Hordel baut Vorsprung aus - Kellerkinder mehrfach siegreich

Aufsteiger DJK TuS Hordel untermauerte am letzten Spieltag des Fußball-Jahres 2025, dass im kommenden Jahr der Aufstieg in die Oberliga nur über die Bochumer führen wird. Das Derby beim Lokalrivalen Concordia Wiemelhausen, der vor einem halben Jahr immerhin noch zwei Klassen höher als Hordel gespielt hat, wurde souverän mit 3:0 gewonnen. Da die Verfolger allesamt strauchelten, ist der Vorsprung auf fünf Punkte angewachsen.

Der DSC Wanne-Eickel verlor zuhause gegen den SV Wacker Obercastrop mit 0:3, der Holzwickeder SC zog bei der SpVgg Hagen 11 mit 1:2 den Kürzeren und der TuS Erndtebrück kassierte eine 1:3-Heimpleite gegen den BSV Schüren. Profiteur war damit neben Hordel auch die SpVgg Horsthausen, die im Derby den SC Westfalia Herne dank fünf Toren vor der Pause mit 5:1 abschoss.