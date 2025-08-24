 2025-08-21T14:07:42.707Z

Nach dem Last-Minute-Klassenerhalt in der vergangenen Saison ist der DSC Wanne-Eickel (in Gelb) nun oben auf.
Nach dem Last-Minute-Klassenerhalt in der vergangenen Saison ist der DSC Wanne-Eickel (in Gelb) nun oben auf. – Foto: Harald Szczygiol

Hordel schlägt Obercastrop - auch Horsthausen und DSC mit weißer Weste

Drei Mannschaften haben nach dem 3. Spieltag der Westfalenliga 2 noch eine weiße Weste.

Westfalenliga St. 2
Concordia Wiemelhausen
SpVg Hagen 11
SSV Buer
DJK TuS Hordel

Überraschend führt weiterhin Aufsteiger DJK TuS Hordel die Tabelle an. Ausgerechnet Meisterschaftsfavorit Wacker Obercastrop wurde zuhause mit 3:1 besiegt, der damit nun punktloses Schlusslicht ist.

Ebenfalls zum dritten Mal siegreich waren der DSC Wanne-Eickel (4:2 beim FC Brünninghausen) und die SpVgg Horsthausen (3:2 gegen den TuS Erndtebrück).

Mit Vestia Disteln (3:2 beim SC Obersprockhövel) und dem Holzwickeder SC (1:0 gegen den RSV Meinerzhagen) bleiben zwei erwartete Kandidaten oben dran. Auch der FC Iserlohn (1:0 gegen den SC Westfalia Herne) ist noch ungeschlagen.

Der BSV Schüren fuhr das dritte 1:0 des Spieltags gegen Oberliga-Absteiger Concordia Wiemelhausen ein. Last but not least feierte die SSV Buer im Duell der Aufsteiger einen 2:0-Heimerfolg gegen die SpVg Hagen 11.

Die Partien des 3. Spieltags im Überblick:

Heute, 15:30 Uhr
DJK TuS Hordel
DJK TuS HordelDJK TuS Hordel
Wacker Obercastrop
Wacker ObercastropWacker Obercastrop
3
1
Abpfiff
DJK TuS Hordel – Wacker Obercastrop 3:1
DJK TuS Hordel: Kota Ichijo, Marcel Erdelt, David Schürmann, Paul Jona Kalkoff, Patrick Rudolph, Robin Schultze (84. Hayate Nishimura), Oguzhan Can (78. Fynn Albers), Ledion Shefketi (65. Jarno Aboko Bültmann), Justin Sarpong (92. Daiki Matsubara), Philip Agbado (87. Luis Bennet Berghaus), David Christian Gatawis - Trainer: Mirko Talaga
Wacker Obercastrop: Cedric Conner Golbig, Florian Gerding, Sami Simsek (50. Mick Nabrotzki), Efecan Akin (73. Jeremi Hagenau), Kamil Nugajev, Kevin Großkreutz (76. Kevin Meckel), Adrian Wasilewski (83. Akin Ciger), Luca Erdelkamp, Emirhan Akinci, Lance Karl Demski, Bekem Saglam (59. Nangle Axel Coptie) - Trainer: Kevin Großkreutz - Trainer: Jimmy Thimm
Schiedsrichter: Marcel Voß - Zuschauer: 173
Tore: 0:1 Florian Gerding (26. Foulelfmeter), 1:1 David Schürmann (37.), 2:1 Justin Sarpong (46.), 3:1 Justin Sarpong (61.)


Heute, 15:00 Uhr
FC Iserlohn
FC IserlohnFC Iserlohn
Westfalia Herne
Westfalia HerneWestfalia Herne
1
0
Abpfiff
FC Iserlohn – Westfalia Herne 1:0
FC Iserlohn: Torben Simon, Julian Hunecke, Jonas Hollmann, Samuel-Alain Abane, Jeremy Aboagye, Sven Höltke, Abdelaziz Slimi, Yllnor Tahiri, Maurice Castel Branco (82. Pablo Perez Carriazo), Robin Korpp (70. Leon Tenkhoff) (93. Eldin Ljesnjanin), Moritz Weinrich - Trainer: Simon Naujoks
Westfalia Herne: Daniel Dudek, Veli Cetin (85. Mahir Kaya), Jeron Al-Hazaimeh, Moritz Brüggemann (78. Andrii Dobrovolskyi), Henrik Dier, Christian Silaj, Inami Tsuzuki (87. Christo Galagoussis), Hakan Gökdemir, Metehan Türkoglu, Florian Tonye (55. Matej Rajic), Simeon Aleksandrov (46. Phil Knop) - Trainer: Misel Zec
Schiedsrichter: Lars Bramkamp - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Moritz Weinrich (50.)

