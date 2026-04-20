Hordel erzielt Last-Minute-Ausgleich - Brünninghausen gewinnt erneut

So steigt man auf! Nach dem Last-Minute-Sieg in der Vorwoche erzielte Tabellenführer DJK TuS Hordel dieses Mal den Last-Minute-Ausgleich im Topspiel bei Verfolger SpVgg Horsthausen und wahrte damit den Sechs-Punkte-Vorsprung.
Horsthausen blieb auf Platz 2, da der Holzwickeder SC überraschend bei Schlusslicht FC Brünninghausen mit 0:1 verlor. Auch der DSC Wanne-Eickel konnte nicht gleichziehen und unterlag mit 1:3 dem SV Vestia Disteln. So war der TuS Erndtebrück mit dem 4:1-Heimsieg gegen die SpVg Hagen 11 der große Gewinner des Spieltags und ist wieder mitten im Rennen um die Vizemeisterschaft, die nach aktuellem Stand zu einem Aufstiegsspiel berechtigen wird.
Im Tabellenkeller spitzt sich die Lage weiter zu, nachdem Brünninghausen das zweite Top-Team in Folge geschlagen hat und auf drei Punkte an das rettende Ufer herangerückt ist.
Der SC Westfalia Herne kletterte von Platz 15 auf Platz 12 dank des 2:0-Auswärtssiegs beim RSV Meinerzhagen, der nun Vorletzter ist. Im weiteren Abstiegskrimi trennten sich der SV Wacker Obercastrop und die SSV Buer 1:1-unentschieden. Damit bleibt Obercastrop aufgrund des besseren Torverhältnisses gegenüber Buer "über dem Strich".
"Big Points" holte Concordia Wiemelhausen! Die Bochumer fegten den SC Obersprockhövel mit 5:0 vom Platz und haben sich einen Sechs-Punkte-Vorsprung verschafft.
Last but not least schlug der BSV Schüren im Mittelfeld-Duell den FC Iserlohn mit 2:1.
Die Partien des 24. Spieltags im Überblick:
DSC Wanne-Eickel – SV Vestia Disteln 1:3
DSC Wanne-Eickel: Paul Apel, Yunus Emre Ayaz, Luca Robert, Florian Trachternach, Luca Heiner Pasche, Philipp Dragicevic (71. Felix Marciniak), Gerard Lubkoll, Fatih Gönül, Ozan Simsek (71. Leonardo Jurisic), Xhino Kadiu (82. Marius Speker), Tim Hilligloh - Trainer: Davide Basile - Trainer: Alexander Schlüter
SV Vestia Disteln: Lukas Krekeler, Kevin Gola, Daniel Koseler (84. Alexander Zuk), Luis Barlage, Max Michalak, Aaron Kloth, Mohamedi Mohamedi Assattouti, Justin Gruber (76. Sven Hahnenkamp), Tom Röttger, Louis Pogrzeba (74. Dennis Ben Kurtoglu), Niels Veverka - Spielertrainer: Daniel Koseler
Schiedsrichter: Thomas Emde - Zuschauer: 185
Tore: 0:1 Tom Röttger (33. Foulelfmeter), 1:1 Luca Robert (57.), 1:2 Louis Pogrzeba (63.), 1:3 Niels Veverka (76.)
