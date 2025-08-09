Hordel deklassiert Wiemelhausen - DSC überrascht Obercastrop

Am Freitagabend verlor der als Meisterschaftsfavorit gehandelte SV Wacker Obercastrop vor 300 Zuschauern gegen den DSC Wanne-Eickel mit 2:3. Nach einem frühen Rückstand schienen die Gastgeber Mitte der zweiten Halbzeit auf Kurs zu kommen und drehten die Partie. Doch der Herner Fußball-Kreis-Nachbar schlug im Derby zurück und konnte sich am Ende sogar leisten, einen Foulelfmeter nicht zu verwerten.

„Wir haben die zweite Halbzeit ein bisschen verschlafen, dann aber Qualität bewiesen. Gerade für neutrale Zuschauer war das ein Spiel auf gutem Westfalenliga-Niveau. Es hat mega viel Spaß gemacht: Freitagabend, Flutlicht, Mega-Stimmung von außen von beiden Bänken - das war der perfekte Auftakt", sagte DSC-Coach Alexander Schlüter gegenüber der Lokalpresse "WAZ". Wacker-Trainer Jimmy Thimm zeigte sich gegenüber der Lokalpresse "Ruhr Nachrichten" selbstkritisch: „Das hat sich in den letzten Wochen schon angedeutet. Wir nutzen unsere Chancen nicht und kassieren zu viele Gegentore. Cedric nehme ich da raus - er halt uns mit dem Elfmeter im Spiel. In der ersten Halbzeit waren wir zu unsauber im Passspiel, kamen dann besser aus der Pause, reißen uns aber durch zu einfache Fehler die Leistungssteigerung wieder ein. So verlieren wir das erste Spiel. Das war vermeidbar."

Am Samstag legte Aufsteiger DJK TuS Hordel vor 385 Zuschauern wie die Feuerwehr los. Oberliga-Absteiger Concordia Wiemelhausen wurde nach einem frühen Rückstand im Bochumer Derby mit 6:1 vom Platz geschossen. Sechs verschiedene Akteure trugen sich in die Torschützenliste ein, darunter zwei Joker, so dass auch die Bank ihre Qualität bewies. Hordel ist offensichtlich gekommen, um zu bleiben. Schon von 2010 bis 2023 gehörte die DJK der sechsthöchsten Spielklasse an.

Hordels Coach Mirko Talaga äußerte in der Lokalpresse "WAZ" trotz des hohen Sieges überwiegend Kritik, da die meisten Tore eher ungewöhnlich als schön herausgespielt zustande gekommen waren: "Das war überhaupt nicht die Art, die wir Fußball spielen wollen. Wir waren über die ganze Spielzeit nicht zielstrebig genug. Ich will aber nicht nur meckern, sonst denkt ihr, ich sei nicht mehr zurechnungsfähig. Wir wollen aber auch nach Siegen analysieren, was nicht gut war, und es war nicht alles gut.“