Hordel und DSC verlieren weiße Weste - Obercastrop nun Letzter

Nach der 1:4-Pleite in Erndtebrück rüttelte Kurtulus Öztürk, Coach des Holzwickeder SC, seine Mannen wach, die beim 4:0-Heimerfolg gegen den DSC Wanne-Eickel eine beeindruckende Wiedergutmachung betrieben. Auch die DJK TuS Hordel ging erstmals nicht als Sieger vom Platz und musste sich dem BSV Schüren mit 0:1 geschlagen geben. Die Dortmunder zählen durchaus zum erweiterten Favoritenkreis.
Die SpVgg Horsthausen schloss auf die beiden Führenden durch den 4:2-Heimdreier gegen Concordia Wiemelhausen auf. Der Oberliga-Absteiger rutschte auf die Abstiegsplätze, da der RSV Meinerzhagen (2:0 beim SSV Buer), der SC Westfalia Herne (3:2 beim SC Obersprockhövel) und die SpVg Hagen 11 (6:1 bei Vestia Disteln) siegreich waren.
Buer verschoss zwei Elfmeter und hatte zahlreiche Torchancen, um das Spiel für sich zu entschieden. Die drei Punkte nahmen am Ende aber die Sauerländer mit nach Hause. "Wir haben den RSV Meinerzhagen vor der Pause an die Wand gespielt, das war unsere bisher beste Halbzeit, aber wenn man solche Torchancen vergibt, dann hat das auch etwas mit Unvermögen zu tun“, kritisierte Buers Coach Oktay Güney seine Mannschaft in der Lokalpresse "WAZ".
Hagen 11 überrollte Disteln schon in der ersten Halbzeit, so dass Vestia-Coach Daniel Koseler bereits nach einer halben Stunde beim Stand von 0:4 dreifach wechselte. „Wir waren sehr schlecht, mega schlecht, von vorne bis hinten. Individuell, aber auch als Team einfach schlecht. Wir haben jetzt zweimal hintereinander gegen einen Aufsteiger verloren und dabei zehn Gegentore kassiert. Da wir es fußballerisch können, muss es an der Einstellung oder der Herangehensweise liegen. Jeder steht hier heute in der Verantwortung, und ich bin ganz oben dabei", so Koseler in der Lokalpresse "Hertener Allgemeine". Entsprechend groß war die Euphorie bei Hagens Trainer Christopher Pajdzik in der Lokalpresse "Westfalenpost": "Wir hatten gefühlt eine Zweikampfquote von 90 Prozent, wir haben sie gefressen. Wir können uns heute feiern lassen, aber es ist noch eine lange Reise. Disteln ist Mitfavorit in der Liga, da musst du erstmal gewinnen.“
Einzig ungeschlagen ist noch der FC Iserlohn, der mit zwei Siegen und drei Remis aber drei Punkte hinter der Spitze rangiert. Ein Last-Minute-Treffer von Joker Leon Tenkhoff brachte den 2:1-Heimsieg gegen den TuS Erndtebrück.
Neues Schlusslicht ist der SV Wacker Obercastrop, der beim FC Brünninghausen nur zu einem torlosen Remis kam und nun das einzige Team der Liga ist, das nach fünf Spieltagen noch auf den ersten Dreier wartet. Damit hätte vor der Saison wohl niemand gerechnet.
