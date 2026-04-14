Hordel (in Grün) machte einen großen Schritt Richtung Oberliga, Brünninghausen (in Blau) schöpft wieder Hoffnung auf den Klassenerhalt (Archivfoto). – Foto: Harald Szczygiol
Hordel, Erndtebrück, Holzwickede und Hagen 11 feiern Last-Minute-Siege
Vielfach fiel die Entscheidung am 23. Spieltag der Westfalenliga Staffel 2 in der Nachspielzeit.
von red · Heute, 08:20 Uhr · 0 Leser
Spitzenreiter DJK TuS Hordel kann sich erstmals auf sechs Punkte absetzen. Bereits am Samstagabend feierten die Bochumer einen Last-Minute-Sieg gegen den SC Westfalia Herne, als ab der 80. Spielminute ein 0:2-Rückstand noch gedreht wurde. „Das war der Wahnsinn, ein geiles Spiel. Meine Mannschaft hat eine super starke Leistung gezeigt und nie die Nerven verloren. Vor knapp 500 Zuschauern, die alle unter dem Tribünendach standen, zu spielen, das war schon echt cool", freute sich Hordels Coach Mirko Talaga in der Lokalpresse "WAZ". Die Westfalia verbleibt nach der vierten Niederlage im fünften Spiel auf dem vorletzten Tabellenplatz.
Hordels erster Verfolger SpVgg Horsthausen patzte ausgerechnet überraschend beim bis dato vermeintlich abgeschlagenen Schlusslicht FC Brünninghausen. Die Dortmunder feierten einen furiosen 5:2-Auswärtssieg und schöpfen bei nun fünf Punkten Rückstand auf das rettende Ufer wieder Hoffnung.
Auch der DSC Wanne-Eickel fiel nach der 0:3-Pleite beim SC Obersprockhövel zurück und wurde vom Holzwickeder SC überflügelt, der das wichtige Heimspiel gegen den Sechstsplatzierten BSV Schüren in der Nachspielzeit mit 2:1 für sich entschied.
Der TuS Erndtebrück ist nach dem 3:2-Sieg beim SV Vestia Disteln wieder im Rennen um die Vizemeisterschaft. Obwohl Disteln in der 84. Spielminute in Führung ging, konnten die Wittgensteiner die Partie noch drehen.
Derzeit läuft alles auf ein Aufstiegsspiel der Westfalenliga-Vizemeister hinaus, da nur eine westfälische Regionalliga-Mannschaft nach aktuellem Stand in die Oberliga absteigen würde.
Im Tabellenkeller landeten die SpVg Hagen 11 (4:3 gegen den RSV Meinerzhagen) und Concordia Wiemelhausen (4:2 bei der SSV Buer) "Big Points" in direkten Duellen. Hagen verspielte zunächst eine 2:0- und 3:2-Führung in Überzahl und traf in der Nachspielzeit doch noch zum Heimsieg. In Buer trat Coach Oktay Güney nach der Heimniederlage zurück.
Der SV Wacker Obercastrop schob sich dank des torlosen Remis beim FC Iserlohn wieder "über den Strich".
Der 23. Spieltag im Überblick:
DJK TuS Hordel – Westfalia Herne 3:2
DJK TuS Hordel: Sven Möllerke, Marcel Erdelt, David Schürmann, Paul Jona Kalkoff, Patrick Rudolph, David Christian Gatawis (68. Dorian Joel Batbayli), Fynn Albers, Justin Sarpong (97. Jonas Kordt), Hayate Nishimura (64. Robin Schultze), Jarno Aboko Bültmann (46. Fynn Broos), Philip Agbado - Trainer: Mirko Talaga
Westfalia Herne: Daniel Dudek, Moritz Brüggemann (76. Damasy Daniel), Stefan Andric (37. Matej Rajic), Christian Silaj, Christo Galagoussis, Dogus Demircan (57. Ejmen Omercic), Salih Olgunsoy, Phil Knop, Florian Tonye (89. Salimou Soumah), Sahan Elyesa Biyik (93. Aleksandar Gjorgjievski), Simeon Aleksandrov - Trainer: Kamil Bednarski
