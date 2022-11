Horchheim bleibt an Spitzenduo dran Mannschaft von Sascha Löcher schlägt Nieder-Olm 4:2 +++ Kein Sieger im Bezirksliga-Derby zwischen Gundersheim und Neuhausen

SV Horchheim - FSV Nieder-Olm 4:2 (2:1). Die Platzherren gerieten zunächst in Rückstand. Matthias Cygon brachte Nieder-Olm in Fron (19.). Doch nur zwei Minuten später gelang Robin Rauscher nach einer Freistoßflanke von Oguzhan Levent das 1:1 (21.). „Das war ganz wichtig“, befand SVH-Coach Sascha Löcher. Horchheim war danach besser. Nach Foul an Lars Freese gab es für den SV einen Foulelfmeter, den Marcel Mappes zum 2:1 (40.) verwandelte. „Nach der Pause waren wir gleich hellwach“, lobte der Horchheimer Trainer. Freese erhöhte auf 3:1 (52.). Im Anschluss an eine Ecke erzielte Finn Cleres das 4:1 (61.). Nieder-Olm kam nur noch zum 2:4 (75.) durch Cygon. „Einziger Wermutstropfen ist die Verletzung von Marc Blaser“, sagte Löcher, dessen Spielmacher mit einem dicken Knöchel ausgewechselt werden musste.