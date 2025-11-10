Hordel erobert gegen DSC Platz 1 zurück - Hagen 11 gewinnt Kellerduell

Alleine fünf im Spitzenspiel zwischen der DJK TuS Hordel und dem DSC Wanne-Eickel. Die Bochumer fertigten zuhause den Tabellenführer mit 5:0 ab und übernahmen selbst wieder Platz 1. „Wir wussten, dass Wanne ein richtig gutes Umschaltspiel hat und hinter unsere Abwehrkette kommen will. Wir haben im ganzen Spiel nur wenige Tiefenläufe zugelassen. Wanne hat zwar mehr Ballbesitz gehabt, aber wir wussten: Wenn wir bei unserem Plan bleiben, gewinnen wir das Spiel", freute sich Hordels Coach Mirko Talaga.
Punktgleich mit Hordel rangiert der Holzwickeder SC, der sich gegen den SC Obersprockhövel keine Blöße gab (3:1). Beim HSC endete eine Serie von 593 Ligaminuten ohne Gegentor. Ein Fakt, "über den die Mannschaft stinksauer war", wie HSC-Coach Kurtulus Öztürk berichtete: "Es zeigt wie ehrgeizig die Mannschaft ist."
Auch der TuS Erndtebrück bleibt in der Spitzengruppe nach dem 2:1-Auswärtssieg nach Rückstand bei der Concordia Wiemelhausen. „Wir waren mit Sicherheit nicht die schlechtere Mannschaft und gehen dennoch als Verlierer vom Feld. Dennoch: Hut ab vor dieser Mannschaftsleistung. Der Unterschied zwischen uns und Erndtebrück war einzig, dass die Gäste einfach abgezockter waren", haderte Wiemelhausens Coach Jürgen Heipertz nach der verspielten Führung.
Dagegen verloren die SpVgg Horsthausen (3:3 gegen den SV Vestia Disteln) und der BSV Schüren (3:3 gegen den SC Westfalia Herne) etwas an Boden. Horsthausen kassierte nach zweimaliger Führung den Last-Minute-Ausgleich. Schüren rettete nach 1:3-Rückstand zumindest noch einen Heimzähler.
Am Tabellenende schenkte die SpVg Hagen 11 dem FC Brünninghausen vier Tore ein und ließ die Rote Laterne damit bei den Dortmundern (4:1), da auch der SV Wacker Obercastrop und die SSV Buer siegreich waren. In Unterzahl brachte der Ex-Großkreutz-Club die 2:0-Führung in den letzten 20 Minuten über die Zeit und gewann mit 2:1 gegen den RSV Meinerzhagen. Der Gelsenkirchener Aufsteiger schlug auswärts deutlich den FC Iserlohn mit 4:1, zwei Tore fielen in der Schlussphase in Überzahl.
Hagens Coach Christoph Pajdzik bilanzierte: „Es war eine dominante Partie von uns. Die Jungs müssen das Gefühl bekommen, dass sie in dieser Liga bestehen können. Wenn wir so leidenschaftlich verteidigen wie heute, ist immer was drin.“
Die Partien des 14. Spieltags im Überblick:
Concordia Wiemelhausen – TuS Erndtebrück 1:2
Concordia Wiemelhausen: Christopher Schmidt (48. Niklas Scherff), Sebastian Schmerbeck (84. Luca Jeworrek), Marc Andre Gotzeina, Patrick Sacher (74. Leon Franke), Nikolas Wiebel (62. Alessandro Marino) - Trainer: Marvin Rehder - Trainer: Jürgen Heipertz
TuS Erndtebrück: Oliver Schnitzler, Julian Wienold, Shion Ueno, Maurice Dobbener, Mirkan Kasikci, Tobias Filipzik (72. Tobias Hombach), Kevin Krumm (86. Haitham El Euch), Marius Burkert, Till Walter (46. Elmin Heric), Clemens Tartan (92. Endrit Curri), Lars Schardt (90. Moritz Klein) - Trainer: Christian Hartmann - Trainer: Christian Behle
Schiedsrichter: Patrick Lepperhoff - Zuschauer: 114
Tore: 1:0 Marc Andre Gotzeina (55.), 1:1 Elmin Heric (62.), 1:2 Clemens Tartan (74.)
