eine Topmannschaft gespielt. Die haben gut losgelegt. Wir standen ein bisschen tiefer und haben nicht so hoch verteidigt wie sonst. Die Intensität war insgesamt nie richtig hoch. Es war kein gutes Spiel, muss ich sagen. Aber kämpferisch haben sich beide Mannschaften nichts geschenkt.“