Hordel gewinnt in Buer knapp - Obercastrop bleibt auf Abstiegsplatz

Während sich Aufsteiger DJK TuS Hordel über die "Herbstmeisterschaft" freuen darf, steht mit dem SV Wacker Obercastrop nach 15 Spieltagen eine vor der Saison hoch gehandelte Mannschaft auf einem Abstiegsplatz. Ein Bild, mit dem wohl niemand gerechnet hatte. „Ich glaube, dass wir auch zurecht nach dieser Hinrunde an der Tabellenspitze stehen", war Hordels Trainer Mirko Talaga rundum zufrieden.
Mit einem 2:1-Erfolg beim letztjährigen Landesliga 3-Konkurrenten SSV Buer verteidigte Hordel Platz 1 und bleibt zwei Punkte vor dem DSC Wanne-Wackel, der seinerseits einen knappen 1:0-Heimsieg gegen Concordia Wiemelhausen einfuhr. Großen Anteil hatte Keeper Malik Abid-Eddine, der für die Rot-gesperrte nominelle Nr. 1 Paul Apel das Tor hütete und kurz nach dem Führungstreffer einen Foulelfmeter parierte. „Das war ein sehr aufopferungsvoller Auftritt meiner Mannschaft“, freute sich DSC-Coach Davide Basile.
Auf Platz 3 rutschte der Holzwickeder SC ab, der beim SV Vestia Disteln seine erste zweite Saisonniederlage kassierte (0:2). Punktgleich rangierte der TuS Erndtebrück, der eine 3:0-Führung gegen den eingangs erwähnten SV Wacker Obercastrop über die Zeit rettete und einen 3:2-Heimsieg bejubeln durfte. Die SpVgg Horsthausen bleibt auf fünf Punkte dran (3:1 bei der SpVg Hagen 11).
Tabellenschlusslicht FC Brünninghausen lag beim SC Westfalia Herne nach einer Stunde mit 0:3 zurück. Am Ende verlief auch hier die Aufholjagd vergeblich, als in der 89. Minute nur noch der 2:3-Anschlusstreffer gelang. Neben Brünninghausen bleiben Hagen 11 und Obercastrop auf den Abstiegsplätzen, haben aber Buer und Obersprockhövel in Schlagdistanz.
Der SC Obersprockhövel verlor gegen den FC Iserlohn mit 1:2. Die Gäste bleiben damit in der oberen Tabellenhälfte. Ebenso der BSV Schüren, der beim RSV Meinerzhagen mit 2:1 gewann. Die Sauerländer müssen vorerst weiter nach unten blicken bei "nur" fünf Punkten Vorsprung.
Die Partien des 15. Spieltags im Überblick:
DSC Wanne-Eickel – Concordia Wiemelhausen 1:0
DSC Wanne-Eickel: Malik Abid-Eddine, Luca Robert, Florian Trachternach, Luca Heiner Pasche, Lucas Kretschmer (75. Nils Buchwalder), Justin Lubkoll, Fatih Gönül, Ozan Simsek (81. Marcel Klakus), Xhino Kadiu, Marius Speker (70. Felix Marciniak), Tim Hilligloh (90. Gerard Lubkoll) - Trainer: Davide Basile - Trainer: Alexander Schlüter
Concordia Wiemelhausen: Luca Jan Wiecek, Christopher Schmidt (79. Karam Shalal Kaso Kaso), Sebastian Schmerbeck, Yannick Severloh, Ben Brekau, Dennis Gumpert, Eduardo Hiller, Collin Weihmann, Marc Andre Gotzeina (54. Leon Franke), Patrick Sacher, Nikolas Wiebel (62. Luca Jeworrek) - Trainer: Marvin Rehder - Trainer: Jürgen Heipertz
Schiedsrichter: Nick Schitzik - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Justin Lubkoll (16.)
Bes. Vorkommnis: Gotzeina (Wiemelhausen) scheitert mit Foulelfmeter an Abid-Eddine (21.)