SpVgg Horsthausen – DJK TuS Hordel 1:1
SpVgg Horsthausen: Benjamin Carpentier, Caspar Biebersdorf, Deniz Ergüzel, Plamen Peychev, Niklas Schröder, David Schroven, Toni Anto Petrovic, Lennard Kurt Isensee, Mahmud Siala, Ali Al Hussein (68. Diyar Dilek), Abid Yanik (84. Güngör Kaya) - Trainer: Marc Gerresheim
DJK TuS Hordel: Sven Möllerke, Marcel Erdelt, David Schürmann (86. Dorian Joel Batbayli), Paul Jona Kalkoff, Patrick Rudolph, Robin Schultze (83. Fynn Broos), David Christian Gatawis, Fynn Albers, Justin Sarpong (96. Ledion Shefketi), Hayate Nishimura (86. Jarno Aboko Bültmann), Philip Agbado (95. Lukas Opiola) - Trainer: Mirko Talaga
Schiedsrichter: Arthur Armes - Zuschauer: 250
Tore: 1:0 David Schroven (71. Foulelfmeter), 1:1 Patrick Rudolph (90.+4)
Rot: Paul Jona Kalkoff (70./DJK TuS Hordel/Notbremse)
BSV Schüren – FC Iserlohn 2:1
BSV Schüren: Muhammed Acil, Jannik Benning (73. Ensar Selmanaj), Dino Dzaferoski, Florian Marth (85. Mert Ergüven), Wilhelm Sassenberg, Marcel Münzel, Tim Kallenbach, Max Maßmann, Philippos Selkos, Kevin Brümmer, Cem-Ali Dogan - spielender Co-Trainer: Philipp Rosenkranz
FC Iserlohn: Torben Simon, Jonas Hollmann, Justin Mitrovic, Eldin Ljesnjanin, Anil Pirincoglu, Abdelaziz Slimi, Maurice Castel Branco (90. Julian Hunecke), Pablo Perez Carriazo (89. Sven Höltke), Leonit Tahiri, Leon Tenkhoff (55. Mamadou Barry), Edin Grosonja (78. Volkan Okumak) - Trainer: Simon Naujoks
Schiedsrichter: Dominic Tillmann - Zuschauer: 80
Tore: 0:1 Edin Grosonja (67.), 1:1 Dino Dzaferoski (78.), 2:1 Marcel Münzel (90.+2)
TuS Erndtebrück – SpVg Hagen 11 4:1
TuS Erndtebrück: Oliver Schnitzler, Marc Uvira, Julian Wienold (90. Haitham El Euch), Shion Ueno, Maurice Dobbener, William Wolzenburg, Simon Mack, Elmin Heric (83. Kaito Nakamura), Clemens Tartan (88. Moritz Klein), Justin Huber (74. Levin Leandro D'Aloia), Lars Schardt (90. Are Wolzenburg) - Trainer: Christian Hartmann - Trainer: Christian Behle
SpVg Hagen 11: Tim Helmdach, Fabio Hengesbach, Mats Frederik Endt-Knauer, Kevin Leifels, Anas Lemrini (88. Danyal Dogan), Tim Bodenröder, Jan Niklas Jacoby (85. Ermin Jukic), Mert Muzak, Gianluca Banno (88. Simon Warkotsch), Daris Smajic (65. Joshua-Troy Klöckner), Ramin Roodbareki Shabani (88. Kacper Pawel Aniolowski) - Trainer: Christoph Pajdzik
Schiedsrichter: Christian Lange - Zuschauer: 80
Tore: 1:0 Shion Ueno (22.), 1:1 Daris Smajic (51.), 2:1 Lars Schardt (68.), 3:1 Simon Mack (80.), 4:1 Levin Leandro D'Aloia (90.)
Concordia Wiemelhausen – SC Obersprockhövel 5:0
Concordia Wiemelhausen: Thorben Schmidt, Burak Yerli, Yannik Kellner (73. Eduardo Hiller), Ben Brekau, Armel-Aurel Nkam, Dennis Gumpert (85. Karam Shalal Kaso Kaso), Felix Eickholt (66. Christopher Schmidt), Collin Weihmann, Alessandro Marino (85. Niklas Scherff), Caleb Godswill Danso, Ibrahim Lahchaychi (77. Max Schwengberg) - Trainer: Marvin Rehder - Trainer: Jürgen Heipertz
SC Obersprockhövel: Paul Achim Zölzer, Luis Monse (55. Tim Wasserloos), Jan-Niklas Budde, Jonas Seitz, Lennart Seitz, Yannik Eversberg, Moritz Schrepping, Nico Jahnke (66. Sidney Rast), Pascal Fabritz, Patrick Adam Dytko (77. Florian Mrosek), Pascal Zippel - Trainer: Sebastian Westerhoff
Schiedsrichter: Alexander Wensing - Zuschauer: 111
Tore: 1:0 Caleb Godswill Danso (39.), 2:0 Burak Yerli (44. Foulelfmeter), 3:0 Ibrahim Lahchaychi (50.), 4:0 Collin Weihmann (76.), 5:0 Armel-Aurel Nkam (86.)
