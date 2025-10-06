Hordel gewinnt Topspiel gegen Horsthausen - Wanne-Eickel rutscht ab

Latif Boudhan, Co-Trainer der SpVgg Horsthausen, haderte mit dem Platzverweis von Jan Lucas Wilczynski in der 54. Spielminute. Zu diesem Zeitpunkt führte die SpVgg bei Spitzenreiter DJK TuS Hordel. Wilczynski spitzelte nach einem Freistoßpfiff den Ball mit dem Fuß weg und verhinderte damit eine schnelle Ausführung, was die zweite Gelbe Karte zur Folge hatte. Für Boudan eine zu kleinliche Entscheidung, die nicht in die Linie des Schiedsrichters an diesem Tage passt. "Ich finde es schade, dass wir immer strenger bewertet werden und quasi die Leidtragenden sind und für die Gegner keine Konsequenzen entstehen", so Boudhan gegenüber dem "RevierSport". In Unterzahl kippte die Partei zugunsten des TuS, der per Doppelschlag (64./68.) in Führung ging und diese in einer hitzigen Schlussphase noch ausbaute. Am Ende stand ein 3:1-Heimerfolg zu Buche, der die Tabellenführung festigte. „Es war lange Zeit eine Partie auf Augenhöhe, die sich kurz nach dem Seitenwechsel aufgrund der Überzahl in unsere Richtung drehte. Am Ende war es für die Zuschauer ein Top-Spiel, das wir aufgrund der zweiten Halbzeit verdient gewonnen haben“, sagte Hordels Coach Mirko Talaga gegenüber der Lokalpresse "WAZ".
Der Holzwickeder SC fuhr einen 1:0-Arbeitssieg gegen den FC Brünninghausen ein und rückte auf Platz 2 vor. Luis Weiß war, wie schon unter der Woche im Kreispokal-Spiel beim Landesligisten SuS Kaiserau der gefeierte Siegtorschütze. "Wir haben heute nicht gut gespielt, aber zumindest gut gekämpft. Wir hatten noch die Pokal-Minuten in den Knochen. Dass wir danach zwei freie Tage gemacht haben, war im Nachhinein nicht die beste Lösung. Das, wie auch die darauf basierende heutige Leistung, nehme ich auf meine Kappe. Wir sind heute einfach nicht in unsere Intensität gekommen", resümierte HSC-Coach Kurtulus Öztürk.
Auch der TuS Erndtebrück gewann mit dem knappsten aller Ergebnisse beim neuen Schlusslicht SpVg Hagen 11 und ist mit dem dritten Sieg in Folge auf Platz 4 vorgerückt. „Es war das erwartet schwere Spiel. Der Gegner stand ganz tief auf einem sehr kleinen Platz. Dazu lief der Ball bei dem vielen Regen sehr schnell. Die langen Bälle wurden meist sehr lang. Wir hatten in der ersten Halbzeit kaum eine nennenswerte Möglichkeit gehabt. Zur zweiten Halbzeit haben wir dann ein bisschen umgestellt und uns dadurch einige Möglichkeiten rausgespielt. Beim Tor verlängert Mirkan den Ball super. Das Tor hatte sich dann abgezeichnet. Nach dem 1:0 hat der Gegner hinten aufgemacht und wir hatten dadurch deutlich mehr Raum auch das 2:0 zu erzielen. Leider haben wir die Chancen nicht genutzt. Am Ende steht dennoch ein 1:0 Arbeitssieg gegen einen gut-stehenden Gegner“, sagte Trainer Christian Behle in der abschließenden Pressekonferenz.
Der einst fast perfekt gestartete DSC Wanne-Eickel wird nach der dritten Niederlage in Folge (1:2 beim SV Vestia Disteln) weiter durchgereicht.
Im Tabellenkeller konnte der SV Wacker Obercastrop nicht nachlegen und kam bei Aufsteiger SSV Buer nur zu einem späten Ausgleich. Immerhin verließ der vor der Saison hoch gehandelte Ex-Großkreutz-Club damit den letzten Tabellenplatz und reichte die Rote Laterne an Hagen 11 weiter. Neben Obercastrop und Hagen 11 bleibt Brünninghausen auf einem Abstiegsplatz.
Der SC Obersprockhövel und Concordia Wiemelhausen trennten sich 2:2-unentschieden und konnten den Vorsprung auf die Abstiegsplätze um eine Zähler ausbauen. Wichtige Heimsiege feierten im Mittelfeld der FC Iserlohn (1:0 gegen den BSV Schüren) und der SC Westfalia Herne (4:2 gegen den RSV Meinerzhagen), die sich in die obere Tabellenhälfte vorschoben.