SpVg Hagen 11 – SpVgg Horsthausen 1:3
SpVg Hagen 11: Tim Helmdach, Kevin Leifels, Anas Lemrini, Joelle Cavit Tomczak, Tim Bodenröder, Simon Warkotsch (69. Cagatay Demirtas), Mert Muzak, Rodi Mohammad (78. Kacper Pawel Aniolowski), Maximilian Morawietz (86. Daris Smajic), Joshua-Troy Klöckner (69. Jan Niklas Jacoby), Ermin Jukic (55. Gianluca Banno) - Trainer: Christoph Pajdzik
SpVgg Horsthausen: Benjamin Carpentier, Deniz Ergüzel, Plamen Peychev, Diyar Dilek (90. Marvin Schuster), Jan Lucas Wilczynski, David Schroven, Toni Anto Petrovic, Lennard Kurt Isensee, Mahmud Siala (85. Niklas Schröder), Güngör Kaya (85. Michael Lier), Ali Al Hussein (85. Stefan Oerterer) - Trainer: Marc Lutz Gerresheim
Schiedsrichter: Pascal Emrich - Zuschauer: 120
Tore: 0:1 Güngör Kaya (42.), 0:2 David Schroven (52.), 1:2 Tim Bodenröder (54.), 1:3 Mahmud Siala (65.)
RSV Meinerzhagen – BSV Schüren 1:2
RSV Meinerzhagen: Arda Polat, Simon Weber, Umut Özogul, Jonah Sasse, Max Kolberg, Steven Sordi, Jan Germann, Niklas Eckstädt (78. Erlon Sallauka), Kenan Uzun (76. Ismail Alushi), Daniel Barch (52. Muhammed Akar), Jannik Selter (64. Nikolaos Mavroudakis) - Trainer: Nils Langwald
BSV Schüren: Maximilian Martin Heinrich Burbaum, Philipp Rosenkranz, Jannik Marth (78. Chris Matuszak), Ensar Selmanaj, Florian Marth (65. Tim Kallenbach), Lukas Homann, Wilhelm Sassenberg, Marcel Münzel, Max Maßmann (46. Dino Dzaferoski), Arif Et (65. Mert Ergüven), Kevin Brümmer (83. Gilmar Veigas Mendes) - Trainer: Sascha Rammel
Schiedsrichter: Dominic Tillmann - Zuschauer: 152
Tore: 0:1 Arif Et (2.), 1:1 Umut Özogul (53.), 1:2 Marcel Münzel (66.)
Vestia Disteln – Holzwickeder SC 2:0
Vestia Disteln: Jonas Weeke, Kevin Gola, Max Michalak, Aaron Kloth, Mohamedi Mohamedi Assattouti, Kevin Marc Kenzlers, Sven Hahnenkamp, Fabian Lohmeyer (88. Philipp Müller), Tom Röttger, Dennis Ben Kurtoglu, Louis Pogrzeba - Spielertrainer: Daniel Koseler
Holzwickeder SC: Felix Hacker, Michael Kuhfeld, Michael Vrljic, Maurice Majewski, Nils Bartke, Kerem Keskin (80. Samy Smajlovic), Seydi Keskin (88. Leo Mayka), Luis Weiß (75. Efe Bozaci), Nazarii Kovalenko, Lokman Erdogan, Maurice Modrzik - Trainer: Kurtulus Öztürk
Schiedsrichter: Patrick Lepperhoff - Zuschauer: 200
Tore: 1:0 Max Michalak (46.), 2:0 Philipp Müller (90.+3)
SC Obersprockhövel – FC Iserlohn 1:2
SC Obersprockhövel: Paul Achim Zölzer, Luis Monse, Yannik Eversberg (81. Jonas Seitz), Lars-Noah Szewczyk (81. Florian Mrosek), Moritz Schrepping, Pascal Fabritz (71. Lennart Seitz), Patrick Adam Dytko, Tim Dudda, Mick Steffens, Pascal Zippel, Mateo Ivancic (61. Julius Phil Rabes) - Trainer: Michael Wurst
FC Iserlohn: Arjan Binakaj, Julian Hunecke, Jonas Hollmann, Samuel-Alain Abane, Eldin Ljesnjanin, Abdelaziz Slimi, Yllnor Tahiri (81. Leon Tenkhoff), Pablo Perez Carriazo, Robin Korpp (89. Oktay Avci), Can Bayer, Leonit Tahiri (90. Tius Hugo Brenke) - Trainer: Simon Naujoks
Schiedsrichter: Stefan Tendyck - Zuschauer: 85
Tore: 0:1 Pablo Perez Carriazo (7.), 1:1 Moritz Schrepping (33.), 1:2 Samuel-Alain Abane (47.)