FC Iserlohn – SSV Buer 1:4
FC Iserlohn: Torben Simon, Julian Hunecke (85. Leon Tenkhoff), Jonas Hollmann, Samuel-Alain Abane, Tius Hugo Brenke (72. Oktay Avci), Sven Höltke, Anil Pirincoglu (46. Pablo Perez Carriazo), Abdelaziz Slimi, Yllnor Tahiri (72. Luc Ekokole), Leonit Tahiri, Edin Grosonja (85. Eldin Ljesnjanin) - Trainer: Simon Naujoks
SSV Buer: Matthias Kuscha, Alper Özgen, Liam Benan Unkel (74. Maurice-Joel Weißbohn), Florian Weber, Emre Gökkaya (76. Bartosz Piotr Odolinski), Kjetil Thorin Heinsen, Toygar Mutluer, Max Fleer (70. Kjetil Thorin Heinsen), Mattis Gerhard Urbanke (65. Cenk Mustafa Güney), Tarkan Yerek, Marius Heck (83. Kadir Mutluer) - Trainer: Oktay Güney
Schiedsrichter: Dennis Joseph (Schwerte) - Zuschauer: 60
Tore: 1:0 Sven Höltke (28.), 1:1 Marius Heck (31.), 1:2 Florian Weber (49.), 1:3 Kjetil Thorin Heinsen (84.), 1:4 Cenk Mustafa Güney (90.)
Rot: Sven Höltke (79./FC Iserlohn/)
Holzwickeder SC – SC Obersprockhövel 3:1
Holzwickeder SC: Felix Hacker, Michael Kuhfeld, Michael Vrljic, Maurice Majewski (91. Efe Bozaci), Nils Bartke, Kerem Keskin, Seydi Keskin (66. Leo Mayka), Luis Weiß (80. Maximilian Wolff), Nazarii Kovalenko, Lokman Erdogan (77. Nick Adamski), Maurice Modrzik (91. Samy Smajlovic) - Trainer: Kurtulus Öztürk
SC Obersprockhövel: Paul Achim Zölzer, Luis Monse, Yannik Eversberg (76. Lennart Seitz), Lars-Noah Szewczyk (65. Nico Jahnke), Moritz Schrepping, Pascal Fabritz (60. Sidney Rast), Patrick Adam Dytko, Tim Dudda, Mick Steffens, Pascal Zippel, Mateo Ivancic - Trainer: Michael Wurst
Schiedsrichter: Andreas Braun - Zuschauer: 109
Tore: 1:0 Michael Kuhfeld (15.), 2:0 Maurice Modrzik (41.), 2:1 Moritz Schrepping (81.), 3:1 Michael Vrljic (90.)
SpVgg Horsthausen – Vestia Disteln 3:3
SpVgg Horsthausen: Benjamin Carpentier, Deniz Ergüzel, Plamen Peychev, Diyar Dilek, Jan Lucas Wilczynski (66. Niklas Schröder), David Schroven, Toni Anto Petrovic, Lennard Kurt Isensee (46. Michael Lier), Mahmud Siala, Güngör Kaya (90. Marvin Rathmann), Marvin Schuster (46. Ali Al Hussein) - Trainer: Marc Lutz Gerresheim
Vestia Disteln: Jonas Weeke, Kevin Gola, Max Michalak, Aaron Kloth (49. Kevin Marc Kenzlers), Mohamedi Mohamedi Assattouti, Sven Hahnenkamp, Justin Gruber (80. Philipp Müller), Alexander Zuk, Tom Röttger, Dennis Ben Kurtoglu, Louis Pogrzeba - Spielertrainer: Daniel Koseler
Schiedsrichter: Simon Knappe - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Tom Röttger (21.), 1:1 Deniz Ergüzel (44.), 2:1 Ali Al Hussein (46.), 2:2 Louis Pogrzeba (50.), 3:2 Güngör Kaya (70.), 3:3 Louis Pogrzeba (90.+1)
BSV Schüren – Westfalia Herne 3:3
BSV Schüren: Muhammed Acil, Philipp Rosenkranz (69. Tim Kallenbach), Jannik Marth, Ensar Selmanaj, Florian Marth (69. Chris Matuszak), Lukas Homann, Wilhelm Sassenberg (59. Andreas Lüder), Marcel Münzel, Max Maßmann (85. Gilmar Veigas Mendes), Mert Ergüven (82. Dino Dzaferoski), Arif Et - Trainer: Sascha Rammel
Westfalia Herne: Daniel Dudek, Jeron Al-Hazaimeh, Henrik Dier, Matej Rajic (38. Moritz Brüggemann), Felix Gunnar Sauer (82. Christo Galagoussis), Christian Silaj, Mahir Kaya (77. Andrii Dobrovolskyi), Damasy Daniel, Eghosa Osawe, Phil Knop (89. Ejmen Omercic), Florian Tonye (87. Sahan Elyesa Biyik)
Schiedsrichter: Giuseppe Mele - Zuschauer: 91
Tore: 1:0 Mert Ergüven (35.), 1:1 Felix Gunnar Sauer (39.), 1:2 Jeron Al-Hazaimeh (44.), 1:3 Mahir Kaya (70.), 2:3 Marcel Münzel (74.), 3:3 Marcel Münzel (90.)