Heute, 15:00 Uhr
Holzwickeder SC
Holzwickeder SCHolzwickeder SC
RSV Meinerzhagen
RSV MeinerzhagenRSV Meinerzhagen
1
0
Abpfiff
Holzwickeder SC – RSV Meinerzhagen 1:0
Holzwickeder SC: Felix Hacker, Dean Müsse, Jan Nielinger, Maurice Modrzik, Michael Vrljic, Maurice Majewski (93. Michael Kuhfeld), Maximilian Wolff (46. Kerem Keskin) (87. Samy Smajlovic), Efe Bozaci (68. Luis Weiß), Nils Bartke, Nazarii Kovalenko, Leo Mayka (46. Tom Wonneberger) - Trainer: Kurtulus Öztürk
RSV Meinerzhagen: Mike Wroblewski, Simon Weber, Jonah Sasse, Max Kolberg, Steven Sordi (46. Erlon Sallauka), Jan Germann, Kevin Oleschuk (70. Umut Özogul), Ismail Alushi, Raphael Schwarzer (52. Nikolaos Mavroudakis), Daniel Barch (57. Jannik Selter), Niklas Eckstädt (82. Kenan Uzun) - Trainer: Nils Langwald
Schiedsrichter: Gürhan Celik (Minden) - Zuschauer: 132
Tore: 1:0 Jan Nielinger (58.)

Heute, 15:00 Uhr
SpVgg Horsthausen
SpVgg HorsthausenSpVgg Horsthausen
TuS Erndtebrück
TuS ErndtebrückTuS Erndtebrück
3
2
Abpfiff
SpVgg Horsthausen – TuS Erndtebrück 3:2
SpVgg Horsthausen: Benjamin Carpentier, Marvin Rupieper, Caspar Biebersdorf (51. Deniz Ergüzel), Diyar Dilek, Niklas Schröder, David Schroven (72. Mohamed Bouachria), Toni Anto Petrovic (89. Halil Celik), Lennard Kurt Isensee, Mahmud Siala, Güngör Kaya (66. Jan Lucas Wilczynski), Stefan Oerterer (72. Marvin Schuster) - Trainer: Marc Lutz Gerresheim
TuS Erndtebrück: Oliver Schnitzler (30. Niklas Pirsljin), Shion Ueno, Tobias Filipzik, Kevin Krumm, William Wolzenburg (127. Maurice Dobbener), Haitham El Euch (46. Julian Wienold), Simon Mack, Elmin Heric, Clemens Tartan (68. Kaito Nakamura), Justin Huber (78. Till Walter), Lars Schardt - Trainer: Oliver Schnitzler - Trainer: Christian Hartmann - Trainer: Christian Behle
Schiedsrichter: Philippe Najda - Zuschauer: 200
Tore: 0:1 Lars Schardt (9.), 0:2 Elmin Heric (16.), 1:2 Mahmud Siala (35.), 2:2 Güngör Kaya (45.), 3:2 David Schroven (45.+3 Foulelfmeter)

Heute, 15:30 Uhr
FC Brünninghausen
FC BrünninghausenFC Brünninghausen
DSC Wanne-Eickel
DSC Wanne-EickelDSC Wanne-Eickel
2
4

FC Brünninghausen – DSC Wanne-Eickel 2:4
FC Brünninghausen: Kerim Senderovic, Melih-Akay Celik (74. Joel Yaw Stiller), Marc Radusch, Branko Vasic, Hakan Safa Tüysüz, Benedict Mbuku, Tomislav Ivancic, Yasin Akman (74. Karim Belhilali), Jongmin Park (61. Noah Nas Jatta), Vincent Holthaus (61. Amin Azzofri), Ousman Diallo - Trainer: Carsten Droll
DSC Wanne-Eickel: Paul Apel, Yunus Emre Ayaz, Florian Trachternach, Luca Heiner Pasche, Felix Marciniak (72. Fatih Gönül), Gerard Lubkoll (46. Lukas Kubiak), Justin Lubkoll, Ozan Simsek (72. Philipp Dragicevic), Ibrahim Diallo (41. Lucas Kretschmer), Xhino Kadiu, Tim Hilligloh (52. Leonardo Jurisic) - Trainer: Davide Basile - Trainer: Alexander Schlüter
Schiedsrichter: Marlon Neumann - Zuschauer: 140
Tore: 0:1 Xhino Kadiu (3.), 1:1 Tomislav Ivancic (20.), 1:2 Tim Hilligloh (50.), 1:3 Justin Lubkoll (65.), 2:3 Ousman Diallo (79.), 2:4 Yunus Emre Ayaz (87.)