Der 5. Spieltag im Überblick:
FC Iserlohn – TuS Erndtebrück 2:1
FC Iserlohn: Torben Simon, Jonas Hollmann, Samuel-Alain Abane, Jeremy Aboagye, Sven Höltke, Abdelaziz Slimi, Yllnor Tahiri (67. Leon Tenkhoff), Maurice Castel Branco (91. Eldin Ljesnjanin), Robin Korpp (62. Leonit Tahiri), Can Bayer, Moritz Weinrich (75. Edin Grosonja) - Trainer: Simon Naujoks
TuS Erndtebrück: Niklas Pirsljin, Julian Wienold, Shion Ueno, Maurice Dobbener, Tobias Filipzik, Kevin Krumm, William Wolzenburg, Simon Mack (68. Marius Burkert), Elmin Heric, Clemens Tartan (78. Kaito Nakamura), Lars Schardt (82. Endrit Curri) - Trainer: Oliver Schnitzler - Trainer: Christian Hartmann - Trainer: Christian Behle
Schiedsrichter: Thomas Emde - Zuschauer: 120
Tore: 1:0 Maurice Castel Branco (6.), 1:1 Clemens Tartan (45.), 2:1 Leon Tenkhoff (90.+1)
Holzwickeder SC – DSC Wanne-Eickel 4:0
Holzwickeder SC: Felix Hacker, Dean Müsse, Jan Nielinger (66. Anton Ruso), Maurice Majewski (79. Maurice Modrzik), Nils Bartke, Kerem Keskin, Wesley Uche David Ojiodu-Ambrose, Luis Weiß (46. Leo Mayka), Nazarii Kovalenko, Tom Wonneberger (89. Maximilian Wolff), Samy Smajlovic (74. Efe Bozaci) - Trainer: Kurtulus Öztürk
DSC Wanne-Eickel: Paul Apel, Florian Trachternach, Luca Heiner Pasche (79. Luca Robert), Lucas Kretschmer, Gerard Lubkoll (79. Marco Kampmann), Justin Lubkoll, Marcel Klakus, Leonardo Jurisic (63. Marius Speker), Ozan Simsek, Xhino Kadiu, Tim Hilligloh - Trainer: Davide Basile - Trainer: Alexander Schlüter
Zuschauer: 223
Tore: 1:0 Luis Weiß (27.), 2:0 Tom Wonneberger (67.), 3:0 Efe Bozaci (87.), 4:0 Leo Mayka (90.+4)
SpVgg Horsthausen – Concordia Wiemelhausen 4:2
SpVgg Horsthausen: Benjamin Carpentier, Caspar Biebersdorf, Deniz Ergüzel, Diyar Dilek (81. Michael Lier), Jan Lucas Wilczynski, Niklas Schröder, David Schroven (81. Halil Celik), Toni Anto Petrovic, Lennard Kurt Isensee (72. Alhusain Barry), Mahmud Siala (92. Marvin Rupieper), Güngör Kaya (72. Marvin Schuster) - Trainer: Marc Lutz Gerresheim
Concordia Wiemelhausen: Thorben Schmidt, Sebastian Schmerbeck, Burak Yerli, Yannik Kellner, Ben Brekau (83. Daniel Boakye Ansah), Dennis Gumpert, Eduardo Hiller (46. Karam Shalal Kaso Kaso), Collin Weihmann (63. Nicolas Hoffmann), Marc Andre Gotzeina, Alessandro Marino (46. Caleb Godswill Danso), Patrick Sacher (46. Nikolas Wiebel) - Trainer: Marvin Rehder - Trainer: Jürgen Heipertz
Schiedsrichter: Kilian Lemmer - Zuschauer: 120
Tore: 1:0 Güngör Kaya (4.), 2:0 David Schroven (34. Foulelfmeter), 3:0 Mahmud Siala (35.), 4:0 Diyar Dilek (49.), 4:1 Marc Andre Gotzeina (80. Foulelfmeter), 4:2 Marc Andre Gotzeina (83.)
Vestia Disteln – SpVg Hagen 11 1:6
Vestia Disteln: Jonas Weeke, Kevin Gola (29. Kevin Marc Kenzlers), Luis Barlage, Mohamedi Mohamedi Assattouti (29. Tom Röttger), Sven Hahnenkamp, Justin Gruber, Fabian Lohmeyer, Alexander Zuk (62. Jan Philipp Schramm), Dennis Ben Kurtoglu (29. Max Michalak), Philipp Müller, Timo Schmidt (62. Rijad Ibric) - Trainer: Daniel Koseler
SpVg Hagen 11: Tim Helmdach, Fabio Hengesbach, Mats Frederik Endt-Knauer, Kevin Leifels, Joelle Cavit Tomczak (59. Jan Niklas Jacoby), Tim Bodenröder (46. Lucas Schneider), Niklas Fischer, Simon Warkotsch, Gianluca Banno (57. Joshua-Troy Klöckner) (77. Cagatay Demirtas), Rodi Mohammad (84. Danyal Dogan), Daris Smajic - Trainer: Christoph Pajdzik
Schiedsrichter: Niklas Erkeling - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Joelle Cavit Tomczak (13.), 0:2 Fabio Hengesbach (17. Foulelfmeter), 0:3 Gianluca Banno (21.), 0:4 Niklas Fischer (25.), 0:5 Daris Smajic (45.+1), 1:5 Justin Gruber (49.), 1:6 Joshua-Troy Klöckner (60.)