Schiedsrichter: Kevin Oschinski - Zuschauer: 378
Tore: 0:1 Paul Jona Kalkoff (40. Eigentor), 0:2 Florian Tonye (45.+3), 1:2 David Schürmann (80.), 2:2 Fynn Albers (82.), 3:2 Justin Sarpong (90.+5)
Gelb-Rot: Moritz Brüggemann (92./Westfalia Herne/Gelb-Rot auf der Bank)
SpVg Hagen 11 – RSV Meinerzhagen 4:3
SpVg Hagen 11: Tim Helmdach, Cagatay Demirtas (58. Simon Warkotsch), Fabio Hengesbach, Mats Frederik Endt-Knauer, Kevin Leifels, Joelle Cavit Tomczak (93. Kacper Pawel Aniolowski), Tim Bodenröder, Jan Niklas Jacoby (49. Ramin Roodbareki Shabani), Gianluca Banno, Daris Smajic, Joshua-Troy Klöckner (58. Anas Lemrini) - Trainer: Christoph Pajdzik
RSV Meinerzhagen: Mike Wroblewski, Umut Özogul, Max Kolberg, Jan Germann (85. Jason Klundt), Ismail Alushi, Niklas Eckstädt, Richard Dissing, Daniel Barch, Muhammed Akar (73. Tayfun Ermis), Nikolaos Mavroudakis (92. Kevin Oleschuk), Jannik Selter (80. Adrian Islami) - Trainer: Serkan Kabasakal - Trainer: Adil Güler
Schiedsrichter: Andreas Braun - Zuschauer: 222
Tore: 1:0 Jan Niklas Jacoby (1.), 2:0 Joelle Cavit Tomczak (8.), 2:1 Niklas Eckstädt (49.), 2:2 Muhammed Akar (57.), 3:2 Joelle Cavit Tomczak (72.), 3:3 Niklas Eckstädt (81.), 4:3 Anas Lemrini (90.+4)
Gelb-Rot: Max Kolberg (42./RSV Meinerzhagen/)
SpVgg Horsthausen – FC Brünninghausen 2:5
SpVgg Horsthausen: Benjamin Carpentier, Caspar Biebersdorf, Deniz Ergüzel, Plamen Peychev (82. Marvin Rupieper), Diyar Dilek (46. Lennard Kurt Isensee), Jan Lucas Wilczynski (82. Cedric Groß), Niklas Schröder, Michael Borin (geb. Lier) (46. Ali Al Hussein), Mahmud Siala, Güngör Kaya, Stefan Oerterer (63. Halil Celik) - Trainer: Marc Gerresheim
FC Brünninghausen: Kerim Senderovic, Branko Vasic (81. Marc Radusch), Jonathan Schäfer, Hakan Safa Tüysüz (66. Melih-Akay Celik), Ole Danszczyk, Tomislav Ivancic, Yasin Akman (68. Benedict Mbuku), Jongmin Park, Mounir Azzam, Halil Tok (59. Karim Belhilali), Ousman Diallo (81. Hamza M Rabti) - Trainer: Carsten Droll
Schiedsrichter: Thorsten Kleiböhmer - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Yasin Akman (55.), 0:2 Ousman Diallo (58.), 1:2 Mahmud Siala (64.), 1:3 Tomislav Ivancic (74.), 1:4 Tomislav Ivancic (78.), 1:5 Ousman Diallo (80.), 2:5 Güngör Kaya (85.)
Holzwickeder SC – BSV Schüren 2:1
Holzwickeder SC: Felix Hacker, Jan Nielinger (67. Til Cedric Busemann), Michael Kuhfeld, Michael Vrljic (58. Kerem Keskin) (90. Nick Adamski), Maurice Majewski, Nils Bartke, Seydi Keskin, Luis Weiß, Nazarii Kovalenko, Lokman Erdogan, Leo Mayka (90. Samy Smajlovic) - Trainer: Kurtulus Öztürk
BSV Schüren: Muhammed Acil, Dino Dzaferoski, Jannik Marth, Florian Marth (88. Jannik Benning), Wilhelm Sassenberg, Marcel Münzel, Tim Kallenbach, Max Maßmann, Philippos Selkos (59. Mert Ergüven), Kevin Brümmer (71. Murat Keskinkilic), Cem-Ali Dogan - spielender Co-Trainer: Philipp Rosenkranz
Schiedsrichter: Đurica Džijan (Lippstadt) - Zuschauer: 142
Tore: 1:0 Luis Weiß (14.), 1:1 Marcel Münzel (41. Foulelfmeter), 2:1 Luis Weiß (90.+5)
Rot: Murat Keskinkilic (90./BSV Schüren/Foulspiel)
FC Iserlohn – Wacker Obercastrop 0:0