Heute, 15:00 Uhr
BSV Schüren
BSV SchürenBSV Schüren
Concordia Wiemelhausen
Concordia WiemelhausenConcordia Wiemelhausen
1
0
Abpfiff
BSV Schüren – Concordia Wiemelhausen 1:0
BSV Schüren: Muhammed Acil, Dino Dzaferoski, Jannik Marth, Florian Marth (85. Andreas Lüder), Lukas Homann, Wilhelm Sassenberg (95. Gilmar Veigas Mendes), Marcel Münzel, Damjan Ilic, Mert Ergüven (93. Jannik Benning), Philippos Selkos (86. Philipp Rosenkranz), Kevin Brümmer (71. Arif Et) - Trainer: Sascha Rammel
Concordia Wiemelhausen: Luca Jan Wiecek, Burak Yerli, Nicolas Hoffmann, Ben Brekau, Niklas Scherff (82. Yannik Kellner), Dennis Gumpert, Michel Post (70. Tim Wasserloos), Eduardo Hiller, Felix Eickholt (76. Patrick Sacher), Marc Andre Gotzeina (86. Dario Habelok), Alessandro Marino (70. Leon Franke) - Trainer: Marvin Rehder - Trainer: Jürgen Heipertz
Schiedsrichter: Hendrik Maaz (Bergkamen) - Zuschauer: 86
Tore: 1:0 Florian Marth (63.)

Heute, 15:15 Uhr
SC Obersprockhövel
SC ObersprockhövelSC Obersprockhövel
Vestia Disteln
Vestia DistelnVestia Disteln
2
3
Abpfiff


SC Obersprockhövel – Vestia Disteln 2:3
SC Obersprockhövel: Paul Achim Zölzer, Luis Monse, Jan-Niklas Budde (36. Moritz Felber) (51. Mateo Ivancic), Yannik Eversberg, Nico Jahnke, Patrick Adam Dytko, Tim Dudda, Mick Steffens, Pascal Zippel (36. Moritz Schrepping), Sidney Rast (67. Christian Buth), Abid Yanik - Trainer: Michael Wurst
Vestia Disteln: Jonas Weeke, Kevin Gola, Max Michalak, Aaron Kloth, Sven Hahnenkamp, Justin Gruber, Fabian Lohmeyer (98. Jan Philipp Schramm), Alexander Zuk (88. Mohamedi Mohamedi Assattouti), Dennis Ben Kurtoglu (73. Daniel Koseler), Philipp Müller (83. Luis Barlage), Timo Schmidt (97. Rijad Ibric) - Trainer: Daniel Koseler
Schiedsrichter: Nico Thielmann - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Alexander Zuk (13. Foulelfmeter), 0:2 Philipp Müller (27.), 0:3 Philipp Müller (75.), 1:3 Abid Yanik (77.), 2:3 Abid Yanik (90.+1 Foulelfmeter)
Gelb-Rot: Tim Dudda (34./SC Obersprockhövel/)

Heute, 15:15 Uhr
SSV Buer
SSV BuerSSV Buer
SpVg Hagen 11
SpVg Hagen 11SpVg Hagen 11
2
0
Abpfiff

SSV Buer – SpVg Hagen 11 2:0
SSV Buer: Matthias Kuscha, Leon Schleking, Alper Özgen, Liam Benan Unkel, Florian Weber, Kjetil Thorin Heinsen, Louis Jozek (46. Emre Gökkaya), Toygar Mutluer (54. Bartosz Piotr Odolinski), Cenk Mustafa Güney (86. Maurice-Joel Weißbohn), Tarkan Yerek (82. Kadir Mutluer), Ediz Akcinar (77. Mattis Gerhard Urbanke) - Trainer: Oktay Güney
SpVg Hagen 11: Tim Helmdach, Cagatay Demirtas (52. Daris Smajic), Fabio Hengesbach, Mats Frederik Endt-Knauer, Joelle Cavit Tomczak (85. Elias Vogthofer), Tim Bodenröder (90. Ermin Jukic), Niklas Fischer, Simon Warkotsch, Jan Niklas Jacoby (82. Nicolas Külpmann), Mert Muzak, Joshua-Troy Klöckner (61. Lucas Schneider) - Trainer: Christoph Pajdzik
Schiedsrichter: Lukas Sauer - Zuschauer: 120
Tore: 1:0 Toygar Mutluer (26.), 2:0 Cenk Mustafa Güney (54.)