SC Obersprockhövel – Westfalia Herne 2:3
SC Obersprockhövel: Paul Achim Zölzer, Luis Monse, Yannik Eversberg, Lars-Noah Szewczyk (71. Christian Buth), Moritz Schrepping, Nico Jahnke (74. Julius Phil Rabes), Pascal Fabritz (84. Mateo Ivancic), Patrick Adam Dytko, Mick Steffens, Pascal Zippel (65. Tim Dudda), Abid Yanik - Trainer: Michael Wurst
Westfalia Herne: Daniel Dudek, Veli Cetin (74. Ejmen Omercic), Moritz Brüggemann (71. Damasy Daniel), Henrik Dier, Matej Rajic (46. Andrii Dobrovolskyi), Felix Gunnar Sauer (54. Metehan Türkoglu) (84. Christo Galagoussis), Christian Silaj, Inami Tsuzuki, Hakan Gökdemir, Florian Tonye, Simeon Aleksandrov - Trainer: Misel Zec
Schiedsrichter: Ben Gödde (Brilon) - Zuschauer: 165
Tore: 0:1 Florian Tonye (7.), 1:1 Moritz Schrepping (21.), 1:2 Metehan Türkoglu (61.), 1:3 Inami Tsuzuki (80.), 2:3 Moritz Schrepping (82.)
Gelb-Rot: Mick Steffens (Obersprockhövel, 90.)
SSV Buer – RSV Meinerzhagen 0:2
SSV Buer: Matthias Kuscha, Leon Schleking, Alper Özgen, Muhammed-Ali Karkar (59. Kadir Mutluer), Florian Weber, Louis Jozek, Maurice-Joel Weißbohn (62. Emre Gökkaya), Cenk Mustafa Güney, Max Fleer (45. Ediz Akcinar), Tim Heinsen, Tarkan Yerek (74. Liam Benan Unkel) - Trainer: Oktay Güney
RSV Meinerzhagen: Mike Wroblewski, Simon Weber, Umut Özogul, Jonah Sasse, Max Kolberg, Steven Sordi (70. Justin Schneider), Jan Germann (46. Erlon Sallauka), Ismail Alushi (89. Harrison David Farrow), Niklas Eckstädt, Nikolaos Mavroudakis (67. Muhammed Akar), Jannik Selter (38. Daniel Barch) - Trainer: Nils Langwald
Schiedsrichter: Tim Zahnhausen (Herne) - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Jonah Sasse (29.), 0:2 Muhammed Akar (81.)
Besondere Vorkommnisse: Alper Özgen (SSV Buer) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (18.). Leon Schleking (SSV Buer) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (45.).
DJK TuS Hordel – BSV Schüren 0:1
DJK TuS Hordel: Kota Ichijo, Marcel Erdelt, David Schürmann (46. Jarno Aboko Bültmann), Paul Jona Kalkoff, Patrick Rudolph, Robin Schultze (70. Hayate Nishimura), Oguzhan Can (85. Lukas Opiola), David Christian Gatawis, Fynn Albers (79. Jonas Kordt), Justin Sarpong, Philip Agbado (62. Ledion Shefketi) - Trainer: Mirko Talaga
BSV Schüren: Muhammed Acil, Dino Dzaferoski, Chris Matuszak (62. Tim Kallenbach), Philipp Rosenkranz (70. Gilmar Veigas Mendes), Jannik Marth, Florian Marth, Wilhelm Sassenberg (79. Ensar Selmanaj), Marcel Münzel, Damjan Ilic, Mert Ergüven (88. Jannik Benning), Arif Et (62. Philippos Selkos) - Trainer: Sascha Rammel
Schiedsrichter: Fabian Kiehl - Zuschauer: 275
Tore: 0:1 Mert Ergüven (74.)
FC Brünninghausen – Wacker Obercastrop 0:0
FC Brünninghausen: Kerim Senderovic, Melih-Akay Celik, Marc Radusch, Branko Vasic, Hakan Safa Tüysüz, Benedict Mbuku, Tomislav Ivancic, Yasin Akman (72. Joel Yaw Stiller), Karim Belhilali, Jongmin Park (46. Ousman Diallo), Amin Azzofri - Trainer: Carsten Droll
Wacker Obercastrop: Cedric Conner Golbig, Florian Gerding, Lukas Steinrötter, Efecan Akin, Kamil Nugajev, Kevin Großkreutz, Kevin Meckel (76. Luca Erdelkamp), Adrian Wasilewski, Jeremi Hagenau (61. Lance Karl Demski), Ouadie Barini (83. Leonard Onofaro), Bekem Saglam (46. Emirhan Akinci) - Trainer: Kevin Großkreutz - Trainer: Jimmy Thimm
Schiedsrichter: Stefan Tendyck - Zuschauer: 120
Tore: keine Tore