Hordel baut Vorsprung aus - Kellerkinder mehrfach siegreich

Aufsteiger DJK TuS Hordel untermauerte am letzten Spieltag des Fußball-Jahres 2025, dass im kommenden Jahr der Aufstieg in die Oberliga nur über die Bochumer führen wird. Das Derby beim Lokalrivalen Concordia Wiemelhausen, der vor einem halben Jahr immerhin noch zwei Klassen höher als Hordel gespielt hat, wurde souverän mit 3:0 gewonnen. Da die Verfolger allesamt strauchelten, ist der Vorsprung auf fünf Punkte angewachsen.
Der DSC Wanne-Eickel verlor zuhause gegen den SV Wacker Obercastrop mit 0:3, der Holzwickeder SC zog bei der SpVgg Hagen 11 mit 1:2 den Kürzeren und der TuS Erndtebrück kassierte eine 1:3-Heimpleite gegen den BSV Schüren. Profiteur war damit neben Hordel auch die SpVgg Horsthausen, die im Derby den SC Westfalia Herne dank fünf Toren vor der Pause mit 5:1 abschoss.
Im Abstiegskampf war die SSV Buer der große Verlierer, der das "Sechs-Punkte-Spiel" beim bis dato punktgleichen SC Obersprockhövel nach früher Führung mit 2:3 verlor und die "Rote Laterne" über Weihnachten trägt. Die siegreichen Konkurrenten Obercastrop, Hagen 11 und Brünninghausen zogen vorbei. Der FC Brünninghausen gewann beim formschwachen RSV Meinerzhagen mit 4:1.
Last but not least trafen sich im Mittelfeld der SV Vestia Disteln und der FC Iserlohn. Per Elfer gingen die Gastgeber in Führung, per Last-Minute-Tor glichen die Gäste aus. Beide überwintern im Mittelfeld mit 23 Punkten weit "zwischen Gut und Böse".
Ab Platz 9 beginnt der Abstiegskampf. Herne hat "nur" fünf Punkte Vorsprung auf das punktgleiche Schluss-Trio Hagen 11, Brünninghausen und Buer.
Die Partien des 16. Spieltags im Überblick:
DSC Wanne-Eickel – Wacker Obercastrop 0:3
DSC Wanne-Eickel: Malik Abid-Eddine, Nils Buchwalder, Luca Robert (59. Felix Marciniak), Luca Heiner Pasche, Lucas Kretschmer, Justin Lubkoll, Fatih Gönül (77. Fabian Rokietnicki), Ozan Simsek, Xhino Kadiu (77. Devin Dröge), Marius Speker (46. Gerard Lubkoll), Tim Hilligloh (77. Leonardo Jurisic) - Trainer: Davide Basile - Trainer: Alexander Schlüter
Wacker Obercastrop: Jaimy Niclas Wientzek, Niklas Malchrowitz, Mick Nabrotzki (79. Maxim Wentland), Lukas Steinrötter, Stefan Siepmann (69. Leonard Onofaro), Kamil Nugajev, Serhat Can, Kevin Meckel, Adrian Wasilewski (76. Luca Erdelkamp), Lance Karl Demski (89. Efecan Akin), Jeremi Hagenau (73. Emirhan Akinci) - Trainer: Antonio Molina
Zuschauer: 140
Tore: 0:1 Justin Lubkoll (18. Eigentor), 0:2 Jeremi Hagenau (40.), 0:3 Serhat Can (72.)
Concordia Wiemelhausen – DJK TuS Hordel 0:3
Concordia Wiemelhausen: Thorben Schmidt, Christopher Schmidt, Yannick Severloh, Yannik Kellner (84. Nicolas Hoffmann), Ben Brekau, Niklas Scherff (46. Karam Shalal Kaso Kaso), Dennis Gumpert, Eduardo Hiller (84. Johannes Stang), Collin Weihmann, Marc Andre Gotzeina (66. Nikolas Wiebel), Patrick Sacher (78. Hamdi Kaya) - Trainer: Marvin Rehder - Trainer: Jürgen Heipertz
DJK TuS Hordel: Kota Ichijo, Marcel Erdelt, David Schürmann (87. Ledion Shefketi), Paul Jona Kalkoff, Patrick Rudolph, Robin Schultze (73. Jarno Aboko Bültmann), David Christian Gatawis, Fynn Albers (82. Oguzhan Can), Justin Sarpong, Dorian Joel Batbayli (78. Luis Bennet Berghaus), Philip Agbado (87. Maurice Post) - Trainer: Mirko Talaga
Schiedsrichter: Antonio Ljubas - Zuschauer: 183
Tore: 0:1 Justin Sarpong (10.), 0:2 Justin Sarpong (17.), 0:3 Philip Agbado (77.)
