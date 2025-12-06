Horchheim findet Löcher-Nachfolger

Der künftige Horchheimer Trainer Sebastian Schulz (rotes Trikot) in Aktion. Archivfoto: BilderKartell/Christine Dirigo

Horchheim. Nach vier Jahren wird Trainer Sascha Löcher den Bezirksligisten SV Horchheim zum Rundenende verlassen. Mit Sebastian Schulz haben die Horchheimer seinen Nachfolger schon präsentiert.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Der 33 Jahre alte Schulz ist zurzeit spielender Co-Trainer bei den Landesliga-Kickern des SV Gimbsheim. Im zweiten Jahr. „Das in Gimbsheim ist meine erste Trainertätigkeit im Aktivenbereich“, berichtet Schulz. „Horchheim wird meine erste Station als Cheftrainer.“ Vor 15 Jahren hatte er beim SVH erste Erfahrungen als Jugendcoach gesammelt. Als Spieler trug Schulz das Trikot des VfR Wormatia Worms II in der Landesliga Ost („Mit drei, vier Einsätzen“), anschließend war er sieben Jahre für die TSG Pfeddersheim in der Verbands- und Oberliga aktiv, absolvierte knapp 150 Oberliga-Partien, danach acht Jahre für den SV Gimbsheim – jeweils im zentralen Mittelfeld beziehungsweise auf der Außenbahn.

Erste Cheftrainer-Station für gebürtigen Wormser „Horchheim ist mein Heimatverein und die Chance als Cheftrainer in der Bezirksliga reizt mich sehr“, verrät der gebürtige Wormser, der beim SVH ab Juli einsteigt und als Projektleiter der Anpfiff-Trainerschule bei Anpfiff ins Leben arbeitet. „Horchheim kam früh auf mich zu und ich konnte mir den Wechsel auf die Trainerposition gut vorstellen. Man kannte sich ja von früher.“