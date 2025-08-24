Hordel schlägt Obercastrop - auch Horsthausen und DSC mit weißer Weste

Die Partien des 3. Spieltags im Überblick:
DJK TuS Hordel – Wacker Obercastrop 3:1
DJK TuS Hordel: Kota Ichijo, Marcel Erdelt, David Schürmann, Paul Jona Kalkoff, Patrick Rudolph, Robin Schultze (84. Hayate Nishimura), Oguzhan Can (78. Fynn Albers), Ledion Shefketi (65. Jarno Aboko Bültmann), Justin Sarpong (92. Daiki Matsubara), Philip Agbado (87. Luis Bennet Berghaus), David Christian Gatawis - Trainer: Mirko Talaga
Wacker Obercastrop: Cedric Conner Golbig, Florian Gerding, Sami Simsek (50. Mick Nabrotzki), Efecan Akin (73. Jeremi Hagenau), Kamil Nugajev, Kevin Großkreutz (76. Kevin Meckel), Adrian Wasilewski (83. Akin Ciger), Luca Erdelkamp, Emirhan Akinci, Lance Karl Demski, Bekem Saglam (59. Nangle Axel Coptie) - Trainer: Kevin Großkreutz - Trainer: Jimmy Thimm
Schiedsrichter: Marcel Voß - Zuschauer: 173
Tore: 0:1 Florian Gerding (26. Foulelfmeter), 1:1 David Schürmann (37.), 2:1 Justin Sarpong (46.), 3:1 Justin Sarpong (61.)
FC Iserlohn – Westfalia Herne 1:0
FC Iserlohn: Torben Simon, Julian Hunecke, Jonas Hollmann, Samuel-Alain Abane, Jeremy Aboagye, Sven Höltke, Abdelaziz Slimi, Yllnor Tahiri, Maurice Castel Branco (82. Pablo Perez Carriazo), Robin Korpp (70. Leon Tenkhoff) (93. Eldin Ljesnjanin), Moritz Weinrich - Trainer: Simon Naujoks
Westfalia Herne: Daniel Dudek, Veli Cetin (85. Mahir Kaya), Jeron Al-Hazaimeh, Moritz Brüggemann (78. Andrii Dobrovolskyi), Henrik Dier, Christian Silaj, Inami Tsuzuki (87. Christo Galagoussis), Hakan Gökdemir, Metehan Türkoglu, Florian Tonye (55. Matej Rajic), Simeon Aleksandrov (46. Phil Knop) - Trainer: Misel Zec
Schiedsrichter: Lars Bramkamp - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Moritz Weinrich (50.)
Holzwickeder SC – RSV Meinerzhagen 1:0
Holzwickeder SC: Felix Hacker, Dean Müsse, Jan Nielinger, Maurice Modrzik, Michael Vrljic, Maurice Majewski (93. Michael Kuhfeld), Maximilian Wolff (46. Kerem Keskin) (87. Samy Smajlovic), Efe Bozaci (68. Luis Weiß), Nils Bartke, Nazarii Kovalenko, Leo Mayka (46. Tom Wonneberger) - Trainer: Kurtulus Öztürk
RSV Meinerzhagen: Mike Wroblewski, Simon Weber, Jonah Sasse, Max Kolberg, Steven Sordi (46. Erlon Sallauka), Jan Germann, Kevin Oleschuk (70. Umut Özogul), Ismail Alushi, Raphael Schwarzer (52. Nikolaos Mavroudakis), Daniel Barch (57. Jannik Selter), Niklas Eckstädt (82. Kenan Uzun) - Trainer: Nils Langwald
Schiedsrichter: Gürhan Celik (Minden) - Zuschauer: 132
Tore: 1:0 Jan Nielinger (58.)
SpVgg Horsthausen – TuS Erndtebrück 3:2
SpVgg Horsthausen: Benjamin Carpentier, Marvin Rupieper, Caspar Biebersdorf (51. Deniz Ergüzel), Diyar Dilek, Niklas Schröder, David Schroven (72. Mohamed Bouachria), Toni Anto Petrovic (89. Halil Celik), Lennard Kurt Isensee, Mahmud Siala, Güngör Kaya (66. Jan Lucas Wilczynski), Stefan Oerterer (72. Marvin Schuster) - Trainer: Marc Lutz Gerresheim
TuS Erndtebrück: Oliver Schnitzler (30. Niklas Pirsljin), Shion Ueno, Tobias Filipzik, Kevin Krumm, William Wolzenburg (127. Maurice Dobbener), Haitham El Euch (46. Julian Wienold), Simon Mack, Elmin Heric, Clemens Tartan (68. Kaito Nakamura), Justin Huber (78. Till Walter), Lars Schardt - Trainer: Oliver Schnitzler - Trainer: Christian Hartmann - Trainer: Christian Behle
Schiedsrichter: Philippe Najda - Zuschauer: 200
Tore: 0:1 Lars Schardt (9.), 0:2 Elmin Heric (16.), 1:2 Mahmud Siala (35.), 2:2 Güngör Kaya (45.), 3:2 David Schroven (45.+3 Foulelfmeter)
FC Brünninghausen – DSC Wanne-Eickel 2:4
FC Brünninghausen: Kerim Senderovic, Melih-Akay Celik (74. Joel Yaw Stiller), Marc Radusch, Branko Vasic, Hakan Safa Tüysüz, Benedict Mbuku, Tomislav Ivancic, Yasin Akman (74. Karim Belhilali), Jongmin Park (61. Noah Nas Jatta), Vincent Holthaus (61. Amin Azzofri), Ousman Diallo - Trainer: Carsten Droll
DSC Wanne-Eickel: Paul Apel, Yunus Emre Ayaz, Florian Trachternach, Luca Heiner Pasche, Felix Marciniak (72. Fatih Gönül), Gerard Lubkoll (46. Lukas Kubiak), Justin Lubkoll, Ozan Simsek (72. Philipp Dragicevic), Ibrahim Diallo (41. Lucas Kretschmer), Xhino Kadiu, Tim Hilligloh (52. Leonardo Jurisic) - Trainer: Davide Basile - Trainer: Alexander Schlüter
Schiedsrichter: Marlon Neumann - Zuschauer: 140
Tore: 0:1 Xhino Kadiu (3.), 1:1 Tomislav Ivancic (20.), 1:2 Tim Hilligloh (50.), 1:3 Justin Lubkoll (65.), 2:3 Ousman Diallo (79.), 2:4 Yunus Emre Ayaz (87.)