SpVg Hagen 11 – Holzwickeder SC 2:1
SpVg Hagen 11: Tim Helmdach, Fabio Hengesbach, Kevin Leifels, Anas Lemrini, Joelle Cavit Tomczak (86. Jan Niklas Jacoby), Tim Bodenröder (92. Daris Smajic), Mert Muzak, Rodi Mohammad (82. Niklas Fischer), Maximilian Morawietz, Joshua-Troy Klöckner (71. Simon Warkotsch), Ermin Jukic (59. Gianluca Banno) - Trainer: Christoph Pajdzik
Holzwickeder SC: Felix Hacker, Michael Kuhfeld, Michael Vrljic (92. Efe Bozaci), Maurice Majewski (46. Leo Mayka), Nils Bartke, Seydi Keskin (61. Denis Czarnecki), Nick Adamski, Luis Weiß (55. Kerem Keskin), Nazarii Kovalenko, Lokman Erdogan (61. Samy Smajlovic), Maurice Modrzik - Trainer: Kurtulus Öztürk
Schiedsrichter: Simon Knappe - Zuschauer: 103
Tore: 1:0 Ermin Jukic (2.), 2:0 Tim Bodenröder (58.), 2:1 Nazarii Kovalenko (77.)
TuS Erndtebrück – BSV Schüren 1:3
TuS Erndtebrück: Oliver Schnitzler (32. Niklas Pirsljin), Tobias Hombach, Marc Uvira, Julian Wienold (76. Moritz Klein), Shion Ueno, Mirkan Kasikci, Kevin Krumm, Marius Burkert (66. Maurice Dobbener), Elmin Heric, Clemens Tartan, Lars Schardt - spielender Co-Trainer: Oliver Schnitzler - Trainer: Christian Hartmann - Trainer: Christian Behle
BSV Schüren: Maximilian Martin Heinrich Burbaum, Philipp Rosenkranz (78. Mert Ergüven), Jannik Marth, Florian Marth, Lukas Homann, Wilhelm Sassenberg (88. Arif Et), Marcel Münzel (78. Jannik Benning), Tim Kallenbach (63. Chris Matuszak), Max Maßmann, Philippos Selkos (88. Andreas Lüder), Kevin Brümmer - Trainer: Sascha Rammel - spielender Co-Trainer: Philipp Rosenkranz
Schiedsrichter: Janik Stork - Zuschauer: 130
Tore: 0:1 Marcel Münzel (15. Foulelfmeter), 1:1 Lars Schardt (17.), 1:2 Marcel Münzel (45.), 1:3 Wilhelm Sassenberg (47.)
