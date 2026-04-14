Hordel, Erndtebrück, Holzwickede und Hagen 11 feiern Last-Minute-Siege

Hordel (in Grün) machte einen großen Schritt Richtung Oberliga, Brünninghausen (in Blau) schöpft wieder Hoffnung auf den Klassenerhalt (Archivfoto). – Foto: Harald Szczygiol

Spitzenreiter DJK TuS Hordel kann sich erstmals auf sechs Punkte absetzen. Bereits am Samstagabend feierten die Bochumer einen Last-Minute-Sieg gegen den SC Westfalia Herne, als ab der 80. Spielminute ein 0:2-Rückstand noch gedreht wurde. „Das war der Wahnsinn, ein geiles Spiel. Meine Mannschaft hat eine super starke Leistung gezeigt und nie die Nerven verloren. Vor knapp 500 Zuschauern, die alle unter dem Tribünendach standen, zu spielen, das war schon echt cool", freute sich Hordels Coach Mirko Talaga in der Lokalpresse "WAZ". Die Westfalia verbleibt nach der vierten Niederlage im fünften Spiel auf dem vorletzten Tabellenplatz.

Hordels erster Verfolger SpVgg Horsthausen patzte ausgerechnet überraschend beim bis dato vermeintlich abgeschlagenen Schlusslicht FC Brünninghausen. Die Dortmunder feierten einen furiosen 5:2-Auswärtssieg und schöpfen bei nun fünf Punkten Rückstand auf das rettende Ufer wieder Hoffnung.

Auch der DSC Wanne-Eickel fiel nach der 0:3-Pleite beim SC Obersprockhövel zurück und wurde vom Holzwickeder SC überflügelt, der das wichtige Heimspiel gegen den Sechstsplatzierten BSV Schüren in der Nachspielzeit mit 2:1 für sich entschied.

Der TuS Erndtebrück ist nach dem 3:2-Sieg beim SV Vestia Disteln wieder im Rennen um die Vizemeisterschaft. Obwohl Disteln in der 84. Spielminute in Führung ging, konnten die Wittgensteiner die Partie noch drehen.

Derzeit läuft alles auf ein Aufstiegsspiel der Westfalenliga-Vizemeister hinaus, da nur eine westfälische Regionalliga-Mannschaft nach aktuellem Stand in die Oberliga absteigen würde.