FC Iserlohn: Torben Simon, Julian Hunecke, Jonas Hollmann, Justin Mitrovic, Eldin Ljesnjanin, Anil Pirincoglu, Abdelaziz Slimi, Maurice Castel Branco, Pablo Perez Carriazo, Robin Korpp (72. Leon Tenkhoff), Leonit Tahiri - Trainer: Simon Naujoks
Wacker Obercastrop: Jaimy Niclas Wientzek, Florian Gerding, Niklas Malchrowitz (75. Mick Nabrotzki), Lukas Steinrötter, Stefan Siepmann, Kamil Nugajev, Serhat Can, Leonard Onofaro (68. Efecan Akin), Kevin Meckel, Adrian Wasilewski, Lance Karl Demski (80. Jeremi Hagenau) - Trainer: Antonio Molina
Schiedsrichter: Nikolai Mester - Zuschauer: 100
Tore: keine Tore
SC Obersprockhövel – DSC Wanne-Eickel 3:0
SC Obersprockhövel: Paul Achim Zölzer, Jan-Niklas Budde, Lennart Seitz, Yannik Eversberg, Lars-Noah Szewczyk, Moritz Schrepping (88. Florian Mrosek), Nico Jahnke (67. Jonas Seitz), Pascal Fabritz, Patrick Adam Dytko (67. Sidney Rast), Mick Steffens (73. Tim Dudda), Pascal Zippel (87. Julius Phil Rabes) - Trainer: Sebastian Westerhoff
DSC Wanne-Eickel: Paul Apel, Nils Buchwalder (73. Marius Speker), Florian Trachternach, Luca Heiner Pasche (67. Marco Kampmann), Philipp Dragicevic (67. Felix Marciniak), Gerard Lubkoll, Justin Lubkoll, Fatih Gönül, Ozan Simsek, Xhino Kadiu, Tim Hilligloh - Trainer: Davide Basile - Trainer: Alexander Schlüter
Schiedsrichter: Simon Knappe - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Moritz Schrepping (23.), 2:0 Nico Jahnke (25.), 3:0 Pascal Zippel (78.)
SV Vestia Disteln – TuS Erndtebrück 2:3
SV Vestia Disteln: Lukas Krekeler, Kevin Gola, Daniel Koseler, Aaron Kloth (80. Max Michalak), Mohamedi Mohamedi Assattouti, Sven Hahnenkamp (85. Alexander Zuk), Justin Gruber, Tom Röttger, Dennis Ben Kurtoglu, Louis Pogrzeba, Niels Veverka - Spielertrainer: Daniel Koseler
TuS Erndtebrück: Oliver Schnitzler, Julian Wienold, Shion Ueno, Mirkan Kasikci, Tobias Filipzik (75. Marc Uvira), William Wolzenburg, Simon Mack (80. Maurice Dobbener), Elmin Heric, Clemens Tartan (85. Moritz Klein), Justin Huber (75. Kaito Nakamura), Lars Schardt (85. Are Wolzenburg) - Trainer: Christian Hartmann - Trainer: Christian Behle
Schiedsrichter: Mehmet Ercan - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Elmin Heric (22.), 1:1 Aaron Kloth (63.), 2:1 Niels Veverka (84.), 2:2 Shion Ueno (85.), 2:3 Elmin Heric (90.+3)
SSV Buer 07/28 – Concordia Wiemelhausen 2:4
SSV Buer 07/28: Matthias Kuscha, Alper Özgen, Toygar Mutluer (64. Leon Schleking), Liam Benan Unkel (64. Emre Gökkaya), Ali Seklawi, Florian Weber, Kjetil Thorin Heinsen, Cenk Mustafa Güney, Marius Heck (76. Turgay Altuntas), Tarkan Yerek (70. Muhammed-Ali Karkar), Timur Karagülmez - Trainer: Oktay Güney
Concordia Wiemelhausen: Thorben Schmidt, Burak Yerli, Yannik Kellner (89. Karam Shalal Kaso Kaso), Ben Brekau, Armel-Aurel Nkam (94. Niklas Scherff), Dennis Gumpert (93. Christopher Schmidt), Felix Eickholt, Collin Weihmann, Alessandro Marino, Caleb Godswill Danso (46. Eduardo Hiller), Ibrahim Lahchaychi (92. Luca Hauswerth) - Trainer: Marvin Rehder - Trainer: Jürgen Heipertz
Schiedsrichter: Thomas Endberg (Essen) - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Ibrahim Lahchaychi (2.), 0:2 Alessandro Marino (3.), 1:2 Cenk Mustafa Güney (29.), 1:3 Yannik Kellner (32.), 2:3 Ali Seklawi (43.), 2:4 Liam Benan Unkel (64. Eigentor)