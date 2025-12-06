Horchheim findet Löcher-Nachfolger

Horchheim. Nach vier Jahren wird Trainer Sascha Löcher den Bezirksligisten SV Horchheim zum Rundenende verlassen. Mit Sebastian Schulz haben die Horchheimer seinen Nachfolger schon präsentiert.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.
Der 33 Jahre alte Schulz ist zurzeit spielender Co-Trainer bei den Landesliga-Kickern des SV Gimbsheim. Im zweiten Jahr. „Das in Gimbsheim ist meine erste Trainertätigkeit im Aktivenbereich“, berichtet Schulz. „Horchheim wird meine erste Station als Cheftrainer.“ Vor 15 Jahren hatte er beim SVH erste Erfahrungen als Jugendcoach gesammelt. Als Spieler trug Schulz das Trikot des VfR Wormatia Worms II in der Landesliga Ost („Mit drei, vier Einsätzen“), anschließend war er sieben Jahre für die TSG Pfeddersheim in der Verbands- und Oberliga aktiv, absolvierte knapp 150 Oberliga-Partien, danach acht Jahre für den SV Gimbsheim – jeweils im zentralen Mittelfeld beziehungsweise auf der Außenbahn.
„Horchheim ist mein Heimatverein und die Chance als Cheftrainer in der Bezirksliga reizt mich sehr“, verrät der gebürtige Wormser, der beim SVH ab Juli einsteigt und als Projektleiter der Anpfiff-Trainerschule bei Anpfiff ins Leben arbeitet. „Horchheim kam früh auf mich zu und ich konnte mir den Wechsel auf die Trainerposition gut vorstellen. Man kannte sich ja von früher.“
Auf die Frage, was er für ein Trainertyp sei, muss Sebastian Schulz kurz überlegen. „Eine sehr komplexe Frage. Ich sehe mich als kommunikativen Trainer – mit klarer Vorstellung für die Spielanlage und Anforderungen an die Spieler. Ich will offensiven, inspirierenden Fußball spielen.“ Dabei sei es ihm aber wichtig, „immer die Spieler in den Fokus“ zu stellen: „Das Zwischenmenschliche ist mir sehr wichtig.“
Und was will der 33-Jährige, der mit seiner Ehefrau und der bald neun Monate alten Tochter in Weinsheim wohnt, mit dem SVH erreichen? „Ich begegne dieser neuen Aufgabe mit einer Portion Demut, da es meine erste Station als Trainer ist. Die letzten Jahre unter Sascha Löcher waren sehr erfolgreich – daran anzuknüpfen wäre sportlich sehr gut. Vielleicht ist auch mittelfristig mehr drin als Bezirksliga.“
Was Löcher künftig machen wird, ist ungewiss. „Ich weiß noch nicht, was die Zukunft bringt“, sagt der SVH-Coach. „Aktuell habe ich keine Gespräche mit anderen Vereinen geführt und kann mir vorstellen, erst mal eine Pause zu machen.“