SV Vestia Disteln – FC Iserlohn 1:1
SV Vestia Disteln: Fynn Geßner, Kevin Gola, Max Michalak, Aaron Kloth, Mohamedi Mohamedi Assattouti, Kevin Marc Kenzlers (70. Fabian Lohmeyer), Sven Hahnenkamp (88. Niklas Trakowski), Justin Gruber (85. Alexander Zuk), Tom Röttger, Dennis Ben Kurtoglu (92. Rijad Ibric), Louis Pogrzeba - Spielertrainer: Daniel Koseler
FC Iserlohn: Torben Simon, Julian Hunecke, Jonas Hollmann, Samuel-Alain Abane, Eldin Ljesnjanin, Abdelaziz Slimi, Pablo Perez Carriazo (87. Oktay Avci), Robin Korpp (60. Anil Pirincoglu), Can Bayer (78. Phil Rettig), Leonit Tahiri, Leon Tenkhoff (72. Edin Grosonja) - Trainer: Simon Naujoks
Schiedsrichter: Alexander Wensing - Zuschauer: 55
Tore: 1:0 Tom Röttger (67. Foulelfmeter), 1:1 Jonas Hollmann (90.+3)
RSV Meinerzhagen – FC Brünninghausen 1:4
RSV Meinerzhagen: Arda Polat, Simon Weber, Umut Özogul (65. Kevin Oleschuk), Jonah Sasse, Max Kolberg (89. Denis Maikl Emere), Steven Sordi (55. Justin Schneider), Jan Germann, Ismail Alushi, Niklas Eckstädt, Daniel Barch (55. Muhammed Akar), Jannik Selter (46. Nikolaos Mavroudakis) - Trainer: Nils Langwald
FC Brünninghausen: Kerim Senderovic, Melih-Akay Celik, Marc Radusch, Jonathan Schäfer, Hakan Safa Tüysüz, Benedict Mbuku (54. Ousman Diallo), Mounir Azzam, Tomislav Ivancic, Karim Belhilali (65. Biyan El-Bader), Jongmin Park, Amin Azzofri (63. Hamza M Rabti) - Trainer: Carsten Droll
Schiedsrichter: Pascal Emrich - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Ismail Alushi (2.), 1:1 Amin Azzofri (17.), 1:2 Jongmin Park (32.), 1:3 Hakan Safa Tüysüz (44.), 1:4 Tomislav Ivancic (52.)
SC Obersprockhövel – SSV Buer 3:2
SC Obersprockhövel: Paul Achim Zölzer, Luis Monse, Florian Mrosek, Yannik Eversberg, Lars-Noah Szewczyk, Moritz Schrepping (90. Jonas Filep), Pascal Fabritz, Tim Dudda, Mick Steffens (21. Lennart Seitz), Pascal Zippel (73. Julius Phil Rabes), Sidney Rast (87. Jonas Seitz) - Trainer: Michael Wurst
SSV Buer: Matthias Kuscha, Alper Özgen, Toygar Mutluer, Kadir Mutluer (53. Bartosz Piotr Odolinski), Florian Weber, Emre Gökkaya (53. Muhammed-Ali Karkar), Kjetil Thorin Heinsen, Maurice-Joel Weißbohn (71. Ediz Akcinar), Cenk Mustafa Güney, Marius Heck (81. Ali Seklawi), Tarkan Yerek - Trainer: Oktay Güney
Schiedsrichter: Holger Danielsiek - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Florian Weber (45.), 1:1 Tim Dudda (52.), 2:1 Pascal Fabritz (54.), 3:1 Pascal Zippel (70.), 3:2 Toygar Mutluer (79.)
Rot: Tarkan Yerek (51./SSV Buer/)
Westfalia Herne – SpVgg Horsthausen 1:5
Westfalia Herne: Daniel Dudek, Jeron Al-Hazaimeh, Andrii Dobrovolskyi (22. Matej Rajic), Moritz Brüggemann, Henrik Dier, Christian Silaj, Christo Galagoussis, Damasy Daniel (29. Salih Olgunsoy) (78. Ejmen Omercic), Phil Knop (80. Felix Gunnar Sauer), Florian Tonye, Simeon Aleksandrov - Trainer: Schuan Sardar Sabr
SpVgg Horsthausen: Benjamin Carpentier, Deniz Ergüzel, Plamen Peychev (85. Alhusain Barry), Diyar Dilek, David Schroven, Toni Anto Petrovic (85. Marvin Rathmann), Lennard Kurt Isensee, Michael Lier (80. Stefan Oerterer), Mahmud Siala, Güngör Kaya, Ali Al Hussein (65. Marvin Schuster) - Trainer: Marc Lutz Gerresheim
Schiedsrichter: Noah Bode - Zuschauer: 300
Tore: 0:1 Plamen Peychev (5.), 0:2 Güngör Kaya (19. Foulelfmeter), 0:3 Plamen Peychev (30.), 0:4 Mahmud Siala (33.), 0:5 David Schroven (45. Foulelfmeter), 1:5 Jeron Al-Hazaimeh (76. Foulelfmeter)
Gelb-Rot: Diyar Dilek (64./SpVgg Horsthausen/)