RSV Meinerzhagen – Westfalia Herne 0:2
RSV Meinerzhagen: Mike Wroblewski, Umut Özogul, Jonah Sasse, Jan Germann, Ismail Alushi, Niklas Eckstädt, Richard Dissing, Daniel Barch (87. Erlon Sallauka), Muhammed Akar, Nikolaos Mavroudakis, Jannik Selter - Trainer: Erkan Cihangir
Westfalia Herne: Daniel Dudek, Matej Rajic, Christian Silaj, Inami Tsuzuki (78. Andre Taiki Kinjo), Mahir Kaya, Christo Galagoussis (82. Aleksandar Gjorgjievski), Salih Olgunsoy, Phil Knop, Florian Tonye (95. Edward Tabi), Sahan Elyesa Biyik (89. Damasy Daniel), Simeon Aleksandrov (86. Salimou Soumah) - Trainer: Kamil Bednarski
Schiedsrichter: Nico Kleinegesse - Zuschauer: 250
Tore: 0:1 Sahan Elyesa Biyik (74.), 0:2 Florian Tonye (79.)
FC Brünninghausen – Holzwickeder SC 1:0
FC Brünninghausen: Kerim Senderovic, Melih-Akay Celik (58. Marc Radusch), Branko Vasic (86. Hamza M Rabti), Jonathan Schäfer, Ole Danszczyk, Tomislav Ivancic, Yasin Akman (58. Karim Belhilali), Jongmin Park, Mounir Azzam, Halil Tok (58. Benedict Mbuku), Ousman Diallo (80. Amin Azzofri) - Trainer: Carsten Droll - Co-Trainer: Christoph Litwa
Holzwickeder SC: Felix Hacker, Til Cedric Busemann (46. Michael Vrljic), Jan Nielinger, Michael Kuhfeld, Maurice Majewski, Nils Bartke, Kerem Keskin (61. Samy Smajlovic), Seydi Keskin (61. Nazarii Kovalenko), Wesley Uche David Ojiodu-Ambrose, Lokman Erdogan (69. Efe Bozaci), Leo Mayka (89. Nick Adamski) - Trainer: Kurtulus Öztürk
Schiedsrichter: Martin Pier - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Jongmin Park (61.)
Wacker Obercastrop – SSV Buer 07/28 1:1
Wacker Obercastrop: Jaimy Niclas Wientzek, Florian Gerding, Niklas Malchrowitz, Lukas Steinrötter, Stefan Siepmann, Serhat Can, Leonard Onofaro (55. Efecan Akin), Kevin Meckel, Adrian Wasilewski, Lance Karl Demski (36. Jeremi Hagenau), Elvis Shala (32. Bekem Saglam) - Trainer: Antonio Molina
SSV Buer 07/28: Matthias Kuscha, Leon Schleking, Alper Özgen, Toygar Mutluer, Mattis Gerhard Urbanke (63. Ali Seklawi), Liam Benan Unkel, Florian Weber, Kjetil Thorin Heinsen, Marius Heck (82. Melih Aydin), Muhammed-Ali Karkar (79. Emre Gökkaya), Timur Karagülmez - Trainer: Oktay Güney
Schiedsrichter: Juan Vicente Querol Martinez - Zuschauer: 102
Tore: 0:1 Florian Weber (17.), 1:1 Niklas Malchrowitz (45.)