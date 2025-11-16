Hordel gewinnt in Buer knapp - Obercastrop bleibt auf Abstiegsplatz

Während sich Aufsteiger DJK TuS Hordel über die "Herbstmeisterschaft" freuen darf, steht mit dem SV Wacker Obercastrop nach 15 Spieltagen eine vor der Saison hoch gehandelte Mannschaft auf einem Abstiegsplatz. Ein Bild, mit dem wohl niemand gerechnet hatte. „Ich glaube, dass wir auch zurecht nach dieser Hinrunde an der Tabellenspitze stehen", war Hordels Trainer Mirko Talaga rundum zufrieden.

Mit einem 2:1-Erfolg beim letztjährigen Landesliga 3-Konkurrenten SSV Buer verteidigte Hordel Platz 1 und bleibt zwei Punkte vor dem DSC Wanne-Wackel, der seinerseits einen knappen 1:0-Heimsieg gegen Concordia Wiemelhausen einfuhr. Großen Anteil hatte Keeper Malik Abid-Eddine, der für die Rot-gesperrte nominelle Nr. 1 Paul Apel das Tor hütete und kurz nach dem Führungstreffer einen Foulelfmeter parierte. „Das war ein sehr aufopferungsvoller Auftritt meiner Mannschaft“, freute sich DSC-Coach Davide Basile.

Auf Platz 3 rutschte der Holzwickeder SC ab, der beim SV Vestia Disteln seine erste zweite Saisonniederlage kassierte (0:2). Punktgleich rangierte der TuS Erndtebrück, der eine 3:0-Führung gegen den eingangs erwähnten SV Wacker Obercastrop über die Zeit rettete und einen 3:2-Heimsieg bejubeln durfte. Die SpVgg Horsthausen bleibt auf fünf Punkte dran (3:1 bei der SpVg Hagen 11).