DJK TuS Hordel – DSC Wanne-Eickel 5:0
DJK TuS Hordel: Kota Ichijo, Marcel Erdelt, David Schürmann, Paul Jona Kalkoff (89. Cedric Elias Linder), Patrick Rudolph (87. Niklas Felix Böhm), Robin Schultze (65. Ledion Shefketi), Oguzhan Can (77. Dorian Joel Batbayli), David Christian Gatawis, Jonas Kordt, Justin Sarpong (84. Luis Bennet Berghaus), Philip Agbado - Trainer: Mirko Talaga
DSC Wanne-Eickel: Paul Apel, Yunus Emre Ayaz, Lukas Kubiak (68. Luca Robert), Florian Trachternach, Luca Heiner Pasche, Felix Marciniak (60. Marius Speker), Lucas Kretschmer (60. Leonardo Jurisic), Justin Lubkoll (83. Malik Abid-Eddine), Ozan Simsek, Xhino Kadiu (86. Nils Buchwalder), Tim Hilligloh - Trainer: Davide Basile - Trainer: Alexander Schlüter
Schiedsrichter: Thorsten Milde - Zuschauer: 350
Tore: 1:0 Justin Sarpong (31.), 2:0 Robin Schultze (38.), 3:0 David Schürmann (51.), 4:0 Ledion Shefketi (85. Foulelfmeter), 5:0 Niklas Felix Böhm (90.+3)
Rot: Paul Apel (83./DSC Wanne-Eickel/)
FC Brünninghausen – SpVg Hagen 11 1:4
FC Brünninghausen: Kerim Senderovic, Edin Dervisevic (69. Vincent Holthaus), Marc Radusch, Jonathan Schäfer, Hakan Safa Tüysüz, Benedict Mbuku (69. Karim Belhilali), Mounir Azzam, Tomislav Ivancic, Jongmin Park, Hamza M Rabti, Ousman Diallo (82. Biyan El-Bader) - Trainer: Carsten Droll
SpVg Hagen 11: Tim Helmdach, Fabio Hengesbach, Kevin Leifels, Anas Lemrini, Joelle Cavit Tomczak (87. Kacper Pawel Aniolowski), Tim Bodenröder, Mert Muzak (86. Simon Warkotsch), Gianluca Banno (65. Joshua-Troy Klöckner), Rodi Mohammad (78. Danyal Dogan), Maximilian Morawietz, Ermin Jukic (69. Daris Smajic) - Trainer: Christoph Pajdzik
Schiedsrichter: Simon Real - Zuschauer: 70
Tore: 0:1 Joelle Cavit Tomczak (12.), 0:2 Tim Bodenröder (30.), 0:3 Joelle Cavit Tomczak (65.), 0:4 Fabio Hengesbach (73.), 1:4 Mounir Azzam (75.)
Wacker Obercastrop – RSV Meinerzhagen 2:1
Wacker Obercastrop: Jaimy Niclas Wientzek, Mick Nabrotzki, Lukas Steinrötter, Efecan Akin, Leonard Onofaro (90. Maxim Wentland), Kevin Meckel, Adrian Wasilewski (76. Serhat Can), Luca Erdelkamp (46. Niklas Malchrowitz), Emirhan Akinci (85. Jeremi Hagenau), Lance Karl Demski, Bekem Saglam - Trainer: Antonio Molina
RSV Meinerzhagen: Arda Polat, Simon Weber, Umut Özogul, Max Kolberg (74. Jonah Sasse), Steven Sordi, Jan Germann, Ismail Alushi (76. Erlon Sallauka), Niklas Eckstädt, Daniel Barch, Muhammed Akar (61. Nikolaos Mavroudakis), Jannik Selter - Trainer: Nils Langwald
Schiedsrichter: Martin Pier - Zuschauer: 97
Tore: 1:0 Adrian Wasilewski (49.), 2:0 Adrian Wasilewski (70.), 2:1 Nikolaos Mavroudakis (81.)
Gelb-Rot: Bekem Saglam (72./Wacker Obercastrop/)