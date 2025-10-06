Hordel gewinnt Topspiel gegen Horsthausen - Wanne-Eickel rutscht ab

Latif Boudhan, Co-Trainer der SpVgg Horsthausen, haderte mit dem Platzverweis von Jan Lucas Wilczynski in der 54. Spielminute. Zu diesem Zeitpunkt führte die SpVgg bei Spitzenreiter DJK TuS Hordel. Wilczynski spitzelte nach einem Freistoßpfiff den Ball mit dem Fuß weg und verhinderte damit eine schnelle Ausführung, was die zweite Gelbe Karte zur Folge hatte. Für Boudan eine zu kleinliche Entscheidung, die nicht in die Linie des Schiedsrichters an diesem Tage passt. "Ich finde es schade, dass wir immer strenger bewertet werden und quasi die Leidtragenden sind und für die Gegner keine Konsequenzen entstehen", so Boudhan gegenüber dem "RevierSport". In Unterzahl kippte die Partei zugunsten des TuS, der per Doppelschlag (64./68.) in Führung ging und diese in einer hitzigen Schlussphase noch ausbaute. Am Ende stand ein 3:1-Heimerfolg zu Buche, der die Tabellenführung festigte. „Es war lange Zeit eine Partie auf Augenhöhe, die sich kurz nach dem Seitenwechsel aufgrund der Überzahl in unsere Richtung drehte. Am Ende war es für die Zuschauer ein Top-Spiel, das wir aufgrund der zweiten Halbzeit verdient gewonnen haben“, sagte Hordels Coach Mirko Talaga gegenüber der Lokalpresse "WAZ".

Der Holzwickeder SC fuhr einen 1:0-Arbeitssieg gegen den FC Brünninghausen ein und rückte auf Platz 2 vor. Luis Weiß war, wie schon unter der Woche im Kreispokal-Spiel beim Landesligisten SuS Kaiserau der gefeierte Siegtorschütze. "Wir haben heute nicht gut gespielt, aber zumindest gut gekämpft. Wir hatten noch die Pokal-Minuten in den Knochen. Dass wir danach zwei freie Tage gemacht haben, war im Nachhinein nicht die beste Lösung. Das, wie auch die darauf basierende heutige Leistung, nehme ich auf meine Kappe. Wir sind heute einfach nicht in unsere Intensität gekommen", resümierte HSC-Coach Kurtulus Öztürk.

Auch der TuS Erndtebrück gewann mit dem knappsten aller Ergebnisse beim neuen Schlusslicht SpVg Hagen 11 und ist mit dem dritten Sieg in Folge auf Platz 4 vorgerückt. „Es war das erwartet schwere Spiel. Der Gegner stand ganz tief auf einem sehr kleinen Platz. Dazu lief der Ball bei dem vielen Regen sehr schnell. Die langen Bälle wurden meist sehr lang. Wir hatten in der ersten Halbzeit kaum eine nennenswerte Möglichkeit gehabt. Zur zweiten Halbzeit haben wir dann ein bisschen umgestellt und uns dadurch einige Möglichkeiten rausgespielt. Beim Tor verlängert Mirkan den Ball super. Das Tor hatte sich dann abgezeichnet. Nach dem 1:0 hat der Gegner hinten aufgemacht und wir hatten dadurch deutlich mehr Raum auch das 2:0 zu erzielen. Leider haben wir die Chancen nicht genutzt. Am Ende steht dennoch ein 1:0 Arbeitssieg gegen einen gut-stehenden Gegner“, sagte Trainer Christian Behle in der abschließenden Pressekonferenz.