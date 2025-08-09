Hordel deklassiert Wiemelhausen - DSC überrascht Obercastrop

Am Freitagabend verlor der als Meisterschaftsfavorit gehandelte SV Wacker Obercastrop vor 300 Zuschauern gegen den DSC Wanne-Eickel mit 2:3. Nach einem frühen Rückstand schienen die Gastgeber Mitte der zweiten Halbzeit auf Kurs zu kommen und drehten die Partie. Doch der Herner Fußball-Kreis-Nachbar schlug im Derby zurück und konnte sich am Ende sogar leisten, einen Foulelfmeter nicht zu verwerten.
„Wir haben die zweite Halbzeit ein bisschen verschlafen, dann aber Qualität bewiesen. Gerade für neutrale Zuschauer war das ein Spiel auf gutem Westfalenliga-Niveau. Es hat mega viel Spaß gemacht: Freitagabend, Flutlicht, Mega-Stimmung von außen von beiden Bänken - das war der perfekte Auftakt", sagte DSC-Coach Alexander Schlüter gegenüber der Lokalpresse "WAZ". Wacker-Trainer Jimmy Thimm zeigte sich gegenüber der Lokalpresse "Ruhr Nachrichten" selbstkritisch: „Das hat sich in den letzten Wochen schon angedeutet. Wir nutzen unsere Chancen nicht und kassieren zu viele Gegentore. Cedric nehme ich da raus - er halt uns mit dem Elfmeter im Spiel. In der ersten Halbzeit waren wir zu unsauber im Passspiel, kamen dann besser aus der Pause, reißen uns aber durch zu einfache Fehler die Leistungssteigerung wieder ein. So verlieren wir das erste Spiel. Das war vermeidbar."
Am Samstag legte Aufsteiger DJK TuS Hordel vor 385 Zuschauern wie die Feuerwehr los. Oberliga-Absteiger Concordia Wiemelhausen wurde nach einem frühen Rückstand im Bochumer Derby mit 6:1 vom Platz geschossen. Sechs verschiedene Akteure trugen sich in die Torschützenliste ein, darunter zwei Joker, so dass auch die Bank ihre Qualität bewies. Hordel ist offensichtlich gekommen, um zu bleiben. Schon von 2010 bis 2023 gehörte die DJK der sechsthöchsten Spielklasse an.
Hordels Coach Mirko Talaga äußerte in der Lokalpresse "WAZ" trotz des hohen Sieges überwiegend Kritik, da die meisten Tore eher ungewöhnlich als schön herausgespielt zustande gekommen waren: "Das war überhaupt nicht die Art, die wir Fußball spielen wollen. Wir waren über die ganze Spielzeit nicht zielstrebig genug. Ich will aber nicht nur meckern, sonst denkt ihr, ich sei nicht mehr zurechnungsfähig. Wir wollen aber auch nach Siegen analysieren, was nicht gut war, und es war nicht alles gut.“
Westfalenliga 2, 1. Spieltag:
DJK TuS Hordel – Concordia Wiemelhausen 6:1
DJK TuS Hordel: Kota Ichijo, Marcel Erdelt, Maurice Post (70. David Schürmann), Paul Jona Kalkoff, Patrick Rudolph (65. Hayate Nishimura), Robin Schultze, Oguzhan Can, Jonas Kordt (41. Luis Bennet Berghaus), Jarno Aboko Bültmann (58. Dorian Joel Batbayli), Philip Agbado (76. Adem Semih Ünal), David Christian Gatawis - Trainer: Mirko Talaga
Concordia Wiemelhausen: Henning Feldmann, Yannik Kellner, Ben Brekau, Daniel Boakye Ansah (46. Nicolas Hoffmann), Dennis Gumpert, Leon Franke (63. Michel Post), Felix Eickholt, Collin Weihmann, Marc Andre Gotzeina (76. Dario Habelok), Alessandro Marino (76. Johannes Stang), Tim Wasserloos (46. Niklas Scherff) - Trainer: Marvin Rehder - Trainer: Jürgen Heipertz
Schiedsrichter: Niklas Skora - Zuschauer: 385
Tore: 0:1 Leon Franke (12.), 1:1 Patrick Rudolph (16.), 2:1 Jarno Aboko Bültmann (32.), 3:1 Philip Agbado (40.), 4:1 Robin Schultze (53. Foulelfmeter), 5:1 Luis Bennet Berghaus (60.), 6:1 Dorian Joel Batbayli (90.+3)
Wacker Obercastrop – DSC Wanne-Eickel 2:3
Wacker Obercastrop: Cedric Conner Golbig, Florian Gerding, Mick Nabrotzki (83. Jeremi Hagenau), Lukas Steinrötter, Efecan Akin (77. Kamil Nugajev), Serhat Can (40. Lance Karl Demski), Kevin Großkreutz, Kevin Meckel (88. Nangle Axel Coptie), Luca Erdelkamp, Emirhan Akinci, Elvis Shala - Trainer: Kevin Großkreutz - Trainer: Jimmy Thimm
DSC Wanne-Eickel: Paul Apel, Marco Kampmann (46. Luca Heiner Pasche), Luca Robert (83. Yunus Emre Ayaz), Florian Trachternach, Felix Marciniak (73. Devin Dröge), Lucas Kretschmer, Marcel Klakus, Ozan Simsek (59. Ibrahim Diallo), Xhino Kadiu, Marius Speker (73. Gerard Lubkoll), Tim Hilligloh - Trainer: Davide Basile - Trainer: Alexander Schlüter
Schiedsrichter: Thomas Emde - Zuschauer: 300
Tore: 0:1 Marius Speker (17.), 1:1 Florian Gerding (52. Foulelfmeter), 2:1 Elvis Shala (61.), 2:2 Felix Marciniak (69.), 2:3 Xhino Kadiu (73.)
Bes. Vorkommnis: Tim Hilligloh (DSC Wanne-Eickel) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Cedric Conner Golbig (88.).