Die Partien des 9. Spieltags im Überblick:
Holzwickeder SC – FC Brünninghausen 1:0
Holzwickeder SC: Felix Hacker, Dean Müsse, Michael Vrljic, Anton Ruso, Maurice Majewski (62. Leo Mayka), Nils Bartke, Kerem Keskin (94. Jan Nielinger), Seydi Keskin (70. Tom Wonneberger) (87. Samy Smajlovic), Luis Weiß (70. Lokman Erdogan), Nazarii Kovalenko, Maurice Modrzik - Trainer: Kurtulus Öztürk
FC Brünninghausen: Kerim Senderovic, Melih-Akay Celik, Edin Dervisevic (55. Yasin Akman), Marc Radusch, Branko Vasic, Hakan Safa Tüysüz, Tomislav Ivancic, Karim Belhilali (86. Biyan El-Bader), Jongmin Park, Amin Azzofri (75. Mounir Azzam), Ousman Diallo (55. Hamza M Rabti) - Trainer: Carsten Droll
Schiedsrichter: Thorsten Kleiböhmer - Zuschauer: 88
Tore: 1:0 Luis Weiß (23.)
SpVg Hagen 11 – TuS Erndtebrück 0:1
SpVg Hagen 11: Tim Helmdach, Fabio Hengesbach, Tim Capeller (68. Niklas Fischer), Anas Lemrini, Joelle Cavit Tomczak, Mert Muzak, Gianluca Banno, Rodi Mohammad, Daris Smajic (90. Nicolas Külpmann), Joshua-Troy Klöckner, Lucas Schneider (58. Tim Bodenröder) - Trainer: Christoph Pajdzik
TuS Erndtebrück: Oliver Schnitzler, Shion Ueno, Maurice Dobbener, Mirkan Kasikci, Tobias Filipzik, William Wolzenburg, Haitham El Euch (64. Julian Wienold), Elmin Heric (90. Kaito Nakamura), Clemens Tartan (88. Moritz Klein), Justin Huber, Lars Schardt (90. Marc Uvira) - Trainer: Oliver Schnitzler - Trainer: Christian Hartmann - Trainer: Christian Behle
Schiedsrichter: Christian Liedtke - Zuschauer: 69
Tore: 0:1 Justin Huber (72.)
Vestia Disteln – DSC Wanne-Eickel 2:1
Vestia Disteln: Jonas Weeke, Kevin Gola, Luis Barlage, Max Michalak, Aaron Kloth, Sven Hahnenkamp (92. Dennis Ben Kurtoglu), Fabian Lohmeyer (66. Louis Pogrzeba), Alexander Zuk, Tom Röttger, Philipp Müller (87. Mohamedi Mohamedi Assattouti), Timo Schmidt (82. Kevin Marc Kenzlers) - Trainer: Martin Schmidt
DSC Wanne-Eickel: Paul Apel, Luca Robert (71. Tim Hilligloh), Florian Trachternach, Luca Heiner Pasche, Lucas Kretschmer, Gerard Lubkoll, Justin Lubkoll, Fatih Gönül, Ozan Simsek, Xhino Kadiu, Marius Speker (71. Leonardo Jurisic) - Trainer: Davide Basile - Trainer: Alexander Schlüter
Schiedsrichter: Giuseppe Mele - Zuschauer: 160
Tore: 1:0 Timo Schmidt (63.), 2:0 Philipp Müller (65.), 2:1 Luca Robert (70.)
SC Obersprockhövel – Concordia Wiemelhausen 2:2
SC Obersprockhövel: Fabian Berthel, Luis Monse, Lennart Seitz (46. Sidney Rast), Yannik Eversberg (67. Pascal Zippel), Lars-Noah Szewczyk, Moritz Schrepping, Nico Jahnke, Pascal Fabritz (46. Tim Dudda), Patrick Adam Dytko, Mick Steffens, Abid Yanik - Trainer: Michael Wurst
Concordia Wiemelhausen: Thorben Schmidt, Sebastian Schmerbeck, Burak Yerli, Yannik Kellner, Nicolas Hoffmann (63. Collin Weihmann), Ben Brekau, Dennis Gumpert, Michel Post (80. Nikolas Wiebel), Marc Andre Gotzeina (94. Christopher Schmidt), Patrick Sacher (63. Eduardo Hiller), Caleb Godswill Danso (46. Alessandro Marino) - Trainer: Marvin Rehder - Trainer: Jürgen Heipertz
Schiedsrichter: Đurica Džijan (Lippstadt) - Zuschauer: 120
Tore: 0:1 Michel Post (7.), 1:1 Moritz Schrepping (27.), 1:2 Marc Andre Gotzeina (39.), 2:2 Abid Yanik (90.+9)
Gelb-Rot: Alessandro Marino (94./Concordia Wiemelhausen/)
SSV Buer – Wacker Obercastrop 1:1
SSV Buer: Matthias Kuscha, Alper Özgen, Melih Aydin (62. Louis Jozek), Liam Benan Unkel, Muhammed-Ali Karkar (80. Julian Becker), Florian Weber, Kjetil Thorin Heinsen, Toygar Mutluer, Max Fleer (62. Lennox Drießen), Tarkan Yerek (86. Kadir Mutluer), Marius Heck (70. Ali Seklawi) - Trainer: Oktay Güney
Wacker Obercastrop: Cedric Conner Golbig, Mick Nabrotzki, Lukas Steinrötter, Efecan Akin, Kamil Nugajev (75. Akin Ciger), Serhat Can (75. Leonard Onofaro), Adrian Wasilewski, Luca Erdelkamp, Emirhan Akinci, Lance Karl Demski (82. Maxim Wentland), Ouadie Barini (62. Jeremi Hagenau)
Schiedsrichter: Philipp Werner-Krestel - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Alper Özgen (50.), 1:1 Luca Erdelkamp (87.)