SSV Buer – DJK TuS Hordel 1:2
SSV Buer: Matthias Kuscha, Alper Özgen, Liam Benan Unkel (79. Maurice-Joel Weißbohn), Florian Weber, Emre Gökkaya (81. Ali Seklawi), Kjetil Thorin Heinsen, Toygar Mutluer, Max Fleer (63. Muhammed-Ali Karkar), Mattis Gerhard Urbanke (55. Cenk Mustafa Güney), Tarkan Yerek (55. Bartosz Piotr Odolinski), Marius Heck - Trainer: Oktay Güney
DJK TuS Hordel: Kota Ichijo, Marcel Erdelt, David Schürmann, Paul Jona Kalkoff, Robin Schultze (62. Ledion Shefketi), Oguzhan Can (62. Luis Bennet Berghaus) (90. Maurice Post), David Christian Gatawis, Luis Bennet Berghaus (90. Maurice Post), Jonas Kordt (68. Fynn Albers), Dorian Joel Batbayli, Philip Agbado (84. Hayate Nishimura) - Trainer: Mirko Talaga
Schiedsrichter: Andreas Braun - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Patrick Rudolph (36.), 0:2 Justin Sarpong (43.), 1:2 Alper Özgen (89. Foulelfmeter)
Westfalia Herne – FC Brünninghausen 3:2
Westfalia Herne: Daniel Dudek, Jeron Al-Hazaimeh, Moritz Brüggemann, Henrik Dier, Felix Gunnar Sauer, Christian Silaj, Mahir Kaya (74. Eghosa Osawe), Damasy Daniel (90. Andrii Dobrovolskyi), Phil Knop, Florian Tonye, Simeon Aleksandrov - Trainer: Schuan Sardar Sabr
FC Brünninghausen: Kerim Senderovic, Melih-Akay Celik, Marc Radusch, Jonathan Schäfer, Hakan Safa Tüysüz, Mounir Azzam, Tomislav Ivancic, Karim Belhilali, Jongmin Park, Hamza M Rabti, Ousman Diallo (63. Biyan El-Bader) - Trainer: Carsten Droll
Schiedsrichter: Martin Pier - Zuschauer: 69
Tore: 1:0 Simeon Aleksandrov (38.), 2:0 Phil Knop (41.), 3:0 Phil Knop (60.), 3:1 Tomislav Ivancic (63.), 3:2 Hamza M Rabti (89.)
TuS Erndtebrück – Wacker Obercastrop 3:2
TuS Erndtebrück: Oliver Schnitzler, Tobias Hombach (93. Marc Uvira), Julian Wienold, Shion Ueno, Maurice Dobbener, Mirkan Kasikci, Kevin Krumm, Marius Burkert, Elmin Heric (88. Moritz Klein), Clemens Tartan, Lars Schardt (95. Kaito Nakamura) - spielender Co-Trainer: Oliver Schnitzler - Trainer: Christian Hartmann - Trainer: Christian Behle
Wacker Obercastrop: Jaimy Niclas Wientzek, Mick Nabrotzki (60. Maxim Wentland), Lukas Steinrötter, Efecan Akin (40. Niklas Malchrowitz) (63. Jeremi Hagenau), Kamil Nugajev, Serhat Can, Leonard Onofaro (78. Ouadie Barini), Kevin Meckel, Adrian Wasilewski (56. Luca Erdelkamp), Emirhan Akinci, Lance Karl Demski - Trainer: Antonio Molina
Schiedsrichter: Arthur Armes - Zuschauer: 130
Tore: 1:0 Clemens Tartan (2.), 2:0 Elmin Heric (3.), 3:0 Clemens Tartan (47.), 3:1 Lance Karl Demski (65.), 3:2 Jeremi Hagenau (72.)