BSV Schüren – Concordia Wiemelhausen 1:0
BSV Schüren: Muhammed Acil, Dino Dzaferoski, Jannik Marth, Florian Marth (85. Andreas Lüder), Lukas Homann, Wilhelm Sassenberg (95. Gilmar Veigas Mendes), Marcel Münzel, Damjan Ilic, Mert Ergüven (93. Jannik Benning), Philippos Selkos (86. Philipp Rosenkranz), Kevin Brümmer (71. Arif Et) - Trainer: Sascha Rammel
Concordia Wiemelhausen: Luca Jan Wiecek, Burak Yerli, Nicolas Hoffmann, Ben Brekau, Niklas Scherff (82. Yannik Kellner), Dennis Gumpert, Michel Post (70. Tim Wasserloos), Eduardo Hiller, Felix Eickholt (76. Patrick Sacher), Marc Andre Gotzeina (86. Dario Habelok), Alessandro Marino (70. Leon Franke) - Trainer: Marvin Rehder - Trainer: Jürgen Heipertz
Schiedsrichter: Hendrik Maaz (Bergkamen) - Zuschauer: 86
Tore: 1:0 Florian Marth (63.)
SC Obersprockhövel – Vestia Disteln 2:3
SC Obersprockhövel: Paul Achim Zölzer, Luis Monse, Jan-Niklas Budde (36. Moritz Felber) (51. Mateo Ivancic), Yannik Eversberg, Nico Jahnke, Patrick Adam Dytko, Tim Dudda, Mick Steffens, Pascal Zippel (36. Moritz Schrepping), Sidney Rast (67. Christian Buth), Abid Yanik - Trainer: Michael Wurst
Vestia Disteln: Jonas Weeke, Kevin Gola, Max Michalak, Aaron Kloth, Sven Hahnenkamp, Justin Gruber, Fabian Lohmeyer (98. Jan Philipp Schramm), Alexander Zuk (88. Mohamedi Mohamedi Assattouti), Dennis Ben Kurtoglu (73. Daniel Koseler), Philipp Müller (83. Luis Barlage), Timo Schmidt (97. Rijad Ibric) - Trainer: Daniel Koseler
Schiedsrichter: Nico Thielmann - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Alexander Zuk (13. Foulelfmeter), 0:2 Philipp Müller (27.), 0:3 Philipp Müller (75.), 1:3 Abid Yanik (77.), 2:3 Abid Yanik (90.+1 Foulelfmeter)
Gelb-Rot: Tim Dudda (34./SC Obersprockhövel/)
SSV Buer – SpVg Hagen 11 2:0
SSV Buer: Matthias Kuscha, Leon Schleking, Alper Özgen, Liam Benan Unkel, Florian Weber, Kjetil Thorin Heinsen, Louis Jozek (46. Emre Gökkaya), Toygar Mutluer (54. Bartosz Piotr Odolinski), Cenk Mustafa Güney (86. Maurice-Joel Weißbohn), Tarkan Yerek (82. Kadir Mutluer), Ediz Akcinar (77. Mattis Gerhard Urbanke) - Trainer: Oktay Güney
SpVg Hagen 11: Tim Helmdach, Cagatay Demirtas (52. Daris Smajic), Fabio Hengesbach, Mats Frederik Endt-Knauer, Joelle Cavit Tomczak (85. Elias Vogthofer), Tim Bodenröder (90. Ermin Jukic), Niklas Fischer, Simon Warkotsch, Jan Niklas Jacoby (82. Nicolas Külpmann), Mert Muzak, Joshua-Troy Klöckner (61. Lucas Schneider) - Trainer: Christoph Pajdzik
Schiedsrichter: Lukas Sauer - Zuschauer: 120
Tore: 1:0 Toygar Mutluer (26.), 2:0 Cenk Mustafa Güney (54.)