Gelb-Rot: Emirhan Akinci (65./Wacker Obercastrop/)
DJK TuS Hordel – SpVgg Horsthausen 3:1
DJK TuS Hordel: Kota Ichijo, Marcel Erdelt, Maurice Post (59. David Schürmann), Paul Jona Kalkoff, Patrick Rudolph (93. Jonas Kordt), Robin Schultze (85. Adem Semih Ünal), Oguzhan Can (69. Ledion Shefketi), David Christian Gatawis, Fynn Albers, Justin Sarpong, Hayate Nishimura (69. Philip Agbado) - Trainer: Mirko Talaga
SpVgg Horsthausen: Benjamin Carpentier, Caspar Biebersdorf (87. Marvin Rupieper), Noah Jalowiecki, Deniz Ergüzel (84. Michael Lier), Diyar Dilek, Jan Lucas Wilczynski, Niklas Schröder, Toni Anto Petrovic (75. Halil Celik), Lennard Kurt Isensee (84. Marvin Schuster), Mahmud Siala, Güngör Kaya (67. Stefan Oerterer) - Trainer: Marc Lutz Gerresheim
Schiedsrichter: Lars Sielemann - Zuschauer: 180
Tore: 0:1 Güngör Kaya (17.), 1:1 Hayate Nishimura (64.), 2:1 Fynn Albers (68.), 3:1 Philip Agbado (80.)
Gelb-Rot: Jan Lucas Wilczynski (54./SpVgg Horsthausen/)
FC Iserlohn – BSV Schüren 1:0
FC Iserlohn: Torben Simon, Julian Hunecke, Jonas Hollmann, Samuel-Alain Abane, Jeremy Aboagye (60. Tius Hugo Brenke), Phil Rettig, Anil Pirincoglu (80. Robin Korpp), Abdelaziz Slimi (94. Eldin Ljesnjanin), Pablo Perez Carriazo (46. Luc Ekokole), Edin Grosonja, David Brachmann (84. Sven Höltke) - Trainer: Simon Naujoks
BSV Schüren: Muhammed Acil, Gilmar Veigas Mendes (46. Mert Ergüven) (83. Jannik Benning), Chris Matuszak (20. Max Maßmann), Philipp Rosenkranz, Jannik Marth, Florian Marth, Lukas Homann (62. Andreas Lüder), Wilhelm Sassenberg, Arif Et, Philippos Selkos, Kevin Brümmer - Trainer: Sascha Rammel
Schiedsrichter: René Gimmler (Scharmede) - Zuschauer: 74
Tore: 1:0 Pablo Perez Carriazo (4.)
Westfalia Herne – RSV Meinerzhagen 4:2
Westfalia Herne: Daniel Dudek, Jeron Al-Hazaimeh, Andrii Dobrovolskyi, Moritz Brüggemann (73. Veli Cetin), Henrik Dier, Christian Silaj, Inami Tsuzuki, Hakan Gökdemir (93. Sahan Elyesa Biyik), Phil Knop (90. Mahir Kaya), Florian Tonye (58. Christo Galagoussis), Simeon Aleksandrov - Trainer: Misel Zec
RSV Meinerzhagen: Arda Polat, Simon Weber, Umut Özogul (46. Nikolaos Mavroudakis), Jonah Sasse, Max Kolberg, Steven Sordi (46. Daniel Barch), Jan Germann, Ismail Alushi (67. Kenan Uzun), Niklas Eckstädt, Raphael Schwarzer (46. Muhammed Akar), Jannik Selter - Trainer: Nils Langwald
Schiedsrichter: Nick Schitzik - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Phil Knop (19.), 2:0 Florian Tonye (26.), 3:0 Inami Tsuzuki (34.), 4:0 Christian Silaj (51.), 4:1 Nikolaos Mavroudakis (58.), 4:2 Jonah Sasse (61.)