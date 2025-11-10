Hordel erobert gegen DSC Platz 1 zurück - Hagen 11 gewinnt Kellerduell

Alleine fünf im Spitzenspiel zwischen der DJK TuS Hordel und dem DSC Wanne-Eickel. Die Bochumer fertigten zuhause den Tabellenführer mit 5:0 ab und übernahmen selbst wieder Platz 1. „Wir wussten, dass Wanne ein richtig gutes Umschaltspiel hat und hinter unsere Abwehrkette kommen will. Wir haben im ganzen Spiel nur wenige Tiefenläufe zugelassen. Wanne hat zwar mehr Ballbesitz gehabt, aber wir wussten: Wenn wir bei unserem Plan bleiben, gewinnen wir das Spiel", freute sich Hordels Coach Mirko Talaga.

Punktgleich mit Hordel rangiert der Holzwickeder SC, der sich gegen den SC Obersprockhövel keine Blöße gab (3:1). Beim HSC endete eine Serie von 593 Ligaminuten ohne Gegentor. Ein Fakt, "über den die Mannschaft stinksauer war", wie HSC-Coach Kurtulus Öztürk berichtete: "Es zeigt wie ehrgeizig die Mannschaft ist."

Auch der TuS Erndtebrück bleibt in der Spitzengruppe nach dem 2:1-Auswärtssieg nach Rückstand bei der Concordia Wiemelhausen. „Wir waren mit Sicherheit nicht die schlechtere Mannschaft und gehen dennoch als Verlierer vom Feld. Dennoch: Hut ab vor dieser Mannschaftsleistung. Der Unterschied zwischen uns und Erndtebrück war einzig, dass die Gäste einfach abgezockter waren", haderte Wiemelhausens Coach Jürgen Heipertz nach der verspielten Führung.

Dagegen verloren die SpVgg Horsthausen (3:3 gegen den SV Vestia Disteln) und der BSV Schüren (3:3 gegen den SC Westfalia Herne) etwas an Boden. Horsthausen kassierte nach zweimaliger Führung den Last-Minute-Ausgleich. Schüren rettete nach 1:3-Rückstand zumindest noch einen Heimzähler.